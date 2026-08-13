Седан Geely Galaxy TT: в продажу поступили «простые» версии

Компания Geely расширила линейку версий своего нового электроседана – наряду с топовой четырехдверкой Ultra клиентам теперь доступны исполнения попроще. При этом даже самый дешевый седан имеет в целом неплохое оснащение.

Прием заказов на электрический седан Geely Galaxy TT с безрамочными дверями стартовал под конец июля. Модель дебютировала в топовом полноприводном исполнении Ultra с карбоновым наружным декором и красными акцентами. Теперь же в Китае начали принимать заявки на «простые» заднеприводные версии. Напомним также, что сама Geely считает Galaxy TT совершенно новой моделью. Однако, судя по всему, седан представляет собой разновидность электрокара Geely Galaxy E8 и родственного ему гибрида Geely Galaxy Starshine 8.

Заднеприводный Geely Galaxy TT 1 / 2 Топовый полноприводный седан Geely Galaxy TT Ultra. Только эта версия может быть окрашена в ярко-синий цвет 2 / 2

Вне зависимости от модификации Galaxy TT имеет 800-вольтовую архитектуру и адаптивную подвеску. Габариты тоже едины для всех версий. Длина – 4999 мм, ширина – 1919 мм, высота – 1479 мм, колесная база – 2920 мм. Объем багажника составляет 528 литров. Под крышкой капота есть дополнительный отсек, и у «простых» седанов он вместительнее: 110 литров против 43 литров у полноприводного Geely Galaxy TT Ultra.

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На задней оси «стандартного» седана установлен 333-сильный электромотор. Заднеприводная модель предложена в трех комплектациях на выбор. Базовая и «средняя» версии получили батарею CATL емкостью 52,4 кВт*ч, их запас хода – 540 км по циклу CLTC. С 0 до 100 км/ч они разгоняются за 7,2 секунды, максимальная скорость – 180 км/ч. Самому дорогому заднеприводному Geely Galaxy TT достался аккумулятор на 63,8 кВт*ч (тоже от CATL), дальнобойность – 640 км, первую «сотню» такой седан наберет за 6,5 секунды, максималка – 201 км/ч. Ну а два мотора Galaxy TT Ultra вместе выдают 578 л.с., у полноприводной четырехдверки батарея емкостью 75,2 кВт*ч, запас хода – 650 км. Топовый седан разгоняется с 0 до 100 км/ч за 3,8 секунды, максимальная скорость – 210 км/ч.

В списке оборудования самого доступного Geely Galaxy TT с задним приводом значатся: светодиодная оптика, 18-дюймовые диски, активные заслонки в переднем бампере, стеклянная крыша, магнитные крепления в салоне (к ним можно прицепить, например, футляр для очков), виртуальная приборка на 10,2 дюйма, мультимедийная система с планшетом диагональю 15,4 дюйма, подогрев, вентиляция и массажер водительского кресла, аудиосистема с 8 динамиками, камеры кругового обзора, круиз-контроль.

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В следующей по старшинству комплектации появляются 19-дюймовые колеса, электропривод багажника, беспроводная зарядка, подогрев руля, подогрев, вентиляция и массажер переднего пассажирского сиденья, штатный видеорегистратор, 23 динамика, выдвижные ящики под задним диваном и расширенный комплекс водительских ассистентов. Последний набор включает, в том числе, лидар над лобовым стеклом, 3 радара миллиметрового диапазона и 12 ультразвуковых радаров. Самый «богатый» заднеприводный седан – это еще подъемный спойлер на крышке багажника и проекционный дисплей. Подогрев, вентиляция и массажер заднего дивана остались прерогативой версии Ultra.

Заднеприводный электроседан Geely Galaxy TT предварительно оценили в 145 900 – 169 900 юаней, что эквивалентно примерно 1,8 млн – 2,1 млн рублей по актуальному курсу. За полноприводную версию Ultra сейчас просят 209 800 юаней (2,6 млн рублей). Кстати, на старте продаж четырехдверка Galaxy TT Ultra была заявлена как лимитированное исполнение – к заказу были доступны 999 таких машин. Но затем тираж увеличили.