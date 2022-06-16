Новый премиальный кроссовер Nio ES7: отличная динамика и масса развлечений на борту

Молодая китайская компания Nio продолжает расширять модельный ряд: представлен новый среднеразмерный электрический кроссовер ES7. Он предлагает очень богатое оснащение, а его 653-сильная силовая установка позволяет разогнаться до 100 км/ч менее чем за 4 с.

Основанная в 2014 году предпринимателем Уильямом Ли компания Nio начинала не очень бодро, в 2019 году пережила финансовый кризис, но в итоге вырулила на правильную траекторию и сегодня считается одним из самых успешных китайских электромобильных стартапов. В 2021 году Nio вышла на европейский рынок, по итогам 2021 года её глобальные продажи составили 91 429 электромобилей, что на 109,1% больше, чем в 2020-м. С января по май текущего года компания реализовала 37 866 машин — на 11,8% больше, чем за аналогичный период 2021-го. В общем, показатели хорошие, особенно с учётом того, что Nio производит дорогие электромобили премиального уровня, конкурирующие с Tesla и батарейными моделями большой немецкой тройки (Audi, BMW, Mercedes-Benz).

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Актуальный модельный ряд Nio состоит из большого флагманского кроссовера ES8, среднеразмерного кроссовера ES6 и его купеобразного собрата EC6, большого седана ET7 и совсем свежего среднеразмерного седана ET5. Представленный на этой неделе 5-местный кроссовер ES7 относится к среднеразмерному классу (габаритная длина — 4912 мм, ширина — 1987 мм, высота — 1720 мм, колёсная база — 2960 мм), в модельном ряду он займёт место между ES8 и ES6/EC6, но при этом ES7 оказался самым динамичным в гамме. Двухмоторная силовая установка (по одному мотору на каждую ось) выдаёт совокупно 480 кВт (653 л.с.) и 850 Нм, разгон до 100 км/ч занимает всего 3,9 с, максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 200 км/ч.



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В основе Nio ES7 лежит свежая модульная платформа NT2 с плоской батареей в полу — такая же, как у седанов ET7 и ET5. В базовое оснащение входит адаптивная пневмоподвеска на двойных поперечных рычагах спереди и многорычажной конструкцией сзади. Дисковые тормоза с 4-поршневыми суппортами поставляет Brembo. Кузов изготовлен из высокопрочного алюминиевого сплава и углепластика. Днище у кроссовера полностью плоское и работает на низкий коэффициент аэродинамического сопротивления c x — 0,263. Выступы и выемки на кузове — это лидар и камеры, необходимые для работы электронных ассистентов водителя и автопилота.



Для Nio ES7 предусмотрены три батареи на выбор — ёмкостью 75, 100 и 150 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 485, 620 и 850 км по китайскому ездовому циклу CLTC соответственно. В виде опции для кроссовера предлагается выдвижной фаркоп с электроприводом, он позволяет буксировать прицеп массой до 2 т и подключить его бортовое оборудование к батарее электромобиля (выходная мощность — 3,3 кВт), что очень удобно для кемпера.

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Интерьер оформлен в минималистичном ключе и отделан дорогими материалами (кожа, дерево), голого пластика практически нет, атмосферная диодная подсветка располагает палитрой в 256 цветов. Мультимедийный сенсорный экран по центру имеет диагональ 12,8 дюйма, над ним находится говорящая голова робота-асисcтента Nomi. Любителям развлечений адресованы 1000-ваттная аудиосистема с 23 громкоговорителями и очки виртуальной реальности.



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Все кресла снабжены обогревом, передние вдобавок имеют встроенные вентиляторы и массажёры. Спинки задних сидений регулируются по углу наклона — от 23 до 31 градуса. Для переднего пассажира в полулежащем положении предусмотрены подпорки для ног — на уровне голеней и стоп. Объём багажника — 658 л, сложенные задние сиденья позволяют перевозить габаритный груз длиной до 1880 мм.



На домашний рынок Nio ES7 выйдет в августе этого года по цене от 468 000 юаней (70 550 долларов США в переводе по текущему курсу), при этом цена может быть снижена, если брать батарею в аренду — Nio одна из немногих электромобильных компаний, предлагающих сменные батареи для своих машин. На российском рынке марка Nio пока официально не представлена.

