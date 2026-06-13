Московский люкс: тест на знание истории и особенностей АЗЛК-2140 SL

В Советском Союзе Москвичи, чего греха таить, котировались ниже Жигулей, изначально бывшими настоящей итальянской иномаркой. Отечественные АЗЛК считались крепкими, но менее комфортабельными машинами. Но в Москве с этим не согласились и сделали решительную попытку изменить ситуацию с помощью модели, которую даже украсили «заграничными» буквами SL, словно взятыми от родстера Mercedes-Benz. Сегодня мы проверим, что вы знаете про одну из самых эффектных моделей Москвича.

