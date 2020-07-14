Новый кроссовер Chery: выглядит, как модели совместной марки Geely и Volvo, имя – как у Audi

Китайская компания готовится вывести на рынок новый электрический паркетник. Для модели заявлено два электромотора, не исключено, что будет полноприводный вариант.

Новый кросс занимающееся «электричками» подразделение Chery New Energy анонсировало еще в конце прошлого года, а в феврале в Сеть выложили фотографии с испытаний прототипов. Теперь же опубликованы полноценные фирменные изображения серийной модели. В Chery пятиместный паркетник по-прежнему называют внутризаводским индексом S61. Впрочем, на багажной двери виднеется шильдик eQ5 – судя по всему, под этим именем кросс и поступит в продажу.

Chery S61/eQ5 стал второй моделью марки (и первым SUV), построенной на модульной платформе LFS, которую разработали специально для электрокаров (заявленная доля алюминия в конструкции – 93%). Первенец этой «тележки» — ситикар eQ1 (он также известен как AnteQ). Отметим, остальные «электрички» Chery New Energy созданы на базе «традиционных» моделей (в гамму входят «зеленые» версии паркетников Tiggo 2/3x и Tiggo 4/5x, седана Arrizo 5 и компакта QQ).

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Если название новинки Chery созвучно с кроссовером Audi, то внешний облик «перекликается» с машинами марки Lynk & Co (совместный проект Geely и Volvo). Так, S61/eQ5 тоже получил многоэтажную головную оптику: сверху расположены секции дневных ходовых огней, ниже – блоки основных фар, соединенные между собой перемычкой (у Линков эта перемычка шире, ведь она представляет собой радиаторную решетку), под ними – противотуманки. Корма же навевает мысли о Porsche Macan и Cayenne. Кстати, в предыдущих релизах Chery New Energy говорится о том, что руку к дизайну кроссовера приложили сотрудники ателье Pininfarina.



Длина электрокросса равна 4630 мм, ширина – 1910 мм, высота – 1655 мм, колесная база – 2805 мм. Флагманский Chery Tiggo 8 длиннее (4700 мм), но расстояние между осями у «восьмерки» меньше (2710 мм). Ну и для сравнения, габариты самого крупного на сегодня паркетника марки Lynk & Co: длина купеобразной модели с индексом 05 составляет 4592 мм, колесная база – 2734 мм.



В салоне новинки – «усеченное» рулевое колесо, объединенные виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы (каждый экран диагональю 12,3 дюйма) и отделка «под карбон». Кроссу обещаны система распознавания лиц, возможность «общения» с инфраструктурой и другими машинами по протоколу V2X, адаптивный круиз-контроль и автопарковщик.

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О технике в Chery умолчали, но мы уже знаем о моторах, благодаря «сливу» минпрома КНР. Для S61 заявлены два электродвигателя – 163-сильный с индексом 112AAR и 177-сильный 112AAT. По предварительным данным, базовый кросс имеет задний привод, ну а наличие двух моторов, видимо, означает, что для модели предусмотрен и полноприводный вариант (по двигателю на каждую ось). Впрочем, тут лучше дождаться официальной презентации. О батарее информации тоже пока нет, при этом местные СМИ прочат кроссу «дальнобойность» в 500-510 км, правда, этот показатель рассчитан по устаревшему циклу NEDC. К слову, переднеприводный Chery Tiggo e (электроверсия Tiggo 4) со 129-сильным двигателем и батареей емкостью 53,6 кВт*ч на одной зарядке может проехать 401 км (тоже по циклу NEDC).



Старт продаж нового электрокроссовера Chery намечен на третий квартал текущего года, о планах вывести модель за пределы Поднебесной компания не сообщала.



