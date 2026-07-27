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Седан Hongqi H7 нового поколения приготовился к старту продаж, есть полный привод

27.07.2026 491 0 0
Седан Hongqi H7 нового поколения приготовился к старту продаж, есть полный привод

Ожидается, что на домашний рынок свежая четырехдверка марки Hongqi выйдет в августе. Модель представляет собой подзаряжаемый гибрид.

О возвращении в линейку принадлежащего концерну FAW премиум-бренда Hongqi седана с индексом H7 официально было объявлено в апреле: тогда модель следующего, второго по счету поколения показали в рамках Пекинского автосалона. В мае в базе Минпрома КНР появился сертификат новинки. А недавно на родине открыли прием «слепых» заявок, то есть без публикации всех характеристик и цен. Теперь местные профильные медиа выяснили дату еще одной презентации – 13 августа. Тогда же, вероятно, озвучат комплектации и цены. Тем временем сам бренд выложил в Сеть несколько видеороликов, раскрывающих новые подробности о модели.

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Напомним также, что предыдущий седан был сделан на базе старой Toyota Crown, на конвейере та «семерка» продержалась с 2013 по 2021 гг. Кстати, прежний Hongqi H7 был первой рыночной моделью марки – до того бренд Hongqi выпускал автомобили лишь для китайского руководства. Так вот новая четырехдверка является полностью самостоятельной разработкой марки.

У «второго» Hongqi H7 фирменная для бренда двухъярусная головная оптика, полускрытые ручки дверей и задние фонари в стиле кроссовера Hongqi HS6. Седан также получил безрамочную радиаторную решетку в цвет кузова, вертикальные «прорези» которой при этом имеют хромированную отделку. Для седана предусмотрены 19-дюймовые диски.

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Длина нового Hongqi H7 равна 5060 мм, ширина – 1910 мм, высота – 1480 мм, колесная база – 2970 мм. Объем багажника составляет 500 литров.

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Внутри – лаконичная передняя панель, трехспицевый руль, узкий приборный экран и, наоборот, крупный дисплей мультимедийной системы (15,6 дюйма). В верхней части центрального тоннеля расположены беспроводная площадка для зарядки и неприкрытые подстаканники, а в его торец встроен выдвижной бокс с функциями подогрева и охлаждения.

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В списке оборудования еще заявлены стеклянная крыша, подогрев, вентиляция и массажер сидений, аудиосистема Bose с 18 динамиками (вероятно, включая динамики в подголовнике водительского кресла). Ну и наверняка в арсенале модели значится современный комплекс водительских ассистентов, хотя лидар над лобовым стеклом остался прерогативой старшего седана Hongqi H9.

Новый Hongqi H7 представляет собой подзаряжаемый гибрид. В состав силовой установки входит бензиновый турбомотор 1.5 (150 л.с.). Версии попроще предложат с передним приводом. У более дорогих вариантов есть отдельный электромотор на задней оси, то есть такие седаны получили полный привод. Информации о мощности электродвигателей все еще нет. Зато китайские СМИ пишут, что переднеприводный H7 комплектуется батареей емкостью 23,9 кВт*ч, полноприводному достался аккумулятор на 30,3 кВт*ч.

Больше подробностей о седане Hongqi H7 второго поколения должно появиться в середине августа.

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