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Geely пообещала выпустить семь новых моделей к 2025 году

24.02.2023 121 0 0

Все автомобили китайского производителя выйдут под новым суббрендом Galaxy: предполагается, что в линейку войдут гибриды и электрокары.

Китайский холдинг Geely создал новый люксовый суббренд Galaxy: предполагается, что он позволит производителю укрепить свои позиции в этой нише, а также поможет продемонстрировать свои актуальные технологические разработки. В ходе презентации на мероприятии в Ханчжоу в компании пояснили, что Galaxy будет представлять собой «серию электрифицированных продуктов высокого класса». К 2025 году компания обещала представить семь новинок нового семейства.

В серию Geely Galaxy войдут четыре гибрида и три модели с полностью электрической «начинкой». Первенцем суббренда станет кроссовер Galaxy L7 PHEV, его премьера намечена на второй квартал текущего года. Следом появится гибридный седан L6, который по плану должен дебютировать в третьем квартале 2023-го.

На фото: Galaxy L7
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На фото: Galaxy L7
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На фото: Galaxy L7
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Известно, что в основу всех подключаемых гибридов суббренда Galaxy ляжет платформа E-CMA, разработанная Geely совместно с Volvo. На ней сейчас базируются такие модели, как Lynk&Co 01, Polestar 2, а также Volvo XC40 Recharge.

На фото: Galaxy L7
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На фото: Galaxy L7
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Как рассказали в Geely, первым электромобилем нового суббренда станет Galaxy E8: его презентацию компания наметила на четвёртый квартал текущего года. В основу этого электрокара ляжет одна из версий модульной платформы SEA (Sustainable Experience Architecture) разработки Geely. Эта «тележка» знакома нам по сравнительно недавним новинкам – Lotus Eletre, Smart #1 и Zeekr 001.

На фото: концепт Galaxy Light

Официальных подробностей о Galaxy E8 пока нет. Предполагается, что эту модель создадут по мотивам концептуального фастбека Galaxy Light, который наряду с гибридным кроссовером Galaxy L7 был показан в ходе презентации суббренда. «Четырёхдверка» получила профиль, напоминающий Porsche Taycan, передние двери с конструкцией «крылья бабочки», задние распашные, а также современный богатый интерьер.

Известно, что модели «галактического» семейства получат информационно-развлекательную систему, базирующуюся на программном обеспечении Galaxy N-Operating System, а также новую систему безопасности аккумуляторов Aegis: в Geely отметили, что она защищает батарею от ударов во время аварии и может увеличить время автономной работы на 20%.

Кроме того, в компании рассказали, что анонсированные гибриды будут оснащаться силовой установкой Nordthor 8848. Здесь применяется система интеллектуального управления энергопотреблением, что позволяет экономить топливо, в итоге паспортный расходу у Galaxy L7 составляет 5,23 литра на 100 км. Дальнобойность модели в гибридном режиме составляет 1370 км на одной зарядке и заправке. Первую «сотню» кроссовер набирает за 7,5 секунды, максимальная скорость модели равна 200 км/ч.

На фото: салон концепта Galaxy Light
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На фото: салон концепта Galaxy Light
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Другие новинки нового суббренда Geely появятся позже. Как сообщает китайское издание Autohome, гибрид Galaxy L5 стоит ожидать во втором квартале 2024 года, L9 дебютирует в 2025-м. Презентация электрокара Galaxy E7 пройдёт во втором квартале 2024-го, а через несколько месяцев, в третьем квартале, ожидается появление ещё одной «зелёной» модели – Е6.

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