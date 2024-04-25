Седан Hongqi H9, который продают в России: новый салон и полный привод

Рестайлинговая четырехдверка уже доступна к заказу на родине. На данный момент модель предложена с двумя турбомоторами на выбор, позже гамму могут расширить.

До России роскошный седан Hongqi H9 официально добрался лишь в прошлом году. А вот в родном Китае модель присутствует с 2020-го, и теперь пришло время рестайлинга. Обновленную четырехдверку принадлежащий концерну FAW премиум-бренд представил в рамках открывшегося сегодня Пекинского автосалона. Одновременно объявлены комплектации и цены, местные дилеры уже принимают заявки.

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Hongqi H9 сохранил гигантскую радиаторную решетку «под Rolls-Royce» и двухъярусную головную оптику. Однако у решетки иной рисунок, в расположенных сверху дневных ходовых огнях заменили диодную начинку (ДХО теперь как у младшего седана Hongqi H5), а блоки основных фар стали больше. Модель также получила новые бамперы. Кроме того, у H9 появилась «оспортивленная» версия: у такого седана решетка с другим узором, черные вставки в переднем бампере и черная же окантовка стекол вместо хромированной. Габариты в целом прежние: длина – 5137 мм, ширина – 1904 мм, высота – 1498 мм, колесная база – 3060 мм. Седану положены 19- или 20-дюймовые диски.



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Салон перекроили. Тут новая передняя панель; отвечающих за «климат» шайб больше нет, вместо них – ряд кнопок. Виртуальная приборка и тачскрин мультимедийной системы теперь в едином корпусе, причем он возвышается над панелью (у дореформенного седана центральный планшет встроен в нее). Топовые версии – четырехместные, у таких седанов между задними креслами установлен массивный тоннель с сенсорным пультом, площадкой для беспроводной зарядки и опциональным откидным столиком.



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В списке оборудования базового Hongqi H9 значатся вентиляция и подогрев передних сидений, камеры кругового обзора, круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон. Дорогие версии – это пневмоподвеска, вентиляция и обогрев всех кресел (все сиденья также имеют функцию массажа), адаптивный «круиз», автопарковщик и проекционный дисплей. За доплату можно заказать отдельные дисплеи для задних пассажиров (встроены в спинки передних сидений) и самозатемняющиеся стекла.



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Сейчас рестайлинговый Hongqi H9 предложен в Китае с двумя бензиновыми моторами на выбор. «Простые» седаны имеют прежнюю турбочетверку 2.0 (252 л.с.,380 Нм), которая дополнена 48-вольтовым стартер-генератором, этот двигатель все так же сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Богатые исполнения оснащаются модернизированным турбомотором V6 3.0: он теперь выдает 337 л.с. и 445 Нм вместо 283 л.с. и 400 Нм у дореформенной версии, вдобавок «шестерка» работает в паре с классическим восьмиступенчатым автоматом (прежде была 7DCT). А еще седаны с топовым двигателем отныне бывают не только с задним, но и с полным приводом.

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Между тем позже гамму могут расширить: FAW сертифицировал Hongqi H9 с новыми для модели бензиновыми турбочетверкой 1.8 (224 л.с.) и турбомотором V6 2.5 (303 л.с.).



Цена посвежевшего седана с 2.0T варьируется от 329 800 до 369 800 юаней, что эквивалентно примерно 4 179 000 – 4 686 000 рублей по текущему курсу. Hongqi H9 с V6 3.0T обойдется в 459 800 – 539 800 юаней (около 5 826 000 – 6 840 000 рублей).

В России дореформенная четырехдверка сегодня представлена только с 2.0T, рекомендованная цена – от 7 790 000 рублей. Вероятно, рестайлинговый Hongqi H9 к нам тоже привезут.

