Ещё тысячи раз солнце встанет над речкой Хуанхэ, ещё не не один миллион палочек будет сточен в плошках риса, ещё сотни раз отцветут весной деревья гинкго, прежде чем мы поверим, что можно купить премиальный китайский автомобиль и стать счастливым. Не буду пытаться разбираться в причинах этого факта, но это так. Особенно это иронично на фоне появления на нашем рынке действительно премиального бренда из Поднебесной Hongqi – заявку он сделал сильную. Где-то на 224 лошадиные силы.

Переходящее красное знамя

Название бренда Hongqi произносится как «Хунцы», а в переводе на русский язык означает «Красное знамя». Иногда среди публики раздаются восклицания: «Что это за Хунцы такие? Не знаем мы таких!». Нельзя так, граждане! Особенно нам: мы 60 с лишним лет назад и помогли китайцам этот бренд организовать. Да-да, у первого автомобиля этой марки под именем Hongqi CA72 было подозрительно много общего с нашим ГАЗ-13, так что кому как не нам гордиться тем, что теперь машины пошли в обратную сторону – из КНР в Россию. Кроме того, сохранилась важная тенденция: в своё время мы помогли им сделать что-то навроде правительственной Чайки, а теперь они нам дают возможность купить не менее представительский Н5. Такая вот она – дружба народов.

Справедливости ради добавлю, что Hongqi в течение жизни не ГАЗом единым питался. В разное время там копировали и Audi 100, и Lincoln Town Car, и Toyota Crown. Да и предыдущее поколение Н5, дебютировавшее в 2017 году, тоже было построено на чужой платформе – в тот раз в основу взяли Mazda 6. «Красное знамя» получилось каким-то переходящим от одного производителя к другому, но в 2022 году китайцы показали новое поколение Н5 New и сказали, что теперь это не Мазда, а собственная разработка, в основе которой лежит платформа FAW (Hongqi – люксовый бренд FAW).

И надо сказать, внешне у них получилось совсем не плохо: не Bentley, конечно, но уже и не Haima. Впрочем, заслуга китайцев тут минимальна, потому что дизайн Н5 New повторяет дизайн более дорогой модели Н9, а эту машину рисовал бывший дизайнер Rolls-Royce и Jaguar Джайлс Тейлор, работающий ныне на FAW. Он же создал и облик Citroën Xsara, так что критические замечания разряда «все китайцы одинаковые и безликие» обращайте в адрес этого дитя Туманного Альбиона, а китайцев оставьте в покое – они ни в чём не виноваты. Ну а теперь посмотрим на машину внимательнее.

Много метров люкса

Что и говорить: габариты у Н5 действительно представительские – 4985х1865х1465 мм при колёсной базе 2920 мм. То есть, машина даже больше, чем, например, Mercedes-Benz E-Class W213, но немного не дотягивает до S-Class. И в любом случае экстерьер у Н5 внушающий: строгий, лаконичный и чертовски серьёзный. Немного странно выглядят отражатели на передних кромках передних дверей (есть какая-то отсылка к защитным накладкам дверей, которые до сих пор популярны среди владельцев «десяток» и Ланосов), но даже они не портят внешнего вида машины. А если посмотреть на машину сзади, то появляется чувство великого удовлетворения от того, что хромированные окантовки выпускной системы – это именно окантовки системы, а не вульгарная имитация, которую лепят на все повозки с моторами объёмом от литра до полутора с целью впарить покупателю спортивный болид со ста лошадками под капотом. Тут в этом отношении всё честно.

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Радует и передняя часть Н5, которой позавидуют творцы из BMW, бездумно раздувающие ноздри своим детищам. У китайца они выглядят вполне гармонично и уместно, хотя и сверкают легкомысленным по меркам класса хромом. И сколько бы я ни ходил вокруг машины, не заметил ни одного недостатка на кузове: все зазоры ровные, покрашено прилично, выглядит серьёзно. А вот внутри ощущения немного другие.

С одной стороны, следует сказать «спасибо» создателям этого автомобиля за умеренность в подходе к созданию интерьера. Они явно держали себя в руках и не стали следовать китайской философии «если внутри машины ничего не моргает кислотными цветами и мерзко не пищит, это не машина». Салон Н5 радует глаз правильным порционным использованием хрома на дефлекторах и очень аккуратно вписанным вертикальным 12,6-дюймовым планшетом мультимедийной системы. Последнее вообще удивительно, потому что я пока не встречал гармонично расположенного планшета: что в Tesla Model S он выглядит как чумное пятно на трупе крестоносца, что в нашей Весте. Хотя, например, французы как-то умудрились вписать такие экраны в некоторые свои машины… Но на то они и французы – сочетать несочетаемое они умеют. Но теперь им на пятки наступили и китайцы.

