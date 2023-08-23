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Exeed уточнил, когда в Россию приедет большой седан Exlantix E03

23.08.2023 62 2 0

Электрокар размером с «пятерку» BMW отличился необычным дизайном экстерьера: в частности, для новинки предусмотрены пиксельные информационные панели. На родине у модели будет несколько версий, а вот о начинке нашего седана еще не рассказали.

Весной этого года премиальный бренд Exeed (принадлежит компании Chery) анонсировал новую линейку, созданную для электрифицированных машин: в Китае это Sterra, а для внешних рынков придумали название Exlantix. Первенцем новой серии станет крупный электрический седан, на родине марки его полное имя звучит как Exeed Sterra ES, экспортный же вариант пока обозначен как Exlantix E03. Публичную премьеру четырехдверки провели в апреле на Шанхайском автосалоне, и тогда же российский офис Exeed объявил о том, что модель планируют привезти и в нашу страну. А теперь компания определилась со сроками: в РФ Exlantix E03 появится в начале 2024 года.

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Как отмечается в свежем релизе местного подразделения Exeed, за облик электроседана отвечал итальянец Пьер Луиджи Феррари, который возглавляет дизайн-команду Exlantix/Sterra. Особенности внешности E03 – купеобразный силуэт, зеркала на отдельных ножках, узкие фары, сделанные в виде единой плашки задние фонари, выдвижные ручки дверей и выдвижной же спойлер на крышке багажника. А еще для модели предусмотрены пиксельные информационные табло: они расположены под головной оптикой и могут отображать, например, уровень зарядки или данные о погоде.

В салоне – двухспицевое рулевое колесо, двухэтажный центральный тоннель и узкий экран приборки, по центру красуется гигантский тачскрин мультимедийной системы. Также в арсенале Exlantix E03 значатся стеклянная крыша, проекционный дисплей, система динамического освещения, модуль проекции на дорогу и множество систем безопасности.

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Четырехдверка построена на новой платформе E0X с 800-вольтовой электросистемой, пневматической подвеской и полноуправляемым шасси. Длина предназначенного для Китая седана равна 4945 мм (в российском пресс-релизе другой показатель – 4935 мм), ширина составляет 1978 мм, высота варьируется от 1467 до 1489 мм, колесная база – 3000 мм. Таким образом, по своим габаритам E03/ES близок к глобальному новому седану BMW 5 Series (и его электроверсии i5). Модели Exeed положены 19-, 20- или 21-дюймовые колеса.

Благодаря недавнему «сливу» китайского сертификационного органа мы знаем, что на родине у модели будет несколько версий: заднеприводные мощностью 252 или 313 л.с. и полноприводная с совокупной отдачей в 480 л.с. По предварительным данным, топовый вариант наберет первую «сотню» за 3 секунды, дальнобойность такого седана составит 700 км. А вот спецификации Exlantix E03 для РФ узнаем ближе к дате начала продаж.

Вторая модель линейки Exlantix/Sterra должна появиться в следующем году – это будет кроссовер, и его тоже планируют привезти в Россию.

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2 комментария
23.08.2023 17:23
Валерий

Интересно, почему китайцы с такими авто не пытаются выйти например на рынок Норвегии, где электромобили очень популярны.

23.08.2023 17:42
Алексей

Ну почему же? BYD очень активно выходит на европейский рынок.

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