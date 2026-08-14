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Седан Hongqi H7 нового поколения предложен с полным приводом

14.08.2026 618 0 0
Седан Hongqi H7 нового поколения предложен с полным приводом

Бренд Hongqi объявил о старте продаж свежей четырехдверки H7. Модель доступна в виде подзаряжаемого гибрида, топ-версии положен полный привод.

Первый показ седана Hongqi H7 нового, второго по счету поколения провели в апреле на Пекинского автосалоне. В июле на родине принадлежащая концерну FAW премиальная марка открыла прием «слепых» заявок, то есть без объявления цен. Теперь в Китае состоялся полноценный запуск. Напомним также, что предшественник был сделан на базе старой Toyota Crown, на конвейере та «семерка» продержалась с 2013 по 2021 гг. К слову, прежний Hongqi H7 стал первой рыночной моделью бренда – до того Hongqi выпускал автомобили лишь для китайского руководства. А вот новая четырехдверка является полностью самостоятельной разработкой марки.

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Свежий седан H7 получил фирменную для Hongqi двухэтажную головную оптику, полускрытые ручки дверей и задние фонари в стиле кроссовера Hongqi HS6. У четырехдверки также безрамочная радиаторная решетка в цвет кузова, вертикальные прорези которой при этом имеют хромированную отделку. Для новинки предусмотрены 18-, 19- или 20-дюймовые диски. Длина равна 5060 мм, ширина – 1910 мм, высота – 1480 мм, колесная база – 2970 мм. Объем багажника составляет 500 литров.

В салоне Hongqi H7 установлены лаконичная передняя панель, трехспицевый руль, узкий приборный экран (8,88 дюйма) и, наоборот, крупный дисплей мультимедийной системы (15,6 дюйма). Мультимедиа – на базе искусственного интеллекта. В верхней части центрального тоннеля расположены беспроводная площадка для зарядки и неприкрытые подстаканники. В топовой комплектации в торец тоннеля встроен выдвижной бокс с функциями подогрева и охлаждения. В дорогих версиях еще имеются подогрев и вентиляция всех кресел, массажер передних сидений, плюс в подголовник водительского сиденья встроены динамики. Ну и конечно, для H7 предусмотрено множество водительских ассистентов, хотя лидар над лобовым стеклом не положен даже за доплату.

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Новый Hongqi H7 представляет собой подзаряжаемый гибрид, на данный момент у него три комплектации. Система включает бензиновый турбомотор 1.5 (150 л.с.) и расположенный спереди 228-сильный электродвигатель. Суммарная мощность – 378 л.с. Топовый седан – полноприводный, у него на задней оси установлен дополнительный электромотор, совокупная отдача установки этого исполнения составляет 651 л.с. Самый доступный H7 укомплектован батареей емкостью 23,9 кВт*ч, запас хода в электрорежиме – 180 км по циклу CLTC. У остальных двух исполнений аккумулятор на 30,3 кВт*ч, с ним переднеприводный седан проедет 240 км, полноприводный – 210 км.

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Без учета акций гибридный седан Hongqi H7 сейчас обойдется в 191 800 – 231 800 юаней, что эквивалентно примерно 2,38 млн – 2,88 млн рублей по текущему курсу.

Для России новую четырехдверку Hongqi пока не анонсировали. Зато в следующем году к нам планируют привезти упомянутый выше гибридный кроссовер Hongqi HS6.

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