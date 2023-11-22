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Флагманский седан Geely Galaxy E8 предложат с полным приводом

22.11.2023 103 0 0

У новой электрической четырехдверки также будет одномоторная заднеприводная модификация. На домашний рынок модель может выйти уже в этом году.

Дизайн своего нового седана Galaxy E8 компания Geely раскрыла в середине октября, и в конце того же месяца производитель провел онлайн-презентацию и устроил отдельный показ для китайских СМИ. Ну а публичная премьера серийной четырехдверки с объявлением характеристик состоялась на автосалоне в Гуанчжоу, открывшемся несколько дней назад. Напомним, Galaxy – это отдельное семейство, созданное в этом году специально для электрифицированных машин. Седан E8 станет третьей и самой дорогой моделью линейки, он присоединится к младшей четырехдверке L6 и кроссоверу L7. Причем если уже продающиеся «шестерка» и «семерка» имеют гибридную установку, то «восьмерка» представляет собой полноценный электрокар.

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В основе Geely Galaxy E8 лежит платформа SEA (Sustainable Experience Architecture), тогда как Galaxy L6 и Galaxy L7 базируются на «тележке» E-CMA (разновидность CMA, Compact Modular Architecture). К слову, на SEA построены и другие модели холдинга Geely, среди них, например, «электрички» Zeekr и Polestar, а также «зеленый» минивэн Volvo EM90. Длина E8 равна 5010 мм, ширина – 1920 мм, высота – 1465 мм, колесная база – 2925 мм. Таким образом, по своим габаритам E8 сопоставим с электроседаном Exeed Sterra ES/Exlantix E03. Коэффициент Cd «восьмерки» составляет всего 0,199.

У «простых» исполнений Galaxy E8 400-вольтовая электросистема и один электромотор на задней оси, который выдает 272 л.с. Таким седанам положены батареи емкостью 62 или 76 кВт*ч, запас хода – 550 и 665 км соответственно (по китайскому циклу CLTC). Топ-версия имеет двухмоторную установку, то есть полный привод: мощность установленного на передней оси электродвигателя составляет 224 л.с., второго – 421 л.с., совокупная отдача – 646 л.с. Этот вариант комплектуется батареей на 76 кВт*ч, дальнобойность – те же 665 км. Сообщается, что первую «сотню» полноприводный седан способен набрать за 3,49 секунды.

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Ну и еще раз пробежимся по дизайну. Внешность Geely Galaxy E8 выполнена по мотивам концепта Galaxy Light, который продемонстрировали в начале года в рамках анонса нового семейства. С шоу-кара перешли агрессивный передний бампер, мудреная головная оптика и безрамочные двери с выдвижными ручками. Впрочем, у E8 двери с классическими петлями, тогда как у Geely Galaxy Light передние открывались вверх, а задние – против хода движения. Зато серийный электроседан перенял другую фишку концепта – светящийся нос: в глухую переднюю часть интегрировано множество светодиодов, «восьмерка» может приветствовать своего владельца.

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Внутри установили единый дисплей диагональю 45 дюймов, он имеет разрешение 8K, антибликовое покрытие и защиту от отпечатков пальцев. Электроника – с чипом Qualcomm Snapdragon 8295. Для Geely Galaxy E8 предусмотрено два варианта руля – двухспицевая усеченная «баранка» или штурвал. В списке оборудования также значатся система распознавания лиц, проекционный дисплей и «колонки», которые поднимаются над передней панелью.

В Китае продажи Geely Galaxy E8, как ожидается, стартуют уже в этом году, цен еще нет. О планах поставлять модели семейства Galaxy на другие рынке компания Джили пока не сообщала.

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