Новинки Chery для России: седан Exeed Exlantix и кроссоверы Omoda Jaecoo

Пару моделей обещают вывести на российский рынок уже в этом году, точные сроки появления других машин пока не уточняются.

У компании Chery оказалась насыщенная программа презентаций на открывшемся накануне Шанхайском автосалоне. Премьер много, причем некоторые из новинок пришлось представлять дважды: отдельно для местных и отдельно – для зарубежных медиа и дилеров. Так, в Китае у премиального суббренда Exeed появилась новая «зеленая» серия Sterra, а для экспортных рынков эту линейку назвали Exlantix. А некоторые свежие модели непосредственно материнской Chery кое-где перевоплотятся в Jaecoo: где-то это тоже будет самостоятельная марка, в РФ — «старшее ответвление» Omoda. Начнем с «премиума».

Exeed Sterra ES, он же Exeed Exlantix E03 1 / 6 Exeed Sterra ES, он же Exeed Exlantix E03 2 / 6 Exeed Sterra ES, он же Exeed Exlantix E03 3 / 6 Exeed Sterra ES, он же Exeed Exlantix E03 4 / 6 Exeed Sterra ES, он же Exeed Exlantix E03 5 / 6 Exeed Sterra ES, он же Exeed Exlantix E03 6 / 6

Вообще, серия Sterra/Exlantix сейчас включает две «электрички» – седан и кроссовер, обе модели базируются на новой платформе E0X с 800-вольтовой электросистемой. Однако российский офис Exeed пока анонсировал только «четырехдверку». В Поднебесной седан известен как Exeed Sterra ES, название экспортной версии – Exeed Exlantix E03, где последний индекс является внутризаводским обозначением.



Exeed Sterra ES, он же Exeed Exlantix E03

Длина «четырехдверки» составляет примерно 4,95 метра, колесная база – около 2,9 метра. Особенности внешности – купеобразный силуэт, выдвижные ручки дверей и выдвижной же спойлер на крышке багажника. Еще одна фишка – расположенные под фарами пиксельные информационные «табло» (например, могут отображать температуру снаружи).



Exeed Sterra ES, он же Exeed Exlantix E03 1 / 2 Exeed Sterra ES, он же Exeed Exlantix E03 2 / 2

Внутри – компактный экран приборки, проекционный дисплей, гигантский тачскрин мультимедиа-системы и двухэтажный центральный тоннель. Для машин на «тележке» E0X предусмотрен задний или полный привод, дальнобойность превышает 700 км, а первую «сотню» электрокары могут набрать всего за 3 секунды. И это все технические подробности на сегодня.



Электрокросс Exeed на родине носит имя Sterra ET, глобальная версия – это пока Exlantix E0Y. Внешность и интерьер оформлены в стиле родственного седана, другой информации о паркетнике нет.

Exeed Sterra ET, он же Exeed Exlantix E0Y 1 / 5 Exeed Sterra ET, он же Exeed Exlantix E0Y 2 / 5 Exeed Sterra ET, он же Exeed Exlantix E0Y 3 / 5 Exeed Sterra ET, он же Exeed Exlantix E0Y 4 / 5 Exeed Sterra ET, он же Exeed Exlantix E0Y 5 / 5

Ну а теперь про модели Jaecoo, их на данный момент две – бензиновые кроссоверы Jaecoo 7 и Jaecoo 9, фотографии «живых» машин опубликовало издание AutoCosmos. «Семерка» представляет собой чуть переделанный Chery TJ-1, который тоже привезли в Шанхай. Судя по всему, оба кросса унифицированы с уже знакомым россиянам Chery Tiggo 7 Pro.

Jaecoo 7, он же Chery TJ-1 1 / 4 Jaecoo 7, он же Chery TJ-1 2 / 4 Jaecoo 7, он же Chery TJ-1 3 / 4 Jaecoo 7, он же Chery TJ-1 4 / 4

Длина «пятидверки» Jaecoo равна 4500 мм, модели материнской Chery – 4538 мм (у TJ-1 «внедорожный» обвес), колесная база у машин совпадает – 2672 мм. Обоим кроссам обещан бензиновый турбомотор 1.6 и полный привод, на родине у модели еще будут гибридные версии.



Кроссовер Jaecoo 9 – это Chery Tiggo 9 с новыми эмблемами. Длина «девятки» равна 4820 мм, расстояние между осями – 2820 мм. Этому SUV положен турбомотор 2.0, привод передний или полный.

Jaecoo 9, он же Chery Tiggo 9 1 / 4 Jaecoo 9, он же Chery Tiggo 9 2 / 4 Jaecoo 9, он же Chery Tiggo 9 3 / 4 Jaecoo 9, он же Chery Tiggo 9 4 / 4

Как ранее рассказали в российском офисе марки Omoda, которая, напомним, у нас займется продажами Jaecoo, в РФ машины новой линейки собираются продавать в 120 шоурумах: 100 дилерских центров будут объединять автомобили Omoda и Jaecoo, а еще 20 салонов окажутся самостоятельными.



Omoda C5 e-QUA, он же Omoda 5 EV 1 / 3 Omoda C5 e-QUA, он же Omoda 5 EV 2 / 3 Omoda C5 e-QUA, он же Omoda 5 EV 3 / 3

Наконец, сама Омода продемонстрировала на Шанхайском мотор-шоу новинку – электрическую версию паркетника C5. Российское подразделение электрокар называет C5 e-QUA, в других странах модель появится под именем Omoda 5 EV. Внешне от бензинового брата такой кросс отличился оформлением передней части: у «зеленого» SUV заглушка вместо радиаторной решетки. По предварительным данным, Omoda C5 e-QUA имеет один электромотор мощностью 204 л.с. (установлен на передней оси) и батарею емкостью 64 кВт*ч, запас хода – около 450 км по циклу WLTP.



Модели Jaecoo в Россию планируют привезти во второй половине текущего года. Сроки появления у нас электрических Exeed Exlantix E03 и Omoda C5 e-QUA пока не объявлены.