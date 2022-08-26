Кросс-хэтчбек QQ Wujie Pro пополнил линейку городских электромобилей Chery

В рамках открывшегося сегодня автосалона в Чэнду состоялась живая премьера городского четырёхместного электромобиля Chery QQ Wujie Pro, он уже доступен для заказа по цене от 79 900 юаней или 700 тысяч рублей в переводе по текущему курсу.

В 2016 году компания Chery представила свой первый оригинальный электромобиль (имеется в виду то, что он не был получен путём конверсии из модели с ДВС) — двухместный городской хэтчбек eQ1 по кличке Little Ant (маленький муравей), а в прошлом году к нему присоединился четырёхместный Chery QQ iCar/Ice Cream (мороженое). Эти два небольших хэтчбека помогли Chery захватить 4,8% рынка электромобилей КНР (данные ресурса CleanTechnica): в первой половине этого года eQ1 Little Ant разошёлся тиражом 46 914 шт., QQ Ice Cream — 54 097 шт., другие батарейные модели Chery продаются в разы хуже. Абсолютны лидером EV-сегмента китайского авторынка в первом полугодии стал хэтчбек Wuling Hongguang Mini EV — продано 207 828 шт.

Chery QQ Ice Cream, собственно, и был создан, как прямой аналог Wuling Hongguang Mini EV (высокий короткий кузов в форме «кубышки» и маленькие колёса). Габаритная длина «мороженки» — менее 3 м, а минимальная цена составляет всего 39 900 юаней (350 тысяч рублей). Little Ant заметно дороже — от 73 900 юаней (645 тысяч рублей), а представленный сегодня QQ Wujie Pro будет самым дорогим в линейке городских электрокаров Chery и самым крупным: габаритная длина — 3402, ширина — 1680 мм, высота — 1550 мм, колесная база — 2160 мм.



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Дизайн QQ Wujie Pro компания Chery рассекретила ещё в мае и тогда же начала принимать на него предзаказы, но широкой публике машину показали живьём только сегодня на автосалоне в Чэнду и в этом месяце стартуют её полноценные продажи. Слово Wujie в переводе с романизированного китайского означает «безграничный», в нём, вероятно, как и дизайне новинки отражается приключенческий дух: цветные вставки в бамперах имитируют буксирные скобы, по нижнему периметру кузова идёт защитный пластиковые обвес с брутальным оребрением, на крыше установлены рейлинги, колёса достаточно крупные, 16-дюймовые — ни дать ни взять кроссовер! На самом деле нет: дорожный просвет составляет всего 120 мм, а электродвигатель только один и расположен он на задней оси.



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Мощность электродвигателя — 55 либо 70 кВт (75 либо 95 л.с.). Версия с 55-киловаттным электромотором идёт в комплекте с батареей ёмкостью 30,6 кВт·ч и может проехать на одной зарядке 301 км по китайскому циклу CLTC, разгон до 50 км/ч занимает 6 с, максимальная скорость — 120 км/ч. Хэтчбек с 70-киловаттным электромотором комплектуется батареей на 40,3 кВт·ч, его запас хода — 408 км, первые «полсотни» он набирает за 5 с, максимальная скорость — 125 км/ч. Снаряженная масса электромобиля — 980-1015 кг в зависимости от комплектации. Кузов изготовлен из алюминиевого сплава.



Топ-версия QQ Wujie Pro стоит 101 900 юаней (890 тысяч рублей), именно она изображена на фотографиях. В салоне видим «кожаную» обивку кресел (между передними имеется полка беспроводной зарядки для смартфона) и лаконичную переднюю панель с большим 12,9 дюймовым «планшетом» по центру, в недрах установлен мощный чип Qualcomm 6155. В оснащении заявлены современные электронные ассистенты водителя, в том числе система «полусферического» обзора, помощь при перестроениях и умный круиз-контроль.



Любопытно, что по своей концепции (городской кроссовер) и характеристикам Chery QQ Wujie Pro очень похож на несостоявшийся российский проект Кама-1. Не исключено, что Chery решится привезти эту забавную модель в нашу страну.

