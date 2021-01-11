Nio ET7: полноприводный флагманский седан с автопилотом и сменными батареями

Китайский электромобильная компания Nio Inc. представила свою четвёртую серийную модель — большой седан ET7, который выйдет на рынок в начале 2022 года со сменными батареями на 70 и 100 кВт·ч. В конце 2022 года Nio ET7 получит твердотельную батарею ёмкостью 150 кВт·ч.

Основанная в 2014 году предпринимателем Уильямом Ли компания Nio относится к тем пока ещё немногочисленным китайским электромобильным стартапам, которым удалось запустить в производство собственные разработки. В настоящее время модельную линейку Nio составляют три кроссовера — ES8, ES6 и EC6. По данным журнала Autohome, их совокупные продажи в 2020 году составили 43 728 единиц, что на 112,6% больше, чем в 2019-м. Прогресс налицо, но мощность головного предприятия Nio в городе Хэфэй составляет 100 тысяч машин в год, то есть пока реальный спрос на продукцию Nio отстаёт от расчётного, а между тем в планах компании значится второй завод в Шанхае.

Из-за скромных продаж осенью 2019 года компания Nio столкнулась с финансовым кризисом, но к весне 2020-го справилась с ним благодаря инвестициям со стороны китайского правительства. Теперь Nio расширяет модельную линейку и представила флагманский седан ET7, вобравший в себя новейшие технологии, в том числе твердотельную батарею и автопилот.



По данным InsideEVs, твердотельную батарею для Nio ET7 будет поставлять фирма CATL, главный китайский партнёр американской Tesla, но пока эта батарея не готова к серийному производству, её можно будет установить лишь в конце 2022 года — ёмкость в 150 кВт·ч обеспечит до 1000 км пробега на одной зарядке по устаревшему циклу NEDC. Первые же серийные экземпляры ET7, которые будут отгружены клиентам в начале 2022 года, получат традиционные жидкостные литий-ионные аккумуляторы ёмкостью 70 и 100 кВт·ч на выбор. Запас хода на одной зарядке по циклу NEDC – 500 и 700 км соответственно.



Конструкция Nio ET7 предусматривает замену батареи в течение трёх минут на специальных постах, каждый из которых занимает площадь примерно трёх парковочных мест. Сменные батареи позволяют потребителю не тратить время на их зарядку и брать батарею в аренду, чтобы сэкономить при покупке машины. Так, базовая цена Nio ET7 с аккумулятором на 70 кВт·ч составляет 448 тысяч юаней (5,1 млн рублей в переводе по текущему курсу ЦБ РФ), а та же машина с арендной батареей обойдётся в 378 тысяч юаней (4,3 млн рублей), но за аренду батареи придётся платить 980 юаней ежемесячно (11 100 рублей). За седан с батареей на 100 кВт·ч придётся выложить как минимум 526 тысяч юаней (6 млн рублей) либо 378 тысяч юаней полю ежемесячная аренда батареи за 1480 юаней (16 750 рублей).



Силовая установка во всех случаях одна: два электромотора (по одному на каждую ось) выдают совокупные 480 кВт (652 л.с.) и 850 Нм, при этом мощность переднего мотора составляет 180 кВт, заднего — 300 кВт. До 100 км/ч Nio ET7 разгоняется за 3,9 с. Подвеска — независимая, многорычажная, пневматическая «по кругу». Штатные тормоза — от Brembo.



Колёсная база Nio ET7 — 3060 мм, габаритная длина — 5098 мм. В профиль кузов выглядит как лифтбек, но на самом деле это седан — заднее стекло не поднимается, коэффициент с х составляет всего 0,23.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Салон оформлен в минималистичном стиле и не имеет видимых дефлекторов вентиляции — решение, подсмотренное у Tesla Model 3. Все кресла имеют натуральную обивку из ротанга, снабжены подогревом, вентиляцией и массажёром. Диагональ виртуального щитка приборов — 10,2 дюйма, центрального мультимедийного экрана — 12,8 дюйма. В оснащении заявлены панорамная стеклянным крыша площадью 1,9 м2 и высококлассная 1000-ваттная аудиосистема с 23 громкоговорителями.



Автопилот NAD (Nio Autonomous Driving) будет предлагаться по подписке за 680 юаней в месяц (7700 рублей), при этом не сказано к какому уровню SAE он относится. Судя по оборудованию, как минимум к третьему: NAD снабжён 33 различными сенсорами, в том числе лидаром и одиннадцатью 8-мегапиксельными камерами. Управляет всем этим «железом» суперкомпьютер Adam на процессорах Nvidia. Увы, пока непонятно, когда в Китае будут легализованы беспилотники 3 уровня и выше, то те, что позволяют водителю полностью отстраниться от управления и заниматься своими делами. В этом году с рядом ограничений ездить на беспилотниках 3 уровня можно будет в Японии.



Понятно, что ввиду богатого оснащения и высоких цен Nio ET7 не будет массовой моделью, то есть не позволит китайской компании резко нарастить продажи, а в сегменте высокотехнологичных конкурентов Tesla Model S есть предложения поинтереснее, например, Lucid Air. Впрочем, инвесторов премьера Nio ET7 впечатлила: за последние три дня стоимость акций китайской компании на Нью-Йоркской фондовой бирже выросла на 15%.

