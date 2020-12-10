Новая виртуальность: представлен российский электромобиль Кама-1

В Москве на выставке ВУЗПРОМЭКСПО-2020 состоялась премьера российского электромобиля Кама-1, разработанного специалистами «Центра компьютерного инжиниринга» СПбПУ при поддержке КАМАЗа. Предполагается, что когда-нибудь Каму-1 сможет купить любой желающий примерно за миллион рублей, но когда это произойдёт, никто точно не знает.

Начнём с самого главного — с денег. Электромобиль Кама-1 разрабатывался преимущественно за бюджетные средства в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы». Курирует эту программу Министерство науки и высшего образования РФ. Судя по указанным датам, действие программы закончилось или вот-вот закончится, и Кама-1 её закономерный финал — сделали, показали, отчитались.

Оригинальные фото- и видеоматериалы доступны на сайте nticenter.spbstu.ru

КАМАЗ в этой истории заявлен как индустриальный партнёр. Вехи проекта регулярно освещались корпоративным изданием «Вести КАМАЗа». В заметке от 25 ноября, предварявшей премьеру, руководитель пресс-службы КАМАЗа Олег Афанасьев заявил: «В настоящий момент планов по организации производства легковых электромобилей на КАМАЗе нет».



В заметке от 23 ноября на сайте Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого сказано: «Первый электромобиль, который готов для массового серийного производства и может быть доступен обычному покупателю уже в 2021 году, спроектировали в Центре компетенций НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии». Все испытания опытного образца будут завершены в начале декабря».



Слово «может», как мы понимаем, снимает все вопросы. Может быть доступен, а может быть не доступен. Надейся и жди, обычный покупатель.



Немногочисленные представители автомобильных СМИ, присутствовавшие на презентации, не смогли выяснить, когда, где и при каких условиях начнётся сборка Камы-1.

Сам электромобиль был разработан на основе технологии так называемых цифровых двойников. Проще говоря — на компьютере. На всё про всё ушло ровно два года — работы начались в декабре 2018-го.



Кама-1 позиционируется как компактный смарт-кроссовер, а по сути это хэтчбек А-класса с посадочной формулой 2+2. Габаритная длина — 3,4 м, ширина — 1,7 м, высота — 1,6 м. Заявленный дорожный просвет — 160 мм, но на стендовом образце коллеги намерили только 130 мм. Разработчики сказали, что специально занизили презентационную машину из эстетических соображений.

Ведущие колёса у Камы-1 задние. Вращающий их электромотор выдаёт максимальные 80 кВт (109 л.с.) и 305 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 6,7 с, максимальная скорость — 150 км/ч.



Батарея у Камы-1 китайская, ёмкостью 33 кВт·ч. Поставщик не называется, известно лишь, что батарея пришла из КНР в сборе, но её корпус и система охлаждения были спроектированы российскими специалистами. Предусмотрена экспресс-зарядка от мощного терминала всего за 20 минут. Запас хода одной зарядке — 250 км. Снаряженная масса электромобиля — 1300 кг. Наружные панели кузова (крылья, пороги, бамперы) сделаны отстёгивающимися, чтобы их можно было легко заменить в случае повреждения.

Самая запоминающаяся деталь салона — руль с зафиксированной ступицей, на которой закреплён 9-дюймовый сенсорный экран, заведующий всеми основными настройками электромобиля. Роль щитка приборов выполняет проекционный экран на лобовом стекле. Водительская подушка безопасности при аварии выстреливает из потолка.



Кама-1 снабжена системой автономного вождения 3 уровня по классификации SAE – её разработал КАМАЗ. Уровень 3, напомним, означает перенос ответственности за безопасность на дороге с человека на машину, а к этому ещё не готово российское законодательство. Японское, к слову, уже готово.



Вот, собственно, всё, что на данный момент нам известно о проекте Кама-1. Мы будем очень рады ошибаться, но его коммерческий перспективы нам представляются близкими к нулю, так как нет лиц, напрямую (лично) заинтересованных в производстве и продвижении этой машины. У европейских и американских стартапов, разрабатывающих аналогичные проекты (ближайшим аналогом Камы-1 нам видится шведский Uniti One), на стадии презентации предсерийного образца уже есть работающий сайт, портфель заказов, рискующие деньгами инвесторы и производственные мощности — собственные либо контрактные. У Камы-1 ничего этого пока нет. Но будем следить за развитием событий, если таковые воспоследствуют.

