Китайский автопром продолжает переманивать ведущих мировых дизайнеров. На этой неделе стало известно о том, что британец Кевин Райс, ранее работавший в компаниях BMW и Mazda, теперь занимает должность шеф-дизайнера в Chery.

55-летний Райс – ветеран мирового автодизайна с огромным опытом работы. Выпускник факультета транспортного дизайна Университета Ковентри 1986 года дольше всего сотрудничал с компанией Mazda – с 1995-го по 2000-й (участвовал в разработке роторного купе RX-8) и с 2013-го по 2018-й (в должности шеф-дизайнера европейского отделения). До Мазды Кевин Райс успел поработать в итальянских студиях I.DE.A и ItalDesign, а также с Ford и GM (в частности c марками Opel и Saab). В период с 2000-го по 2013-й британский дизайнер трудился в BMW и стал автором экстерьера «трешки» уходящего поколения F30 и производного семейства «четверок».

Последней работой Райса в японской фирме, вероятно, станет еще не дебютировавшая Mazda3 нового поколения, предвестником которой является прошлогодний эффектный концепт Mazda Kai.

В Chery Кевин Райс трудится с 1 октября в должности шеф-дизайнера, и на его плечи, очевидно, взвалят ответственность за выход китайских машин на европейский рынок, намеченный ориентировочно на 2020 год. При этом дебютной моделью станет кроссовер Exeed, к которому Райс не имеет никакого отношения…

Напомним, что пять лет назад Chery уже пыталась покорить Европу с компактными моделями суббренда Qoros, но европейская автомобильная пресса осмеяла их за низкое качество сборки и посредственные ездовые характеристики, так что единственный дилер в Словении едва смог реализовать полсотни машин. В Китае Qoros тоже успехов не добился, и в начале этого года Chery продала марку холдингу Baoneng Group.

У самой Chery продажи на домашнем рынке в прошлом году упали на 4,6%, так как новые паркетники, на разработку которых компания потратила миллионы долларов, продаются плохо, и одна из вероятных причин – неудачный дизайн. С помощью Кевина Райса дизайн должен стать лучше, но, как водится, не сразу: полностью новые модели, созданные под его началом, появятся не раньше, чем через два года.