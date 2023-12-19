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  • Седан Geely Galaxy E8 получил ценник и нацелился на экспортные рынки

Седан Geely Galaxy E8 получил ценник и нацелился на экспортные рынки

19.12.2023 192 0 0

На родине эффектная электрическая четырехдверка предложена с задним или полным приводом, на выбор доступны два варианта батареи.

Публичная премьера серийного седана Geely Galaxy E8 (он вырос из концепта Galaxy Light) состоялась в ноябре на автосалоне в Гуанчжоу. А на днях в Китае открыли прием предварительных заказов и объявили стартовую цену. Полный прайс-лист опубликуют в январе 2024-го, и тогда же на родине начнутся «живые» продажи. Напомним, Galaxy – это семейство, созданное компанией Geely в этом году специально для электрифицированных машин. Четырехдверка E8 стала третьей – и флагманской – моделью линейки, она присоединилась к младшему седану Galaxy L6 и кроссоверу Galaxy L7. Причем если «шестерка» и «семерка» имеют гибридную установку, то «восьмерка» представляет собой полноценный электрокар.

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В отличие от Galaxy L6 и Galaxy L7, базирующихся на платформе E-CMA (разновидность CMA, Compact Modular Architecture), седан Galaxy E8 построен на «тележке» SEA (Sustainable Experience Architecture), которая также лежит в основе «электричек» Zeekr и Polestar, минивэна Volvo EM90. Длина «восьмерки» равна 5010 мм, ширина – 1920 мм, высота – 1465 мм, колесная база – 2925 мм. Коэффициент Cd – всего 0,199. Объем багажника новинки – 420 литров, плюс спереди есть отсек на 53 литра.

Особенности дизайна Geely Galaxy E8 – двухэтажная головная оптика и безрамочные двери с выдвижными ручками. Кроме того, у седана светящийся нос: в глухую переднюю часть встроено множество светодиодов, с их помощью «восьмерка» может приветствовать своего владельца. Модели положены 18- или 19-дюймовые колеса.

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Главная фишка внутри – единый 45-дюймовый экран с разрешением 8K, антибликовым покрытием и защитой от отпечатков пальцев. Электроника – с чипом Qualcomm Snapdragon 8295. Для модели предусмотрено два варианта руля – двухспицевая усеченная «баранка» или штурвал. В арсенале седана также значатся система распознавания лиц, проекционный дисплей и «колонки», которые поднимаются над передней панелью. Разумеется, в списке оборудования есть и современные системы безопасности (в частности, китайцы пишут, что для «восьмерки» предусмотрен лидар).

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На выбор предложено несколько модификаций. У «простых» версий Geely Galaxy E8 400-вольтовая электросистема и один 272-сильный электромотор на задней оси. Топовое исполнение – это 800-вольтовая система и два электродвигателя (то есть полный привод), которые вместе выдают 646 л.с. Заявлено, что полноприводный седан наберет первую «сотню» за 3,49 секунды. Батарея – емкостью 62 или 76 кВт*ч (зависит от версии), дальнобойность варьируется от 550 до 665 км по китайскому циклу CLTC.

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Начальная цена Geely Galaxy E8 – 188 000 юаней, что эквивалентно примерно 2,36 млн рублей по текущему курсу. Впрочем, ценник пока предварительный, а это значит, что после запуска «живых» продаж электроседан, скорее всего, окажется чуть дешевле.

Между тем компания Geely уже провела зарубежный показ «восьмерки»: в начале декабря электрокар продемонстрировали на автосалоне в Саудовской Аравии. То есть впоследствии Galaxy E8, видимо, будут поставлять на экспорт.

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