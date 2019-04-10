Рестайлинг не остановил падение Tiggo 4, но Chery не сдается: на рынок выходит еще одна версия

Китайская марка рассекретила «зелёный» вариант своего компактного паркетника. По сравнению с обычной моделью дизайн электрокара сильно не изменился.

«Традиционный» небольшой паркетник Chery вышел на домашний рынок в конце 2017-го. На родине марки модель известна под именем Tiggo 5x, название экспортной версии – Tiggo 4. Уже в октябре 2018-го кросс обновили: у него полностью перекроили переднюю часть, модернизировали салон. Скорый рестайлинг объясняется тем, что в Chery остались недовольны продажами SUV. Так, в январе-сентябре прошлого года Tiggo 5x разошелся по Китаю тиражом в 44 475 экземпляров. Для сравнения, Changan CS35 за тот же период обрел почти 97 000 владельцев, а выбор на Baojun 510 и вовсе остановили более 278 000 клиентов.

1 / 3 Обновленный бензиновый Chery Tiggo 5x 2 / 3 Обновленный бензиновый Chery Tiggo 5x 3 / 3 Обновленный бензиновый Chery Tiggo 5x

Обновление модели Chery не помогло, напротив, Tiggo 5x ушел в «минус» — и это при том, что марка одновременно продает две версии, ведь дореформенный кросс по-прежнему в строю: в январе-феврале 2019-го реализовано 4119 машин, что на 65% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Впрочем, в компании сдаваться не собираются: на подмогу обычному кроссу скоро придет электрическая версия, ее назвали Tiggo e. Полноценная премьера электрокара пройдет 16 апреля на Шанхайском автосалоне, пока же производитель распространил пару изображений и поделился кое-какими данными о новинке.

За основу для Tiggo e взяли рестайлинговую модель. Внешне от такого паркетника электрокар отличается лишь оформлением передка – на месте радиаторной решетки красуется заглушка, в центральной части спрятан разъем для зарядки. В салоне «зеленого» кросса вместо традиционного рычага переключения передач установили шайбу. Как и Tiggo 5x, новая версия базируется на платформе T1X, — отдельной «тележки» для электрических моделей у компании пока нет. Габариты не изменились: длина равна 4358 мм, расстояние между осями – 2630 мм.

1 / 2 Электрический Tiggo e 2 / 2 Электрический Tiggo e

О силовой установке электрокара в Chery умолчали. В компании лишь заявили, что запас хода новинки составит 401 км, правда, он измерен по устаревшему циклу NEDC. Любопытно, что тот же показатель заявлен и для электроверсии Tiggo 3x (в РФ бензиновый кросс зовется Tiggo 2). Такая «тройка» в КНР сегодня представлена со 129-сильным электромотором и батареей ёмкостью 53,6 кВт*ч (установлена под полом).

Обновленный Tiggo 5x оснащен «атмосферником» 1.5 (заводской индекс SQRE4G15B) мощностью 116 л.с., который работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или вариатором. Дореформенный кросс доступен со 147-сильной «турбочетверкой» аналогичного объема (SQRE4T15B), она сочетается с 5МКП или шестиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Полный привод кроссоверу Chery не положен.

1 / 3 Дореформенный Chery Tiggo 5x. В России сейчас принимают заказы на такой кросс, у нас он зовется Tiggo 4. Обновленный SUV доберется до РФ позже 2 / 3 Дореформенный Chery Tiggo 5x. В России сейчас принимают заказы на такой кросс, у нас он зовется Tiggo 4. Обновленный SUV доберется до РФ позже 3 / 3 Дореформенный Chery Tiggo 5x. В России сейчас принимают заказы на такой кросс, у нас он зовется Tiggo 4. Обновленный SUV доберется до РФ позже

В России электрический Tiggo не появится. А вот заказы на бензиновый Tiggo 5x/Tiggo 4 у нас уже принимают. Правда, пока российским клиентам предлагается дорестайлинговый паркетник, причем китайского производства. Под капотом экспортной версии установлен «атмосферник» 2.0 с отдачей в 122 л.с. (SQRD4G20), мотор укомплектован вариатором. Позже до нас доберется обновленная модель, ее сборку наладят на калининградском «Автоторе».