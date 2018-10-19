Китайский компактный кроссовер Chery Tiggo 5x пережил рестайлинг на втором году жизни. Может теперь мы его, наконец, увидим в России?

Tiggo 5x вышел на китайский рынок осенью прошлого года, и практически сразу российское представительство Chery заявило о намерении продавать эту модель в нашей стране под именем Tiggo 4. Прошёл год, но обещанная новинка в салонах российских дилеров так и не появилась, а на этой неделе стало известно о том, что Tiggo 5x пережил досрочный рестайлинг. Дело в том, что первоначальная весьма специфическая внешность паркетника китайскому потребителю не приглянулась, в связи с чем продавался он вяло: с января по август этого года реализовано 40 608 экземпляров. Для сравнения скажем, что соразмерный Baojun 510 (чья внешность, к слову, тоже, прямо скажем, на любителя) за тот же период нашел 250 507 покупателей.

1 / 4 Обновлённый Chery Tiggo 5x 2 / 4 Обновлённый Chery Tiggo 5x 3 / 4 Обновлённый Chery Tiggo 5x 4 / 4 Дорестайлинговый Chery Tiggo 5x

Неизвестно, успел ли поучаствовать в рестайлинге новый шеф-дизайнер Chery – британец Кевин Райс, ранее трудившийся в компаниях BMW и Mazda, но теперь Tiggo 5x стал определённо симпатичнее – фары «с эффектом конъюнктивита» отправлены в отставку, задние фонари стали чуть более элегантными, изменилось оформление бамперов. В салоне – новые руль, селектор АКП и кнопочки вокруг него. Сама АКП теперь тоже новая: на смену «роботу» с двумя сцеплениями пришел вариатор, а 1,5-литровый бензиновый турбомотор (147 л.с.) уступил место атмосферному того же объема мощностью 116 л.с. Привод так и остался исключительно передним.

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Смена силового агрегата должна сделать Tiggo 5x чуть дешевле и привлекательнее для китайского потребителя. Цены пока не объявлены, но продажи обновленного кроссовера на домашнем рынке Chery обещает начать уже в этом месяце. В России пара «атмоферник-варитор» тоже выглядит более перспективной, чем «турбомотор-робот», так что, возможно, теперь, после обновления, Tiggo 5x сертифицируют в нашей стране и запустят в продажу.

Любопытно, что Tiggo 5x не первый кроссовер Chery, которому экстренно меняют внешность: в прошлом месяце внеплановую пластическую операцию пережил чуть более крупный паркетник Tiggo 7.