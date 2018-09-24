Снимки закамуфлированного кроссовера Chery оказались в распоряжении «поднебесного» издания Autohome. Новинка пока известна под внутризаводским индексом T1C. По информации портала, «паркетник» выйдет на рынок в третьем квартале следующего года, а продавать его будут под новым суббрендом Chery – Exeed.

Напомним, предвестника новой серии – концепт Exeed TX (4664/1872/1685 мм, колесная база — 2697 мм) – китайцы показали в 2017-м, причем его премьера прошла в рамках Франкфуртского автосалона. Как тогда заявили в Chery, серийная модель, созданная по мотивам прототипа, доберется до Европы. Правда, точные сроки в компании не назвали, ограничившись лишь обтекаемой фразой «в ближайшие несколько лет».

Первым товарным кроссом Chery с дизайном, как у Exeed TX, стал семиместный Tiggo 8, не так давно вышедший на домашний рынок (кстати, Kolesa.ru уже испытал эту модель). У пойманного SUV – передний бампер от «восьмёрки», но фары у него другие, фонари же явно достались от Tiggo 5x (экспортное название – Tiggo 4). А селектор трансмиссии у новинки – точно такой же, как у Exeed TX. Впрочем, не будем забывать о том, что перед нами тестовый образец: дизайн конвейерного варианта еще может измениться.

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Как сообщает Autohome, новый кроссовер построен на «тележке» Chery T1X, разработанной при участи Jaguar Land Rover. Та же платформа лежит в основе упомянутых Tiggo 8 и Tiggo 5x. Ожидается, что кросс T1C предложат с новым турбомотором 1.6 (заводской индекс F4J16) мощностью 190 или 218 л.с., работающим в паре с семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Привод же, скорее всего, будет только передним — по крайней мере, соплатформенные Tiggo 8 и Tiggo 5x доступны лишь в версиях 4х2.

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Между тем концепт Exeed TX базируется на совершенно новой платформе Chery M3X, она спроектирована при участии уже немецкой фирмы – Benteler. Представленный во Франкфурте прототип был полноприводным подзаряжаемым гибридом (PHEV), в состав установки которого вошли бензиновый турбомотор 1.5 (150 л.с.), 116-сильный электродвигатель и семиступенчатый «робот». Такой кросс, по данным производителя, разгоняется с места до «сотни» за шесть секунд, максимальная скорость – 200 км/ч, а расход топлива – всего 1,8 л/100 км (по циклу NEDC). Только на электротяге Exeed TX преодолеет около 70 км.

Также в Chery ранее заявили, что в Европе серийный SUV с дизайном по мотивам прошлогоднего концепта, кроме версии PHEV, еще получит «обычную» гибридную модификацию (HEV, без возможности подзарядки от электросети) и полностью электрическую (BEV), но подробностями о последних двух вариантах компания не поделилась. Судя по всему, в Старом свете кроссовер T1C все же не появится.