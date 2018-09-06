Вдвое дешевле, но вдвое ли хуже? Экспресс-тест Chery Tiggo 8

Вдвое дешевле, но вдвое ли хуже? Экспресс-тест Chery Tiggo 8

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С Chery Tiggo 8 мы впервые познакомились на пекинском автосалоне в этом году. С тех апрельских пор кое-что изменилось: кроссовер получил официальные цены и поступил в продажу у себя на родине, а мы еще раз наведались в Китай, чтобы поближе с ним познакомиться. Ведь появление этой модели на российском рынке официально охарактеризовали как “крайне вероятное”, а цены на семиместный кроссовер – вдвое ниже, чем, к примеру, у корейских одноклассников! Не станет ли он тем самым предложением, от которого не смогут отказаться самые хозяйственные из семейных?

Мало, но не слишком

На очное знакомство у нас, к сожалению, было не так много времени: программа тест-драйва включала в себя много моделей, и для оптимизации процесса организаторы привезли их на трек учебного центра Mercedes-AMG в Пекине, отведя на каждый автомобиль по два круга, насыщенных участками с разными режимами движения. Однако и этого времени оказалось вполне достаточно, чтобы сделать первые выводы и определиться с тем, не напрасно ли мы продолжаем раздавать Tiggo 8 «авансы», так настойчиво говоря о его интересности для нашего рынка. Итак, пристегиваемся и выезжаем с пит-лейна.

Одна из «загадок», которые скрывал в себе старший из линейки Tiggo – это то, насколько ему будет хватать турбомотора объемом всего в 1,5 литра. Ведь он играет на том же поле, что и, к примеру, новый Hyundai Santa Fe: «китаец» проигрывает 7 сантиметров в общей длине (4 770 мм против 4 700) и 5,5 в колесной базе (2 765 мм против 2 710), но в целом предлагает те же опциональные 7 мест в салоне и приличный багажник с возможностью трансформации. Вот только в то время как «корейцы» предлагают бензиновый мотор объемом 2,4 литра и 2,2-литровый дизель (а родственный Kia Sorento Prime – еще и 3,5-литровый бензиновый V6), в Tiggo вариант один: это 1,5-литровый турбированный моторчик SQRE4T15B, на который возложены надежды китайского народа (если не всего, то по крайней мере тех, кто покупает машину). Агрегат достаточно современный – он имеет фазовращатели на впуске и выпуске, соответствует нормам Евро-6 и выдает 147 л.с. Кстати, привод ГРМ здесь цепной – хотя вряд ли это можно считать большим плюсом при таком рабочем объеме и, соответственно, нагрузке: несмотря на то, что «на бумаге» пик момента начинается с 1 750 об/мин, крутить мотор все равно приходится, и легкую жизнь цепи ничего не сулит.

Chery Tiggo 8 сбоку

На практике же стоит учитывать еще два факта. Во-первых, на ходу мотор несколько спасает то, что Tiggo 8 не только чуть меньше, но и легче тех же корейских собратьев: если Santa Fe имеет снаряженную массу в 1,8-2 тонны, то у китайской «восьмерки» показатели колеблются от 1 481 до 1 541 килограмма. В результате «турбожужжалка», выходя на пиковый момент в 210 Нм, конечно, напоминает о себе настойчивым звуком, но не раздражает ни излишней громкостью, ни крайней медлительностью. Впрочем, все вышесказанное справедливо лишь при малой загрузке: если слово «снаряженная» применительно к массе заменить на «полная», дела наверняка пойдут значительно хуже.

Chery Tiggo 8 двигатель

Двигатель
SQRE4T15B, 1,5 л, 147 л.с.

Однако нужно держать в уме еще и второй нюанс: вероятность того, что для машин, которые поедут на экспорт, вышеприведенные рассуждения могут вообще оказаться неактуальными. Еще при первом знакомстве с моделью на автосалоне в Пекине мы отмечали, что 1,5-литровый мотор – это во многом попытка предложить китайскому покупателю максимально привлекательную цену, так как налоговая ставка на моторы большего объема повыше, а 1,5 литра – это максимально приемлемый компромисс между мощностью и выгодностью. Однако у Chery есть и другие двигатели собственной разработки – к примеру, F4J16, который имеет 1,6 литра объема, непосредственный впрыск и турбонаддув, и выдает уже 190 л.с. и 285 Нм крутящего момента. Такие показатели заметно оживляют перспективу – но сначала стоит дождаться каких-то действий или официальных заявлений от производителя о его заинтересованности в экспорте модели.

