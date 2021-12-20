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  • У Tesla Model 3 появился новый конкурент: китайцы рассекретили Nio ET5

У Tesla Model 3 появился новый конкурент: китайцы рассекретили Nio ET5

20.12.2021 203 0 0

Максимальный запас хода у новой «четырёхдверки» составляет 1000 км (расчёт вели по используемому в КНР циклу CLTC).

 

История китайского электромобильного стартапа Nio началась в 2014 году, её руководителем является предприниматель Уильям Ли. За первые годы своего существования руководство компании сумело найти инвестиции, на которые был построен и запущен завод в городе Хэфэй. На его мощностях Nio наладила выпуск нынешнего флагмана линейки – кроссовера ES8, также здесь производятся модели ES6 и EC6, а в дальнейшем с конвейера начнут сходить представленный ранее большой седан ET7 и компактная «четырёхдверка» ET5, которую производитель рассекретил только что.

На фото: Nio ET5

Несмотря на то, что в компании новинку считают седаном и в конкуренты ей прочат американский электрокар Tesla Model 3, с технической точки зрения это лифтбек. Длина Nio ET5 составляет 4790 мм, ширина – 1960 мм, а высота – 1499 мм; расстояние между осями равно 2888 мм. Это значит, что премиальный «китаец» несколько больше по сравнению с компактной Теслой (4694 x 1849 x 1443 мм, колёсная база – 2875 мм).

В оформлении экстерьера Nio ET5 разработчики многое позаимствовали от «старшей» модели ET7 (компактный седан от «большого брата» визуально отличают разве что бампера). У автомобиля обтекаемый силуэт, его коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,24. «Четырёхдверку» оборудовали выдвижными ручками, которые «прячутся» в дверных панелях, а также большой панорамной крышей.

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Интерьер, выполненный в минималистичном стиле, новинке тоже достался от ET7. Новый электрокар Nio получил цифровую «приборку» диагональю 10,2 дюйма. В центре передней панели располагается крупный сенсорный экран информационно-развлекательной системы (в виде планшета), его диагональ равна 12,8 дюйма. Автомобиль получил «виртуальный кокпит» PanoCinema разработки Nio. Внутри расположены спортивные кресла с функциями массажа, подогревом и вентиляции. Ещё у модели имеется фирменная система с функциями автономного вождения, которую компания намерена в дальнейшем превратить в полноценный автопилот.

Компактный «электроседан» Nio ET5 оснастили двухмоторной установкой, её совокупная отдача составляет 490 л.с., а максимальный крутящий момент – 700 Нм. На разгон с места до «сотни» ET5 требуется 4,3 секунды. Для сравнения, «старший» седан Nio ET7 с 652-сильной двухмоторной установкой это упражнение выполняет за 3,9 секунды.

В линейке батарей имеется три варианта разной ёмкости – 75, 100 и 150 кВт*ч. В первом случае Nio ET5 способен проехать без подзарядки 550 км, запас хода у среднего варианта равен около 700 км, а дальнобойность у версии с самым ёмким аккумулятором составляет 1000 км. Правда, тут стоит уточнить, что расчёт вели по используемому в Китае циклу CLTC.

До дилеров на домашнем рынке новый Nio ET5 доберётся в сентябре следующего года. Стартовый ценник автомобиля уже объявлен – купить его можно будет не менее, чем за 328 000 юаней (что эквивалентно примерно 3,82 млн рублей по текущему курсу). Пока в компании об этом официально не сказали, но не исключено, что впоследствии новинка появится и в других странах. Стоит ожидать седан в Европе, где у «зелёного» транспорта неплохие перспективы. Кстати, у Tesla Model 3 здесь весьма неплохие показатели: за январь-октябрь 2021 года (более свежих данных пока нет) клиенты купили 103 056 единиц, что на 80,6% больше, чем годом ранее.

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