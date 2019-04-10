Рестайлинг не остановил падение Tiggo 4, но Chery не сдается: на рынок выходит еще одна версия

Рестайлинг не остановил падение Tiggo 4, но Chery не сдается: на рынок выходит еще одна версия

34 0 0
Китайская марка рассекретила «зелёный» вариант своего компактного паркетника. По сравнению с обычной моделью дизайн электрокара сильно не изменился.
 

«Традиционный» небольшой паркетник Chery вышел на домашний рынок в конце 2017-го. На родине марки модель известна под именем Tiggo 5x, название экспортной версии – Tiggo 4. Уже в октябре 2018-го кросс обновили: у него полностью перекроили переднюю часть, модернизировали салон. Скорый рестайлинг объясняется тем, что в Chery остались недовольны продажами SUV. Так, в январе-сентябре прошлого года Tiggo 5x разошелся по Китаю тиражом в 44 475 экземпляров. Для сравнения, Changan CS35 за тот же период обрел почти 97 000 владельцев, а выбор на Baojun 510 и вовсе остановили более 278 000 клиентов.

1 / 3
Обновленный бензиновый Chery Tiggo 5x
2 / 3
Обновленный бензиновый Chery Tiggo 5x
3 / 3
Обновленный бензиновый Chery Tiggo 5x

Обновление модели Chery не помогло, напротив, Tiggo 5x ушел в «минус» — и это при том, что марка одновременно продает две версии, ведь дореформенный кросс по-прежнему в строю: в январе-феврале 2019-го реализовано 4119 машин, что на 65% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Впрочем, в компании сдаваться не собираются: на подмогу обычному кроссу скоро придет электрическая версия, ее назвали Tiggo e. Полноценная премьера электрокара пройдет 16 апреля на Шанхайском автосалоне, пока же производитель распространил пару изображений и поделился кое-какими данными о новинке.

За основу для Tiggo e взяли рестайлинговую модель. Внешне от такого паркетника электрокар отличается лишь оформлением передка – на месте радиаторной решетки красуется заглушка, в центральной части спрятан разъем для зарядки. В салоне «зеленого» кросса вместо традиционного рычага переключения передач установили шайбу. Как и Tiggo 5x, новая версия базируется на платформе T1X, — отдельной «тележки» для электрических моделей у компании пока нет. Габариты не изменились: длина равна 4358 мм, расстояние между осями – 2630 мм.

1 / 2
Электрический Tiggo e
2 / 2
Электрический Tiggo e

О силовой установке электрокара в Chery умолчали. В компании лишь заявили, что запас хода новинки составит 401 км, правда, он измерен по устаревшему циклу NEDC. Любопытно, что тот же показатель заявлен и для электроверсии Tiggo 3x (в РФ бензиновый кросс зовется Tiggo 2). Такая «тройка» в КНР сегодня представлена со 129-сильным электромотором и батареей ёмкостью 53,6 кВт*ч (установлена под полом).

Обновленный Tiggo 5x оснащен «атмосферником» 1.5 (заводской индекс SQRE4G15B) мощностью 116 л.с., который работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или вариатором. Дореформенный кросс доступен со 147-сильной «турбочетверкой» аналогичного объема (SQRE4T15B), она сочетается с 5МКП или шестиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Полный привод кроссоверу Chery не положен.

1 / 3
Дореформенный Chery Tiggo 5x. В России сейчас принимают заказы на такой кросс, у нас он зовется Tiggo 4. Обновленный SUV доберется до РФ позже
2 / 3
Дореформенный Chery Tiggo 5x. В России сейчас принимают заказы на такой кросс, у нас он зовется Tiggo 4. Обновленный SUV доберется до РФ позже
3 / 3
Дореформенный Chery Tiggo 5x. В России сейчас принимают заказы на такой кросс, у нас он зовется Tiggo 4. Обновленный SUV доберется до РФ позже

В России электрический Tiggo не появится. А вот заказы на бензиновый Tiggo 5x/Tiggo 4 у нас уже принимают. Правда, пока российским клиентам предлагается дорестайлинговый паркетник, причем китайского производства. Под капотом экспортной версии установлен «атмосферник» 2.0 с отдачей в 122 л.с. (SQRD4G20), мотор укомплектован вариатором. Позже до нас доберется обновленная модель, ее сборку наладят на калининградском «Автоторе».

 

Авторынок Новинки Шанхай китайская компания китайские автомобили кроссоверы электрические кроссоверы электрокары электромобили Chery Tiggo 4 Tiggo 5x
Поделиться: 0 0 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / Новинки
Новый рамный пикап из Китая: на основе прежнего флагмана с начинкой Ford

Компания JMC (Jiangling Motors Corporation) поделилась изображениями нового грузовика, премьера которого пройдет на Шанхайском автосалоне. Выставка откроется 16 апреля.

2002 0 0
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Интересно
5 причин любить и ненавидеть Opel Frontera

Внедорожник Opel Frontera наверняка можно назвать одной из самых противоречивых моделей на российском автомобильном рынке. С одной стороны, как только ее не ругали, а с другой – автомобиль-то, вне всякого сомнения, в…

3557 0 3
Статьи / Авто Недели
Алюминий не спасет: стоит ли покупать Land Rover Defender за 1,5 миллиона рублей

При упоминании Land Rover Defender на ум обычно приходят лишь базовые стереотипы: «вечный» алюминиевый кузов, еще более вечный дизайн и крайне условный комфорт этого «английского уазика». Но какой выбор стоит перед теми,…

5020 8 0
Статьи / Тесты
Тест: что тебе больше подходит, УАЗ-469 или ВАЗ-2121 Нива?

