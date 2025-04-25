Hongqi анонсировала брутальный гибридный внедорожник с четырьмя электромоторами

Китайский автопром крепко подсел на тему брутальных внедорожников и кроссоверов, в эту перспективную нишу устремилась даже некогда номенклатурная марка Hongqi: на Шанхайском автосалоне она представила очень грозный на вид SUV, который наверняка будет востребован в России.

Краснознамённая марка Hongqi, принадлежащая китайскому государственному автоконцерну FAW, успешно заменила в России ушедшие японские и немецкие премиальные бренды, а у себя на родине Hongqi продолжает осваивать новые рыночные ниши. Новый брутальный SUV марки Hongqi пока даже не имеет собственного имени, на Шанхайский автосалон он приехал в статусе концепта с наглухо затонированными окнами, но довольно скоро он превратится в серийную модель.

Технических подробностей о новом внедорожнике Hongqi пока очень мало: известно, что у него будет очень мощная plug-in гибридная силовая установка с четырьмя электромоторами (по одному на каждое колесо), а установленный под капотом двигатель внутреннего сгорания будет работать в режиме генератора и заряжать тяговую батарею — в общем, типичная схема для больших и дорогих китайских SUV.

На принадлежность внедорожника к марке Hongqi указывает массивная хромированная радиаторная решётка с красной продольной полоской, олицетворяющей красное знамя. Расширители колёсных арок, которые больше, чем у большинства конкурентов, тоже оснащены краснознамёнными вставками. Высокопрофильные «зубастые» шины и экспедиционный багажник на крыше подчёркивают готовность машины к приключениям. Вместе с тем губа переднего бампера кажется излишне выпяченной, она будет мешать на тяжёлом бездорожье. Впрочем, облик серийного внедорожника, возможно, будет немного иным — будем ждать новой информации от Hongqi.

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Добавим, что в прошлом году марка Hongqi реализовала 411 777 автомобилей, что на 17,4% больше продаж в 2023 году. По итогам 2025 года Hongqi планирует продать не менее 500 000 автомобилей.