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Новинки Chery для России: седан Exeed Exlantix и кроссоверы Omoda Jaecoo

19.04.2023 284 1 0

Пару моделей обещают вывести на российский рынок уже в этом году, точные сроки появления других машин пока не уточняются.

У компании Chery оказалась насыщенная программа презентаций на открывшемся накануне Шанхайском автосалоне. Премьер много, причем некоторые из новинок пришлось представлять дважды: отдельно для местных и отдельно – для зарубежных медиа и дилеров. Так, в Китае у премиального суббренда Exeed появилась новая «зеленая» серия Sterra, а для экспортных рынков эту линейку назвали Exlantix. А некоторые свежие модели непосредственно материнской Chery кое-где перевоплотятся в Jaecoo: где-то это тоже будет самостоятельная марка, в РФ — «старшее ответвление» Omoda. Начнем с «премиума».

Exeed Sterra ES, он же Exeed Exlantix E03
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Exeed Sterra ES, он же Exeed Exlantix E03
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Exeed Sterra ES, он же Exeed Exlantix E03
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Exeed Sterra ES, он же Exeed Exlantix E03
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Exeed Sterra ES, он же Exeed Exlantix E03
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Exeed Sterra ES, он же Exeed Exlantix E03
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Вообще, серия Sterra/Exlantix сейчас включает две «электрички» – седан и кроссовер, обе модели базируются на новой платформе E0X с 800-вольтовой электросистемой. Однако российский офис Exeed пока анонсировал только «четырехдверку». В Поднебесной седан известен как Exeed Sterra ES, название экспортной версии – Exeed Exlantix E03, где последний индекс является внутризаводским обозначением.

Exeed Sterra ES, он же Exeed Exlantix E03

Длина «четырехдверки» составляет примерно 4,95 метра, колесная база – около 2,9 метра. Особенности внешности – купеобразный силуэт, выдвижные ручки дверей и выдвижной же спойлер на крышке багажника. Еще одна фишка – расположенные под фарами пиксельные информационные «табло» (например, могут отображать температуру снаружи). 

Exeed Sterra ES, он же Exeed Exlantix E03
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Exeed Sterra ES, он же Exeed Exlantix E03
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Внутри – компактный экран приборки, проекционный дисплей, гигантский тачскрин мультимедиа-системы и двухэтажный центральный тоннель. Для машин на «тележке» E0X предусмотрен задний или полный привод, дальнобойность превышает 700 км, а первую «сотню» электрокары могут набрать всего за 3 секунды. И это все технические подробности на сегодня.

Электрокросс Exeed на родине носит имя Sterra ET, глобальная версия – это пока Exlantix E0Y. Внешность и интерьер оформлены в стиле родственного седана, другой информации о паркетнике нет.

Exeed Sterra ET, он же Exeed Exlantix E0Y
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Exeed Sterra ET, он же Exeed Exlantix E0Y
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Exeed Sterra ET, он же Exeed Exlantix E0Y
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Exeed Sterra ET, он же Exeed Exlantix E0Y
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Exeed Sterra ET, он же Exeed Exlantix E0Y
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Ну а теперь про модели Jaecoo, их на данный момент две – бензиновые кроссоверы Jaecoo 7 и Jaecoo 9, фотографии «живых» машин опубликовало издание AutoCosmos. «Семерка» представляет собой чуть переделанный Chery TJ-1, который тоже привезли в Шанхай. Судя по всему, оба кросса унифицированы с уже знакомым россиянам Chery Tiggo 7 Pro. 

Jaecoo 7, он же Chery TJ-1
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Jaecoo 7, он же Chery TJ-1
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Jaecoo 7, он же Chery TJ-1
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Jaecoo 7, он же Chery TJ-1
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Длина «пятидверки» Jaecoo равна 4500 мм, модели материнской Chery – 4538 мм (у TJ-1 «внедорожный» обвес), колесная база у машин совпадает – 2672 мм. Обоим кроссам обещан бензиновый турбомотор 1.6 и полный привод, на родине у модели еще будут гибридные версии.

Кроссовер Jaecoo 9 – это Chery Tiggo 9 с новыми эмблемами. Длина «девятки» равна 4820 мм, расстояние между осями – 2820 мм. Этому SUV положен турбомотор 2.0, привод передний или полный.

Jaecoo 9, он же Chery Tiggo 9
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Jaecoo 9, он же Chery Tiggo 9
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Jaecoo 9, он же Chery Tiggo 9
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Jaecoo 9, он же Chery Tiggo 9
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Как ранее рассказали в российском офисе марки Omoda, которая, напомним, у нас займется продажами Jaecoo, в РФ машины новой линейки собираются продавать в 120 шоурумах: 100 дилерских центров будут объединять автомобили Omoda и Jaecoo, а еще 20 салонов окажутся самостоятельными.

Omoda C5 e-QUA, он же Omoda 5 EV
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Omoda C5 e-QUA, он же Omoda 5 EV
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Omoda C5 e-QUA, он же Omoda 5 EV
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Наконец, сама Омода продемонстрировала на Шанхайском мотор-шоу новинку – электрическую версию паркетника C5. Российское подразделение электрокар называет C5 e-QUA, в других странах модель появится под именем Omoda 5 EV. Внешне от бензинового брата такой кросс отличился оформлением передней части: у «зеленого» SUV заглушка вместо радиаторной решетки. По предварительным данным, Omoda C5 e-QUA имеет один электромотор мощностью 204 л.с. (установлен на передней оси) и батарею емкостью 64 кВт*ч, запас хода – около 450 км по циклу WLTP.

Модели Jaecoo в Россию планируют привезти во второй половине текущего года. Сроки появления у нас электрических Exeed Exlantix E03 и Omoda C5 e-QUA пока не объявлены.

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1 комментарий
19.04.2023 21:03
Иннокентий Мамикон

А Exlantix это не Atlantix?

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