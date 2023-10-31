Новый седан Geely Galaxy E8: свежие кадры и подробности

По предварительным данным, для «зеленой» четырехдверки будут доступны два варианта батареи. А вот полный привод пока под вопросом. На домашний рынок модель должна выйти до конца текущего года.

Первые официальные изображения седана Galaxy E8 компания Geely опубликовала в середине октября. А теперь марка провела в Китае онлайн-показ новинки. Правда, презентация была посвящена в основном дизайну, но кое-какие свежие технические подробности тоже есть. Напомним, седан станет третьей и самой дорогой моделью нового семейства Galaxy, созданного специально для электрифицированных машин: E8 присоединится к четырехдверке L6 и кроссоверу L7. Причем если уже продающиеся «шестерка» и «семерка» имеют гибридную установку, то «восьмерка» представлена исключительно в виде электрокара – по крайней мере, пока.

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Флагманский седан «вырос» из концепта Galaxy Light, показанного в начале года в рамках анонса новой серии. От шоу-кара серийному E8 достались мудреная головная оптика, агрессивный передний бампер с дополнительными «изломанными» ходовыми огнями и безрамочные двери с выдвижными ручками. Вот только у товарной модели двери с классическими петлями, тогда как у Geely Galaxy Light передние открывались вверх, а задние – против хода движения. Зато сохранили светящийся нос: в глухую переднюю часть встроено множество диодов, седан может приветствовать своего владельца ну или просто устраивать световое шоу.



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Geely Galaxy E8 построен на платформе SEA (Sustainable Experience Architecture), тогда как Galaxy L6 и Galaxy L7 базируются на «тележке» E-CMA (разновидность CMA, Compact Modular Architecture). Длина флагмана равна 5010 мм, ширина – 1920 мм, высота – 1465 мм, расстояние между осями – 2925 мм. То есть по своим габаритам E8 сопоставим с электроседаном Exeed Sterra ES/Exlantix E03. Объявлено, что коэффициент аэродинамического сопротивления Cd новинки Geely составляет всего 0,199.



В салоне – единый 45-дюймовый дисплей во всю ширину передней панели. Китайцы пишут, что экран имеет разрешение 8К, антибликовое покрытие и защиту от отпечатков пальцев. Электроника – с чипом Qualcomm Snapdragon 8295. А вот руль не тот, что был на предыдущих фирменных картинках: раньше Geely демонстрировала E8 со штурвалом, теперь же у машины двухспицевая усеченная «баранка». Впрочем, вполне возможно, что тот, первый, вариант предложат в качестве опции. Модели также обещаны система распознавания лиц, проекционный дисплей, вентиляция и обогрев сидений (передние кресла – еще и со встроенными в подголовники динамиками).



1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 Предыдущая картинка со штурвалом 5 / 5

В слитых ранее сертификационных документах для Geely Galaxy E8 был заявлен один электромотор мощностью 272 л.с.: считается, что он расположен на задней оси. При этом не исключено, что впоследствии седан обзаведется двухмоторной установкой, то есть полным приводом. По информации китайских профильных медиа, E8 предложат с двумя вариантами батареи на выбор – емкостью 62 или 76 кВт*ч. В первом случае запас хода составит 550 км по циклу CLTC, во втором – 665 км.



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В продаже электроседан Geely Galaxy E8 должен появиться до конца года. О планах поставлять модели серии Galaxy в другие страны компания Джили пока не объявляла.