Еще один фактор, работающий на пользу восприятию кроссовера на ходу – это роботизированная КПП с двойным сцеплением. Китайцы не скрывают, что разрабатывали ее совместно со специалистами из Getrag, и возлагают на нее большие надежды. Здесь, правда, всего 6 передач, но связка «мотор-коробка» работает действительно споро, не вызывая сомнений в правильности настроек или желания переключиться в ручной режим. Здесь применен «свежий» пакет сцеплений от Getrag, и по заявлениям спецов из Chery, они обкатали коробку во всех климатических режимах, от жары до экстремальных морозов. Это, впрочем, мы проверим уже в случае, если кроссовер все-таки приедет к нам, а пока выруливаем на змейку.

Chery Tiggo 8 рычаг кпп

Соблюсти баланс между упругостью и энергоемкостью – одна из основных задач при настройке подвески, особенно у автомобиля, нацеленного на смешанные сценарии эксплуатации по хорошим и плохим дорогам. В Chery с этой задачей справились вполне пристойно: на перекладках кроссовер кренится умеренно, и даже несмотря на высокий центр тяжести не так уж сильно «вываливается» наружу поворота. Главное здесь – не переборщить со скоростью, иначе он, как и положено большому переднеприводному автомобилю, начинает сползать с траектории. Руль, кстати, здесь ожидаемо пустоват: усилитель руля электрический, и хотя усилие на баранке не совсем нулевое, о положении передних колес можно догадываться только по направлению движения. Зато руль достаточно острый — около 3,5 оборотов от упора до упора, и дозировать угол поворота на перекладках несложно.

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Въехав на связку быстрых поворотов, сбрасываю скорость: с управляемостью и кренами мы уже немного разобрались, а вот энергоемкость ходовой части и ее жесткость здесь интересны даже больше. На треке пробить подвеску, конечно, негде – но можно проявить хитрость и попрыгать по поребрикам: даже этот прием позволил выявить немало интересного среди тестовых машин. Tiggo здесь проявил себя хорошо: на руль передается лишь малая часть вибраций, подвеска гасит «стиральную доску» вполне успешно, и на траектории машина стоит ровно, лишь слегка повизгивая прыгающими шинами на внутренней стороне поворота. Разумеется, небольшая болтанка в салоне при этом есть, но интерьер ведет себя пристойно: в общем шумовом фоне ничего не дребезжит, а передняя панель остается безмолвной.

Как у взрослых товарищей

Откатав два круга, заруливаем обратно в боксы, чтобы поближе познакомиться с интерьером. Внутренне убранство у китайцев вышло, прямо скажем, приятным: ненавязчивая асимметрия передней панели, удобные кресла, обитые перфорированным кожзамом (с подогревом, но без вентиляции), мягкие пластики с имитацией прострочки… Не обошлось, конечно, и без ляпов – ляпов пальцев на «хромированных» окантовках центрального тоннеля и клавиш рулевого колеса, которые выглядят здесь излишними. Эстеты могут придраться к разношерстности фактуры материалов отделки: на передней панели вставка из блестящего пластика «под алюминий», а вокруг рычага коробки передач – матовые псевдодеревянные вставки. Но зато ничего не скрипит, не гуляет при нажатии и не шумит при движении.

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Даже при внимательном взгляде на переднюю панель не получится найти никаких шайб или регуляторов выбора режимов движения и внедорожных настроек трансмиссии: привод у Tiggo 8 – исключительно передний, и на приключения, несмотря на приличный клиренс в 200 мм, он точно не нацелен. Это вполне ожидаемо с учетом того, что и в Китае, и на других рынках доплачивать за полный привод готова крайне малая часть аудитории, а одной из ключевых целей при разработке «восьмерки», как мы уже знаем, была конкурентная цена. Так что затраты на проработку полного привода были отнесены к потенциально неокупаемым.

Chery Tiggo 8 спереди

Оформление интерьера, кстати – с явной претензией на собственный стиль. Кнопка запуска двигателя перенесена из слепой зоны под рулем на центральный тоннель, в регуляторы температуры на климатическом блоке вписаны экранчики, отображающие заданное значение, а экран мультимедийной системы объединен в единый блок с воздуховодом и кнопкой аварийки – не потеряешь. Однако из без недостатков не обошлось: к примеру, логика управления этой самой мультимедийкой весьма неоднозначная – физические кнопки управления вынесены не под экран, а в блок позади селектора АКП, и там же расположился физический регулятор громкости. Наличие последнего – это, несомненно, хорошо, да и смысл в расположении клавиш под рукой, лежащей на подлокотнике, в целом понятен. Однако несложно догадаться, что некоторые операции требуют чередования работы с клавишами и тачскрином, и чтобы выполнять их на ходу, придется «махать» рукой, отвлекаясь от дороги. Сюда же, в минусы, запишем маленький перчаточный ящик (бардачок) и не самое удобное оформление цифровой приборной панели: шкалы спидометра и тахометра вертикальные, а указатели температуры ОЖ и уровня топлива размечены белыми штрихами вдоль белой же окантовки, сливаясь с ней и делая невозможным быстрое считывание при беглом взгляде.

