Обновлённый электрический кроссовер Chery пытается копировать конкурента от Nio

Chery, будучи одним из крупнейших китайских автопроизводителей, пока что имеет скудный модельный ряд электромобилей: марка неплохо закрывает низший бюджетный сегмент городских «электричек», но в компактных и среднеразмерных сегментах представлена слабо. Первым разработанным с нуля электрическим кроссовером Chery стал дебютировавший в 2020 году среднеразмерный eQ5, он же Big Ant (большой муравей). Открытые статистические данные показывают, что совокупный объём продаж Chery eQ5 с момента дебюта не превысил 2000 шт., а в начале этого года модель и вовсе исчезла с головного сайта марки.

Chery eQ7

В марте китайский Минпром опубликовал первые фотографии нового электрического кроссовера Chery, известного на данный момент под индексом eQ7, а в минувшие выходные уже сама компания выпустила первую дозу официальных снимков, сопроводив их коротеньким пресс-релизом. В этом пресс-релизе никак не упоминается модель eQ5, но исходя из описания платформы, габаритов, общих пропорций кузова, форме дверей и колёсных арок ясно, что eQ7 — это обновлённый eQ5.



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Габаритная длина Chery eQ7— 4675 мм, ширина — 1910 мм, высота — 1660 мм, колёсная база — 2830 мм. Chery eQ7 чуть короче (4630 мм) и выше (1655 мм). В основе кроссовера лежит модульная алюминиевая платформа LFS с вмонтированной в пол батареей, передняя подвеска — типа McPherson, задняя — независимая многорычажная. Единственный электромотор расположен на задней оси и вращает задние колёса, в eQ7 его максимальная мощность составляет 155 кВт (211 л.с.), в eQ5 — 150 кВт (204 л.с.). Ёмкость батареи в eQ7 пока не указана, в eQ5 она составляет 77,1 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 510 км по устаревшему циклу NEDC.



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По сути, пока что можно оценить только дизайн Chery eQ7, а технические подробности, вероятно, станут известны после скорой премьеры. Если eQ5 копировал стиль ранних моделей Lynk & Co, то eQ7 спереди сильно напоминает более крупный кроссовер Nio ES7 (габаритная длина — 4903 мм) и «семёрка» в индексе тоже как бы виртуально привязывает новинку Chery к конкуренту. Корма у eQ7 — такая же, как у eQ5, но декора на заднем бампере стало поменьше. Салону у eQ7, судя по официальным эскизам, будет оформлен более минималистично, чем у eQ5, но принципиально не изменится.



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Учитывая, как бодро компания Chery сейчас осваивается на российском рынке, есть большая вероятность, что электрический кроссовер eQ7 тоже доедет до нашей страны, но говорить об этом предметно можно будет только после полноценной премьеры.

