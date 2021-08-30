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  • Три раза «ку»: новый Chery QQ хочет покорить молодёжь шок-ценой и модным дизайном

Три раза «ку»: новый Chery QQ хочет покорить молодёжь шок-ценой и модным дизайном

30.08.2021 185 0 0

Компания Chery представила на автосалоне в Чэнду бюджетный электромобиль из новой линейки iCar, который станет прямым конкурентом Wuling Hongguang Mini EV — самого продаваемого электромобиля в Китае.

 

В России помнят Chery QQ как дешёвую китайскую малолитражку по мотивам Daewoo Matiz, так и не ставшую популярной из-за «несерьёзного» дизайна и сомнительных потребительских качеств — продажи были свёрнуты в 2013 году, когда в Китае произошла смена поколений этой модели. «Второй» QQ и сейчас существует у себя на родине, но предлагается исключительно в виде электромобиля eQ — это хэтчбек, а есть ещё седан eQ2 на той же платформе.

Chery eQ

Помимо старых электрифицированных «кукушек» в «зелёной» линейке Chery есть три кроссовера, компактный седан и похожий на Смарт городской электромобиль eQ1 по прозвищу Ant (муравей), но ни одна из этих моделей заметных успехов в Китае не добилась. А кто добился успеха, так это Wuling Hongguang Mini EV — детище совместного предприятия SAIC-GM: кубышка на четырёх маленьких колёсиках с батареей ёмкостью 9,2 кВт·ч и 13-киловаттным электромотором стоит от 28 800 юаней или 329 тысяч рублей в переводе по текущему курсу ЦБ РФ.

Wuling Hongguang Mini EV

Mini EV дебютировал в прошлом году и быстро стал хитом: за первую половину 2021-го, по данным ресурса CarSalesBase, реализовано 182 767 шт. — это лучший результат в сегменте электромобилей и четвёртое в общем списке бестселлеров. Для сравнения скажем, что Tesla Model 3 за тот же период разошлась в Китае тиражом 115 588 шт., а вышеупомянутый Chery eQ1, лучший из электрической линейки китайской марки — 30 783 шт.

Chery QQ iCar
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Chery QQ iCar
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Chery QQ iCar
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Chery QQ iCar
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Chery QQ iCar
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И вот Chery решила повторить успех Wuling Hongguang Mini EV и выпустить предельно дешёвый, но при этом яркий и стильный электрокар. Его фотографии начали гулять по Сети около месяца назад, но только в минувшие выходные состоялась официальная премьера на автосалоне в Чэнду. Новый электрокар представлен как Chery QQ третьего поколения, который однако будет продаваться под особым суббрендом iCar — намёк на линейку гаджетов Apple очевиден, но при этом никакого отношения к «яблочной» американской компании китайская новинка не имеет.

Chery QQ iCar

Chery QQ iCar дословно копирует форм-фактор Mini EV, но при этом имеет более миловидный дизайн с фарами-глазками. Габаритная длина — 2980 мм, ширина — 1496 мм, высота — 1637 мм, колёсная база — 1960 мм. Кубообразный кузов вмещает четверых седоков, дизайн экстерьера и интерьера создан с прицелом на максимальную цветографическую кастомизацию — выставочный экземпляр розового цвета украшен изображением мультяшных персонажей, плюшевыми игрушками и вставками из конструктора типа Lego.

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Также к выставке подготовили гоночный iCar с агрессивным аэродинамическим обвесом, расширителями колёсных арок, анимированными фарами, каркасом безопасности в салоне и прочими спецэффектами, но это, конечно, единичный шоу-кар — купить такой будет нельзя. Серийные «ай-кары» поступят в продажу в ноябре, цены пока не объявлены, но они, очевидно, будут близки к таковым у Mini EV.

Chery QQ iCar

Технические характеристики тоже пока не объявлены — известно лишь, что новая «кукушка» получит электромотор мощностью 20 кВт (27 л.с.), то есть будет, вероятно, чуть более динамичной, чем Mini EV. Обещана интеграция с сервисами Alibaba и прочие сетевые радости, без которых немыслима жизнь современной молодёжи. За пределами Китая Chery QQ вряд ли появится.

хэтчбек Китай электромобиль новинки Chery

 

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