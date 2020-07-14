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  • Новый кроссовер Chery: выглядит, как модели совместной марки Geely и Volvo, имя – как у Audi

Новый кроссовер Chery: выглядит, как модели совместной марки Geely и Volvo, имя – как у Audi

14.07.2020 726 2 0

Китайская компания готовится вывести на рынок новый электрический паркетник. Для модели заявлено два электромотора, не исключено, что будет полноприводный вариант.

 

Новый кросс занимающееся «электричками» подразделение Chery New Energy анонсировало еще в конце прошлого года, а в феврале в Сеть выложили фотографии с испытаний прототипов. Теперь же опубликованы полноценные фирменные изображения серийной модели. В Chery пятиместный паркетник по-прежнему называют внутризаводским индексом S61. Впрочем, на багажной двери виднеется шильдик eQ5 – судя по всему, под этим именем кросс и поступит в продажу.

Chery S61/eQ5 стал второй моделью марки (и первым SUV), построенной на модульной платформе LFS, которую разработали специально для электрокаров (заявленная доля алюминия в конструкции – 93%). Первенец этой «тележки» — ситикар eQ1 (он также известен как AnteQ). Отметим, остальные «электрички» Chery New Energy созданы на базе «традиционных» моделей (в гамму входят «зеленые» версии паркетников Tiggo 2/3x и Tiggo 4/5x, седана Arrizo 5 и компакта QQ).

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Если название новинки Chery созвучно с кроссовером Audi, то внешний облик «перекликается» с машинами марки Lynk & Co (совместный проект Geely и Volvo). Так, S61/eQ5 тоже получил многоэтажную головную оптику: сверху расположены секции дневных ходовых огней, ниже – блоки основных фар, соединенные между собой перемычкой (у Линков эта перемычка шире, ведь она представляет собой радиаторную решетку), под ними – противотуманки. Корма же навевает мысли о Porsche Macan и Cayenne. Кстати, в предыдущих релизах Chery New Energy говорится о том, что руку к дизайну кроссовера приложили сотрудники ателье Pininfarina.

Длина электрокросса равна 4630 мм, ширина – 1910 мм, высота – 1655 мм, колесная база – 2805 мм. Флагманский Chery Tiggo 8 длиннее (4700 мм), но расстояние между осями у «восьмерки» меньше (2710 мм). Ну и для сравнения, габариты самого крупного на сегодня паркетника марки Lynk & Co: длина купеобразной модели с индексом 05 составляет 4592 мм, колесная база – 2734 мм.

В салоне новинки – «усеченное» рулевое колесо, объединенные виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы (каждый экран диагональю 12,3 дюйма) и отделка «под карбон». Кроссу обещаны система распознавания лиц, возможность «общения» с инфраструктурой и другими машинами по протоколу V2X, адаптивный круиз-контроль и автопарковщик.

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О технике в Chery умолчали, но мы уже знаем о моторах, благодаря «сливу» минпрома КНР. Для S61 заявлены два электродвигателя – 163-сильный с индексом 112AAR и 177-сильный 112AAT. По предварительным данным, базовый кросс имеет задний привод, ну а наличие двух моторов, видимо, означает, что для модели предусмотрен и полноприводный вариант (по двигателю на каждую ось). Впрочем, тут лучше дождаться официальной презентации. О батарее информации тоже пока нет,  при этом местные СМИ прочат кроссу «дальнобойность» в 500-510 км, правда, этот показатель рассчитан по устаревшему циклу NEDC. К слову, переднеприводный Chery Tiggo e (электроверсия Tiggo 4) со 129-сильным двигателем и батареей емкостью 53,6 кВт*ч на одной зарядке может проехать 401 км (тоже по циклу NEDC).

Старт продаж нового электрокроссовера Chery намечен на третий квартал текущего года, о планах вывести модель за пределы Поднебесной компания не сообщала.

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2 комментария
14.07.2020 15:11
Василий Зеленков

крутой аппарат, нам бы такой в России привезли, я мож бы купил

14.07.2020 21:37
RFR 17

Китайцы молодцы, радуют, за ними будущее, ВАЗу позор и игнор...

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