Экран цифровой приборки, пожалуй, не так удачно вписан, но это если очень придираться. И главное, у него отличная графика и опять же без какой-то аляповатости. Тут, пожалуй, обойдусь без критики – смотрится весьма достойно. Но если сесть за руль…

Нихао, брат!

Если Джо Байден уйдёт на пенсию и переедет жить в деревню под Рязанью, я обалдею меньше, чем если китайцы смогут поставить руль точно напротив водительского кресла. Почему-то им это никак не удаётся, и баранка почти всегда получается смещённой влево. У Н5 такая особенность тоже есть, но она не так ярко выражена, как у некоторых других его земляков. Кроме того, ситуацию спасает неожиданно удобное кресло человеческих размеров, в котором я с ростом 180 см не чувствовал себя жирным великаном (а обычно я себя так в «китайцах» и чувствую). Подушка сиденья не заканчивается на половине длины ног, пространства вокруг навалом, подлокотники на своих местах. Но вот тактильные ощущения от салона немного смешанные. С одной стороны, кожа сидений нашей топовой комплектации натуральная (в более дешёвой версии использована «имитация кожи на сиденьях»), но она не кажется дорогой. А обшивки дверей и верхней части панели и вовсе вызывают тоску (хотя на ощупь панель мягкая). И ладно бы на ощупь (никто их трогать не будет), так и они и выглядят не так уж дорого, как положено в премиальном автомобиле. Но есть и плюсы. Например, все внутренние поверхности отделений боксов в обоих подлокотниках (переднем и на заднем диване) отделаны мягкой тканью. Туда можно положить хоть связку ключей, и ничего бренчать не будет.

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Оснащение Н5, конечно же, богатое, как и положено премиальному автомобилю. Тут есть и панорамная крыша, и двухзонный климат-контроль, и датчик качества воздуха, и кресла водителя и переднего пассажира с электрорегулировками (у водителя – аж в 12 направлениях), вентиляцией и подогревом, и парковочный ассистент с камерами кругового обзора, и адаптивный круиз-контроль, и многое другое, без чего трудно представить люксовый седан. Жалко только, что у задних пассажиров развлечений намного меньше, и единственное, что им можно делать на заднем диване – это ехать по своим делам и заряжать свои телефоны. Да, разъёмы USB для них сделали, а вот, например, регулировку климата – нет. Что ж, значит, эта машина больше для водителя, чем для пассажиров. Кстати, пользоваться зарядкой сзади намного удобнее, потому что по древней китайской традиции разъёмы USB для водителя и переднего пассажира спрятали под парящей центральной консолью.

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В общем, впечатления о салоне немного неоднозначные. Вроде бы премиум, но при близком знакомстве с отдельными деталями машина тебе говорит: «Нихао, брат! Ты понял, откуда я родом?». Понял.

Может и умеет

Под капотом у нас двухлитровый турбомотор мощностью 224 л.с. (и с моментов в 340 Нм), который работает в паре с классической восьмиступенчатой АКП. Привод – передний, передняя подвеска – МакФерсон, задняя – многорычажная. То есть классика. Посмотрим, как она ездит.

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Мотор запускаем кнопкой и смотрим, как оживают электронная приборная панель и экран мультимедийной системы. Несмотря на яркое солнце, на них всё отлично видно, причём и картинка с камер кругового обзора тоже на высоте. Физических кнопок в машине не так уж много, но инженерам удалось сделать управление климатом, музыкой, настройкой водительских ассистентов, кресел, освещения и всего прочего очень удобным и интуитивно понятным. Мне не пришлось тратить время на изучение меню: все пункты расположены логично, и я даже готов отречься от своего убеждения, что замена нормальных кнопок иконками на тачскрине – это безусловное зло. Оказывается, это может быть вполне удобным. Сразу добавлю, что ещё более удобным оказалось управление бортовым компьютером и музыкой на руле: все нужные кнопки и «крутилки» оказываются точно под пальцами, а отклики у них ровно такие, какие и хотелось бы чувствовать. Тут создатели машины попали точно в яблочко.

