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Nio получила миллиарды на жизнь и борьбу с Tesla

29.04.2020 162 0 0

Китайскому производителю премиальных электромобилей Nio удалось привлечь новые инвестиции для борьбы с кризисом и продолжения работы.

 

Основанная в 2014 году предпринимателем Уильямом Ли компания Nio Inc. на фоне сотен других китайских электромобильных стартапов примечательна тем, что сумела оперативно разработать собственный премиальный электрический кроссовер и запустить его в производство. Флагманская модель получила название ES8 и летом 2018 года поступила в продажу, а весной 2019-го ей на подмогу пришёл более компактный соплатформенный кроссовер ES6.

Nio ES6

Всего в прошлом году китайская марка, работающая пока исключительно на внутреннем рынке, сумела реализовать 20 946 кроссоверов вышеозначенных двух моделей, при том что основной построенный совместно с JAC завод в городе Хэфэй рассчитан на выпуск 100 тысяч «электричек» в год, и впридачу к нему Nio планировала запустить ещё одну производственную площадку в Шанхае, рядом с головной штаб-квартирой. То есть реальные коммерческие показатели пока сильно расходятся с амбициями.

Nio EP9

За пределами Китая Nio прославилась мощной пиар-компанией электрического гиперкара EP9, установившего рекорд Нюрбургринга. Чудо-машина была якобы выпущеная тиражом 10 экземпляров и мелькала в популярных телевизионных шоу (в частности Grand Tour). Денег на эту шумиху спустили порядочно, прибыли от EP9, понятно, не было никакой. К октябрю 2019 года на фоне слабых продаж регулярных моделей и чётко обозначившегося падения китайского авторынка стоимость акций Nio Inc. на Нью-Йоркской бирже рухнула до 1,32 доллара, тогда как ещё в марте составляла более 10 долларов. Компания столкнулась с кризисом ликвидности, инвесторы стали поговаривать о скором банкротстве.

Но худшего, к радости Уильяма Ли, не произошло, Nio удержалась на плаву и в феврале сумела заключить с муниципалитетом Хэфэй рамочное соглашение, предусматривающее вливания в развитие компании в размере 10 млрд июаней (1,41 млрд долларов в переводе по текущему курсу).

Nio ES8

А сегодня агентство Reuters сообщило, что Nio China, свежеобразованная региональная структура Nio Inc. (базируется в Хэфэй), получила 7 млрд юаней (без малого миллиард долларов) от группы подконтрольных китайскому правительству инвесторов в обмен на 24,1-процентную долю в Nio China. В общем средства на продолжение деятельности теперь есть, хотя Nio пока не объявила, на что именно собирается их потратить. Добавим, что полученные инвестиции пойдут на развитие только самой Nio и не коснутся совестных предприятий с Changan и GAG, созданных в 2018 году.

19 апреля Nio запустила в производство обновлённый флагманский кроссовер ES8 с увеличенной до 100 кВт·ч ёмкостью батареи и улучшенной отделкой салона. Цены начинаются с отметки 468 тысяч юаней (4,92 млн рублей). Соплатформенный ES6 стоит от 358 тысяч юаней (3,76 млн рублей), а осенью в продажу поступит его купеобразный собрат EС6, который, вероятно, будет стоить чуть дороже.

Nio EС6

Цены мы приводим для того, чтобы показать, что нынешняя линейка Nio не попадает под китайскую правительственную антикризисную программу поддержки спроса на электромобили, так как участвовать в ней могут только модели стоимостью до 300 тысяч юаней. Не попадает под программу и продукция Tesla, с которой конкурирует Nio. Более того, на пошлой неделе Tesla подняла розничные цены в Китае, и кроссовер Model Y стоит теперь от 488 тысяч юаней (5,14 млн рублей), седан Model 3 — от 303 550 юаней (3,19 млн рублей).

То есть даже после подорожания продукция Tesla осталась примерно в том же ценовом поле, что и продукция Nio, но Tesla по мере наращивания мощности своего завода в Шанхае и степени локализации Model 3 и Model Y эти цены наверняка ещё снизит и не раз. Чем на это ответит Nio, покажет время. И деньги инвесторов.

Китай электромобиль бизнес Nio

 

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