Не стареют душой ветераны: хотя с начала выпуска "уазика" и Нивы прошло уже более четырех десятилетий, эти машины до сих пор остаются в строю, причём в буквальном, конвейерном смысле. Однако мы идем еще дальше:…

22704 1 4
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
Fiat Albea с пробегом: текущая, но дешёвая коробка и идеальный мотор для бюджетника

Из первой части обзора надёжности Фиат Албеа мы уже выяснили, что кузов частично оцинкован и довольно крепок, подвеска дешёвая, а электрика простая. Серьёзную угрозу представляет разве что негерметичность системы…

2249 0 0
Выбор авто / Подержанные авто
Fiat Albea с пробегом: оцинкованный металл и проблема мокрой ноги

Во второй половине “нулевых” Fiat Albea выступал одной из “иномарочных” альтернатив ВАЗам, пытаясь соревноваться с Renault Logan и в меньшей степени – более дорогими Hyundai Accent и Kia Spectra. Битва эта итальянцами…

3762 7 1
Выбор авто / Подержанные авто
Jaguar X-Type с пробегом: губительные вибрации трансмиссии и хорошие моторы с плохим впуском

Из первой части обзора мы уже выяснили, что, несмотря на отличное качество оцинковки и окраски, кузов Икс-Тайпа всё же имеет пару очень неприятных слабых мест, электрика славится дороговизной оригинальных компонентов, а…

2659 0 0
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Когда классификация обманчива: опыт владения Lexus RX 300 I

На рубеже девяностых и двухтысячных все наперебой бросились создавать «аболютно новый и уникальный» класс автомобилей, сочетающих легковые и внедорожные качества – SUV. В Mercedes изобрели нечто рамное, а затем начали…

39313 6 0
Тест-драйвы / Одиночные
Обычная пятёрка за 3 миллиона: опыт владения BMW 5 series E39

Что можно купить, если у тебя есть 3 миллиона рублей? Новую пятёрку “на минималках”, коллекционный янг- или даже олдтаймер, четыре Соляриса для таксопарка… А можно потратить их на BMW E39 528i, одну из самых странных…

19986 37 7
Тест-драйвы / Одиночные
Включай своё мотовило: тест-драйв Praga V3S

Люблю машины, которые притягивают взгляды. Вот, например, эта Прага: водитель в одной футболке помахал рукой из кабины встречного Renault Magnum… Я бы тебе тоже помахал, браток, но у меня тут нет возможности рулить одной…

16351 10 6
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Два провода и немного хитрости: как зарядить телефон в машине без зарядного устройства?

Нет, речь не про беспроводную зарядку, а про то, как можно оживить свой смартфон, если зарядка сломалась, но под рукой есть автомобиль с “живым” аккумулятором. При наличии некоторых умений и терпения выйти из положения…

24642 7 0
Гаджеты / Видеорегистраторы
Обзор флагманского видеорегистратора BlackVue DR590W-2CH: премиум-класс из Южной Кореи

Компания BlackVue – фактически основатель сегмента регистраторов премиум-класса. Именно этот бренд первым придумал миниатюрную цилиндрическую модель и оснастил ее Wi-Fi, что для своего время это было настоящее…

20497 43 0
Статьи / Практика
Для машины, лодки и палатки: тест пускового устройства Ritmix RJS-18000

Попавший на наш тест «пускач» Ritmix RJS-18000 – из разряда силовых. Он имеет аккумулятор емкостью 18 ампер-часов, хотя для запуска мотора обычно хватает и вдвое меньшей емкости. Это значит, что мощная батарея работает…

3406 1 0
Военная техника
Статьи / Военная техника
Война списала всё: почему советские полугусеничные машины времен ВОВ считались неудачными

С началом Великой Отечественной войны практически все работы по полугусеничным автомобилям, над которыми долгие годы трудились сотни инженеров и испытателей, окончательно зашли в тупик и были свернуты, лишив Красную…

56337 2 8
Статьи / Военная техника
«Ответ Чемберлену» или как грузовики ЯГАЗ чуть не довели СССР до мирового лидерства

Довоенное семейство почти одинаковых грузовиков Ярославского автозавода не отличалось ни техническими, ни тем более эстетическими особенностями. Да и в Красной армии эти неповоротливые машины не жаловали, доверяя им лишь…

40562 0 10
Статьи / Военная техника
Бронированные, санитарные, секретные: неизвестные версии ЗИС-5

Знаменитые трехтонки Московского автозавода имени Cталина, как и легкие полуторки, о которых мы уже рассказывали, пережили все трудности самостоятельной организации серийного производства, а в годы Великой Отечественной…

16265 1 0
История автомобилестроения
Статьи / История
Брат ты мне или не брат: из-за чего началось противостояние АЗЛК и ИЖ

Спор о том, что круче - АЗЛК или ИЖ - среди любителей Москвичей будет актуальным всегда. Отстаивая свои позиции, они могут привести в пользу своей позиции кучу аргументов, а если они закончатся, в ход пойдут…

70556 28 0
Статьи / История
Не для простых смертных: мифы и факты о ГАЗ-3102

«Партийно-номенклатурный» ГАЗ-3102 всегда стоял особняком в модельном ряду Волг, хотя и был создан на платформе "двадцать четвёртого" семейства. Ведь этот автомобиль заметно отличался от обычных ГАЗ-24 как внешностью,…

54320 5 8
Статьи / История
Автовозы, обычные и не очень: как и на чем перевозили автомобили в СССР

В наше время тягач-автовоз с новенькими легковушками стал привычным элементом дорожного потока, ведь дилерские центры в регионах РФ получают немалую часть автомобилей именно таким способом. В Советском Союзе увидеть…

53808 0 7
Сообщаем, что мы собираем метаданные: cookies и IP-адрес.
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?