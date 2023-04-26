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Новейший кроссовер Exeed Exlantix E0Y собрался в Россию

26.04.2023 330 0 0

Премиальный суббренд компании Chery поделился новыми подробностями о большом электрическом SUV. На наш рынок модель планируют вывести в следующем году.

В Китае первый показ «зеленых» седана и кроссовера Exeed состоялся еще в начале апреля, там они относятся к новой серии Sterra. Затем было объявлено о том, что модели станут глобальными, при этом для «мирового» рынка создали другую линейку – Exlantix. Если на родине «четырехдверка» зовется Sterra ES, а кроссовер – Sterra ET, то глобальные машины пока известны как Exlantix E03 и Exlantix E0Y соответственно. Седан Exeed был обещан России практически сразу после публичной премьеры, которую провели несколько дней назад на Шанхайском автосалоне. А теперь российский офис Exeed анонсировал появление у нас и E0Y, попутно поделившись свежей информацией о SUV. К слову, местное подразделение пока распространило лишь тизеры «мирового» кроссовера, но, скорее всего, он мало чем будет отличаться от версии для КНР.

Глобальный Exeed Exlantix E0Y
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Глобальный Exeed Exlantix E0Y
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Глобальный Exeed Exlantix E0Y
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Как и «четырехдверка», Exeed Exlantix E0Y построен на новой платформе E0X с 800-вольтовой электросистемой, пневматической подвеской и полноуправляемым шасси. Длина кроссовера составляет примерно 5 метров, ширина – почти 2 метра. Размер колесной базы пока не озвучен (показатель седана – около 2,9 метра).

Особенности внешности Exlantix E0Y – выполняющая роль ходовых огней диодная полоска, сделанные в виде единой плашки задние фонари и выдвижные ручки дверей. Но, пожалуй, главная фишка – это «табло» под фарами, на которые можно выводить различные сообщения для пешеходов или других водителей.

Exeed Sterra ET для Китая. Ожидается, что глобальный Exeed Exlantix E0Y будет выглядеть так же
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Exeed Sterra ET для Китая. Ожидается, что глобальный Exeed Exlantix E0Y будет выглядеть так же
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Exeed Sterra ET для Китая. Ожидается, что глобальный Exeed Exlantix E0Y будет выглядеть так же
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Фирменных изображений салона электрокроссовера еще нет, но показанный в Шанхае экземпляр имел прозрачные стекла, так что интерьер готов: он оформлен в том же ключе, что и у родственного седана. Внутри – отдельный небольшой экран приборки и, напротив, гигантский тачскрин мультимедиа-системы. Для топового Exlantix E0Y также заявлены четыре поворотных сиденья, аудиосистема с 23 динамиками и функцией активного шумоподавления. Кроме того, для кроссовера анонсирована система автономного вождения уровня L3 (с лидаром и функцией автопарковки).

Exeed Sterra ET для Китая. Ожидается, что глобальный Exeed Exlantix E0Y будет выглядеть так же
1 / 4
Exeed Sterra ET для Китая. Ожидается, что глобальный Exeed Exlantix E0Y будет выглядеть так же
2 / 4
Exeed Sterra ET для Китая. Ожидается, что глобальный Exeed Exlantix E0Y будет выглядеть так же
3 / 4
Exeed Sterra ET для Китая. Ожидается, что глобальный Exeed Exlantix E0Y будет выглядеть так же
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Новый SUV предложат с двумя электромоторами суммарной мощностью 480 л.с. Про батарею пока сказано, что она будет от Ningde, запас хода – свыше 700 км. Кроссовер сможет набрать первую «сотню» примерно за 3 секунды.

Как сообщили в российском офисе Exeed, электрический кросс Exlantix E0Y может добраться до нашего рынка в следующем году. А вот седан Exeed Exlantix E03 планируют представить в РФ уже в конце 2023-го. Кстати, в этом году марка готовит для России и другие новинки, среди них – кроссовер Exeed RX (в Китае это Yaoguang).

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