Рамный внедорожник Hongqi Off-Road: представлена серийная версия

Новый вездеход Hongqi является гибридом типа EREV, то есть ДВС работает только в режиме генератора. Модель получила сразу четыре электромотора. На домашний рынок новинка выйдет во второй половине года, впоследствии SUV вполне может добраться и до России.

В виде концепта брутальный рамный вездеход премиального бренда Hongqi (принадлежит концерну FAW) дебютировал весной прошлого года на Шанхайском автосалоне. Тогда марка пообещала, что модель доведут до конвейера. Свое обещание компания сдержала: премьеру серийной версии провели в рамках открывшегося сегодня Пекинского мотор-шоу.

1 / 2 2 / 2

Кстати, в пресс-релизе отмечается, что ранее бренд предложил своим поклонникам самим выбрать имя для конвейерного внедорожника, и что в голосовании приняло участие более 260 000 человек «со всего мира». В релизе серийный вездеход обозначен как Hongqi Off-Road, но точно так же называли и прошлогодний концепт. То есть пока непонятно – это и есть товарное имя, или же его огласят позже. Впрочем, пока тоже будем называть модель Off-Road.

Внешне серийный внедорожник в целом повторил своего предвестника, хотя и не дословно. В частности, другими сделаны бамперы. На распашной багажной двери может быть «рюкзак» или запаска. В арсенале вездехода также значатся автопилот с лидаром над лобовым стеклом, пневмоподвеска и блокировки переднего и заднего дифференциалов. Длина товарного Hongqi Off-Road равна 5135 мм (вероятно, с учетом запасного колеса), ширина – 2050 мм, высота – 1950 мм, колесная база – 2900 мм.

Интерьер продемонстрирован впервые. Внутри – встроенный в переднюю панель крупный приборный экран и еще более внушительный планшет мультимедийной системы. Под центральными дефлекторами обдува находятся физические клавиши. На тоннеле расположены площадка для беспроводной зарядки, два массивных рычага и пара подстаканников.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Hongqi Off-Road представляет собой гибрид типа EREV (или REEV), его бензиновый турбодвигатель 2.0 работает исключительно в режиме генератора для батареи. Внедорожник имеет аж четыре электромотора (по одному на каждое колесо). По данным местных СМИ, суммарная отдача системы составляет 843 л.с. и 1320 Нм. Емкость аккумулятора пока не раскрыта, при этом сообщается, что только на электротяге внедорожник проедет 280 км (по циклу CLTC), совокупная дальнобойность – 1350 км. С места до «сотни» вездеход разгоняется за 4,5 секунды.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

На домашний рынок рамный гибридный внедорожник Hongqi выйдет во второй половине текущего года. В будущем новинка вполне может добраться и до России, о чем ранее рассказали в местном офисе марки.