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С чем они промахнулись, так это с вибрацией мотора. На холостых оборотах в режиме D и нажатым тормозом с ней все не очень гладко – даже руль дрожит. Не думаю, что проблема в опорах. Скорее всего, тут ситуация, знакомая многим по Хондам: слишком сильно занижены холостые обороты. Если немного нажать на газ, вся вибрация пропадает, и в салоне становится очень даже уютно и премиально. Но на светофорах всё опять начинается с начала. А тут ещё и система старт-стоп… Каюсь: кнопочку её отключения к чёртовой матери я не нашёл, поэтому просто перешёл из режима «Комфорт» в режим «Спорт», где старт-стоп отключен по умолчанию. И только после разглядывания инструкции по эксплуатации я нашёл эту кнопочку на панели слева от руля.

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Интересно, что спортивный режим я обычно использую чаще, чем комфортный, особенно на машинах с вариаторами. Но на Н5 можно очень даже задорно кататься и в комфортном режиме: с динамикой и адекватностью отклика на педаль газа у этого автомобиля полный порядок. Машина неплохо едет даже в экономичном режиме, что уже совсем чудесно, и в её паспортные 7,8 с до первой сотни, скорее всего, можно верить. Правда, гонять с «тапкой в пол» на Hongqi не слишком тянет: автомобиль неожиданно проявляет очень аристократические повадки, и ехать на нём хочется спокойно, холя и лелея своё чувство собственной важности. Подвески (и передняя, и задняя) отлично ведут себя и в поворотах, и на кольцевой автодороге с разрешённой скоростью в 110 км/ч, и в городе на лежачих полицейских и трамвайных путях. Да и шума мотора и других звуков внутри почти не слышно: звукоизоляция на вполне достойном уровне.

Вполне благородное перемещение немного осложняет климат-контроль, который трудно настроить. Цифры-то выставить легко, но это совсем не означает, что система будет поддерживать заданную температуру. Я долго боролся то с холодом, то с жарой, потом на это дело плюнул: пусть стоит 21,5 градус и будь что будет. Как-нибудь переживу, хотя в люксовом автомобиле климат мог бы работать и получше.

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В один из вечеров пришлось съездить в район города, который я не люблю: место очень «пробочное», и возвращение оттуда домой всегда занимает много времени. Но оказывается, стоять в пробках в Н5 не так уж и плохо: музычка играет, климат как-то холодит, солнышко через панорамную крышу ласкает макушку… А главное, ничего не устаёт и не затекает. И за это тоже ставим плюс.

Ну и как семейный человек не могу не отметить багажник. Он не только большой, но и с удобным проёмом – детскую коляску туда можно запулить со свистом. Жалко только, что открывается багажник сам, кнопкой, а закрывается как на моей Kia Rio – за пластиковую ручку. Но это единственный момент, который немного омрачил пользование багажником, в остальном к нему замечаний нет.

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Нет претензий и к задним сиденьям. Сам за собой я сел легко, места – в избытке, центральный подлокотник с подстаканниками есть, а больше ничего и не надо. Разве что хотелось бы иметь свой климат, ну да бог с ним – и так нормально. Тем более что на водительском месте всё-таки интереснее.

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А вот обещанного среднего расхода в 6,8 литра на сотню я так и не получил. Может быть, надо было больше покататься по трассе, но мне пришлось ездить преимущественно в городе, а иногда просто толкаться в пробках. Видимо, поэтому расход ниже 12 литров никак не падал, да ещё и надо признать, что на газ при первой же возможности я давил довольно активно (мотор-то позволяет, а кровь вперемешку с лёгкой степенью безумия провоцируют). Так что упрекать машину за этот расход не буду – сам виноват. Да и что такое эти 12 литров для тех, кто готов купить Н5 за… А за сколько?

Билет в мир роскоши

Hongqi H5 New можно купить в комплектациях Basic и Deluxe. За машину в первой комплектации придётся заплатить от 4 790 000 рублей, стоимость второй доходит до 5 350 000 р. Ну а куда деваться – всё-таки это люксовый автомобиль, на Hongqi ездит сам Си Цзиньпин. Он и в Китае стоит дорого, но его продажи при этом растут: в августе прошлого года у себя на родине Н5 разошёлся тиражом в 4147 экземпляров, в мае этого года их продали уже 7117 штук (более свежих данных пока нет). Для премиального автомобиля это неплохие показатели.

Ну а если вы ещё не дотянули по уровню доходов до Си Цзиньпина, можно купить не Н5 New, а предыдущее поколение Н5, которое сейчас называется Н5 Classic. Тут цена стартует от 3 290 000, а это уже (к сожалению) терпимо. Правда, и премиальности там будет поменьше, приблизительно на уровне Mazda 6. Хотя и новую «шестёрку» за эти деньги сейчас найти весьма проблематично.