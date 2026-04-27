Седаны Hongqi: флагманский H9 с новым салоном и возвращение H7

Марка Hongqi готовится вывести на рынок еще раз модернизированный представительский седан H9 и совершенно новую четырехдверку, для которой возродили индекс H7. По предварительным данным, флагман будет доступен с тремя силовыми установками на выбор. Младший седан предложат в виде гибрида.

В рамках проходящего сейчас в Пекине автосалона наряду с рамным внедорожником принадлежащий концерну FAW премиум-бренд Hongqi также представил обновленный флагманский седан H9 и четырехдверку с индексом H7. «Девятка» официально присутствует и на российском рынке, с нее-то и начнем.

Напомним, седан Hongqi H9 в строю с 2020 года, и для него это вторая модернизация – предыдущую провели в 2024-м. Причем дебютировавший ныне в Пекине рестайлинговый седан уже показывали публике. В прошлом году модель с таким дизайном привозили на выставку в Шанхае, тогда ее позиционировали в качестве новой модификации, ведь тот автомобиль был подзаряжаемым гибридом. Но в продажу версия PHEV так и не поступила.

Как бы то ни было, Hongqi H9 переделали радиаторную решетку, седан также получил другие бамперы. Флагман сохранил двухэтажную головную оптику, при этом в расположенных сверху секциях ходовых огней новая диодная начинка. Задние фонари тоже модернизировали, вдобавок их теперь объединяет массивная хромированная плашка. Кроме того, Hongqi H9 получил автопилот ADS 5 от фирмы Huawei – комплекс включает лидар над лобовым стеклом.

Интерьер тоже новый. Внутри – иные передняя панель, руль, карты дверей и центральный тоннель. Появился более крупный планшет мультимедийной системы, собственный дисплей отныне есть и у переднего пассажира. Мультимедиа – тоже от Huawei. Вместо привычного селектора коробки – подрулевой рычажок.

Предполагается, что, как и дореформенный седан, рестайлинговый Hongqi H9 будет доступен с бензиновыми турбочетверкой 2.0 и турбомотором V6 3.0. Привод задний или полный. В продажу должен поступить и подзаряжаемый гибрид с установкой на базе двухлитрового двигателя. Для флагмана также заявлены пневмоподвеска, адаптивные амортизаторы и подруливающая задняя ось. Все подробности появятся ближе к дате запуска.

Hongqi H7 можно считать вторым поколением, хотя с предшественником у него, по сути, из общего только индекс. Так, предыдущая «семерка» была сделана на базе старой Toyota Crown, на конвейере тот седан Hongqi продержался с 2013 по 2021 гг. Причем прежний Hongqi H7 был первой рыночной моделью марки (до того бренд Hongqi выпускал автомобили лишь для китайского руководства). Новая же четырехдверка с младшим индексом является полностью самостоятельной разработкой марки.

Среди особенностей внешности свежего седана Hongqi H7 – фирменная двухъярусная головная оптика, безрамочная радиаторная решетка в цвет кузова, полускрытые ручки дверей. Задние фонари – как у стартовавшего недавно кроссовера Hongqi HS6. Длина новой «семерки» равна 5060 мм, ширина – 1910 мм, высота – 1480 мм, колесная база – 2970 мм.

В салоне установлены раздельные экраны приборки и мультимедиа, двухэтажный центральный тоннель. Управление трансмиссией тоже возложено на подрулевой рычажок.

Новый седан Hongqi H7 дебютировал в виде подзаряжаемого гибрида, его система включает бензиновый турбомотор 1.5 (150 л.с.). И у представленного на автосалоне экземпляра, и у машины на фирменных картинках на корме виднеется значок AWD, стало быть, для модели предусмотрен полный привод. Но все подробности о технике раскроют позже.

На домашний рынок рестайлинговый Hongqi H9 и новый Hongqi H7 выйдут во второй половине года. Обновленный флагман впоследствии может добраться и до России, а вот информации о планах марки привезти к нам H7 пока нет.