Chery TJ-1: кроссовер с внедорожным стилем и новой гибридной архитектурой

В конце прошлой недели китайская компания Chery провела большую корпоративную презентацию и показала несколько новинок, в том числе новый компактный кроссовер TJ-1 c plug-in гибридной силовой установкой, который может быть предложен под разными дочерними брендами.

Компания Chery ещё вдоволь не наигралась с мультибрендовой стратегией: к уже существующим дочерним брендам Exeed, Jetour, Kaiyi и Omoda скоро присоединятся Sterra, iCar и Jaecoo. Новые марки создаются с прицелом на интенсивное освоение рынка электромобилей и plug-in гибридов. С «электричками» до недавнего времени дела у Chery шли не очень хорошо: компания неплохо освоила младший сегмент бюджетных городских электромобилей, но пока почти не представлена в старших сегментах. Единственный разработанный с нуля электрический кроссовер Chery, известный под индексами eQ5/eQ7, продаётся плохо. Теперь компания готовит большой электрический разворот: анонсированы премиальный суббренд Sterra (пока под крылом Exeed), электромобильная марка iCar (выросла из одноимённого суббренда) и экспортный бренд Jaecoo с оффроудным флёром.

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Новый компактный кроссовер, о котором здесь идёт речь, прежде был анонсирован под брендами Jaecoo и Chery, на первый публичный показ он прибыл как Chery TJ-1, при этом традиционных эмблем Chery на нём нет, есть лишь крупные надписи Chery на корме и радиаторной решётке. «Гриль» имеет простую прямоугольную форму, так что при желании его можно переоформить под любой из дочерних брендов — не исключено, что в РФ он приедет, например, как Omoda или Jetour. Индекс TJ-1 тоже пока условный — ещё в марте Chery запустила в Китае публичную кампанию по выбору коммерческого имени новинки, результаты скоро станут известны.

Габаритная длина Chery TJ-1 — 4515 мм, ширина — 1865 мм, высота — 1680 мм, колёсная база — 2675 мм. Chery TJ-1 будет одним из первых носителей новой гибридной архитектуры C-DM (Chery Dual Mode), которая будет состоять из высокоинтегрированных (читай: лёгких и дешёвых в производстве) силовых модулей на базе 1,5- и 2,0-литровых бензиновых двигателей, работающий по циклу Миллера и имеющих термический КПД более 44,5%. Новые гибриды смогут проехать до 165 км на электротяге с полностью заряженной батареей и будут иметь отменную динамику — для полноприводных версий заявлен разгон до «сотни» за 4,26 с. Заявленная отдача 1,5-литрового «турбомотора» из семейства Acteco пятого поколения — 115 кВт (156 л.с.) и 220 Нм.



Китайские СМИ сообщают, что Chery TJ-1 будет также доступен с дежурными «углеводородными» силовыми установками, в частности с 1,6-литровым бензиновым турбомотором в паре 7-ступенчатым «автоматом» типа DCT (с двумя сцеплениями). Для гибридов разработана собственная линейка трансмиссий разного типа, подробности будем сообщать по мере выхода новинок на рынок.



Качественных картинок интерьера Chery TJ-1 пока нет, но и рассматривать здесь особенно нечего — современный минимализм, простенькая передняя панель с приборным и мультимедийным экранами, почти полное отсутствие физических клавиш и высокий «двухэтажный» центральный тоннель с широкой полкой беспроводной зарядки для двух смартфонов.



Полноценная премьера Chery TJ-1 ожидается летом, тогда же, вероятно, будет понятно, где и под какими марками этот кроссовер повяится за пределами Китая.

