Рамный внедорожник Hongqi Off-Road: представлена серийная версия

24.04.2026 70 0 0
Рамный внедорожник Hongqi Off-Road: представлена серийная версия

Новый вездеход Hongqi является гибридом типа EREV, то есть ДВС работает только в режиме генератора. Модель получила сразу четыре электромотора. На домашний рынок новинка выйдет во второй половине года, впоследствии SUV вполне может добраться и до России.

В виде концепта брутальный рамный вездеход премиального бренда Hongqi (принадлежит концерну FAW) дебютировал весной прошлого года на Шанхайском автосалоне. Тогда марка пообещала, что модель доведут до конвейера. Свое обещание компания сдержала: премьеру серийной версии провели в рамках открывшегося сегодня Пекинского мотор-шоу.

Кстати, в пресс-релизе отмечается, что ранее бренд предложил своим поклонникам самим выбрать имя для конвейерного внедорожника, и что в голосовании приняло участие более 260 000 человек «со всего мира». В релизе серийный вездеход обозначен как Hongqi Off-Road, но точно так же называли и прошлогодний концепт. То есть пока непонятно – это и есть товарное имя, или же его огласят позже. Впрочем, пока тоже будем называть модель Off-Road.

Внешне серийный внедорожник в целом повторил своего предвестника, хотя и не дословно. В частности, другими сделаны бамперы. На распашной багажной двери может быть «рюкзак» или запаска. В арсенале вездехода также значатся автопилот с лидаром над лобовым стеклом, пневмоподвеска и блокировки переднего и заднего дифференциалов. Длина товарного Hongqi Off-Road равна 5135 мм (вероятно, с учетом запасного колеса), ширина – 2050 мм, высота – 1950 мм, колесная база – 2900 мм.

Интерьер продемонстрирован впервые. Внутри – встроенный в переднюю панель крупный приборный экран и еще более внушительный планшет мультимедийной системы. Под центральными дефлекторами обдува находятся физические клавиши. На тоннеле расположены площадка для беспроводной зарядки, два массивных рычага и пара подстаканников.

Hongqi Off-Road представляет собой гибрид типа EREV (или REEV), его бензиновый турбодвигатель 2.0 работает исключительно в режиме генератора для батареи. Внедорожник имеет аж четыре электромотора (по одному на каждое колесо). По данным местных СМИ, суммарная отдача системы составляет 843 л.с. и 1320 Нм. Емкость аккумулятора пока не раскрыта, при этом сообщается, что только на электротяге внедорожник проедет 280 км (по циклу CLTC), совокупная дальнобойность – 1350 км. С места до «сотни» вездеход разгоняется за 4,5 секунды.

На домашний рынок рамный гибридный внедорожник Hongqi выйдет во второй половине текущего года. В будущем новинка вполне может добраться и до России, о чем ранее рассказали в местном офисе марки.

Новые статьи

Статьи / Практика Датчики, клапаны и электроника: как устроена и почему ломается адаптивная подвеска Под обобщенным термином «адаптивная подвеска» или «адаптивные амортизаторы» скрывается несколько типов систем, обеспечивающих довольно схожий эффект, но работающих по-разному. О том, что соб... 330 0 2 24.04.2026
Статьи / Китай Гаджеты на колесах: специфика эксплуатации китайских авто и их подготовки к летнему сезону Современный китайский автопром доказал свою состоятельность на наших дорогах, однако высокая цифровизация и форсированные двигатели требуют от владельцев прицельного внимания к обслуживанию.... 1440 0 2 23.04.2026
Статьи / Практика Колдун низкой квалификации: зачем нужен и как устроен ограничитель давления задних тормозов Задние тормоза не должны быть слишком эффективными – в противном случае у автомобиля возникает склонность к аварийному заносу. Контролируемое ослабление тормозов задней оси обеспечивает либо... 545 0 2 23.04.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Лесник против трендов: тест-драйв нового Subaru Forester Forester шестого поколения добрался до России аккурат спустя два года после мировой премьеры на автосалоне в Лос-Анджелесе. Но не ждите от него никаких откровений: автомобиль так и остался «... 19782 12 6 05.12.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 16000 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 10681 4 2 12.03.2026