Chery Tiggo 8 салон

Второй и третий ряд сидений радуют простором. Нельзя сказать, что простор тут королевский – но места для ног при невысоком росте (около 170 см) с большим запасом, а второй ряд к тому же ездит на салазках, позволяя регулировать не только угол наклона спинки, но и пространство между рядами в пределах 260 мм. Третий ряд – тоже не совсем «номинальный»: при том же росте уместиться туда для недолгой поездки вполне реально. Правда, второй ряд придется сдвинуть немного вперед, жертвуя комфортом всех «обитателей кормы».

Багажник семиместной версии при разложенных сиденьях третьего ряда – повод для расстройства. Если в том же «референсном» Santa Fe остается 328 литров, то здесь – всего 192, да и то при расчете загрузки под самый потолок. В реальности же сюда войдет лишь пара рюкзаков или одна спортивная сумка. Однако если пассажиров будет не более пяти, то можно «дернуть за веревочку» и толкнуть спинки двух задних кресел вперед, освободив уже почти 900 литров пространства, как в двухрядном исполнении. Сложив же виденья второго ряда, до потолка можно «налить» 1 930 литров.

Багажник Chery Tiggo 8 (T18) '2018

Кстати, общее впечатление о Tiggo 8 как о модели, практически достигшей «зрелого возраста», как у целевых конкурентов, подтверждается проработкой мелочей. К примеру, открытие багажника «пинком» под задний бампер здесь имеется в наличии, как и возможность, покопавшись в меню, настроить угол открывания пятой двери, что помогает открывать ее в условиях ограниченной высоты. При этом закрытие багажника сопровождается анимацией на приборной панели.

Chery Tiggo 8 (T18) '2018

Саму эту приборную панель, как мы уже знаем, нельзя назвать образцом информативности и считываемости информации, а разрешение цветного дисплея не поражает четкостью картинки. Однако мультимедийка по своим возможностям вполне отвечает требованиям современных пользователей: к ней можно подключаться для удаленного управления, она имеет функции распознавания лица и отпечатка пальца владельца и умеет раздавать интернет.

Chery Tiggo 8 панель приборов

Однако и в проработке мелочей не обошлось без пробелов: к примеру, организация багажного пространства в Tiggo 8 довольно примитивная. Здесь есть только шторка, розетка на 12 вольт да лючок в крошечное подполье – ни сеточек, ни даже подсветки не предусмотрено. А ведь в 900-литровом пространстве без этого будет грустновато…

Ждем ли?

По части потенциального выхода Tiggo 8 на наш рынок пока ничего не поменялось: мы по-прежнему держим в уме, что, по словам руководителя пресс-службы Chery, «вероятность появления этой модели в России крайне велика». Увеличился ли наш личный интерес к модели после короткого тест-драйва? Пожалуй. Но, как и на домашнем рынке, многое будет зависеть от того, какую ценовую вилку удастся выдержать для модели, которая непременно будет импортироваться к нам из Китая.

Chery Tiggo 8 (T18) '2018 спереди

Стоимость Cherry Tiggo 8 на рынке Китая
98 800 - 142 800 юаней
988 000 - 1 428 000 рублей

Сейчас кроссовер у себя на родине предлагается по цене от 98 800 юаней за пятиместную базовую версию с механической коробкой передач, а семиместная стоит минимум 101 800 юаней: умножив эти числа на 10 согласно текущему курсу валют, можно получить представление о рублевых эквивалентах. Топовые исполнения Tiggo 8 стоят 136 800 и 142 800 юаней за 5 и 7 мест соответственно – и учитывая, что в эти деньги входят даже панорамная крыша, системы безопасности вроде контроля полосы и мультимедийка с доступом в интернет, это весьма интересное предложение. Осталось только подождать и узнать, сколько десятков или сотен тысяч к этой сумме прибавят процедуры сертификации и уплаты таможенных пошлин. Если взглянуть, к примеру, на Tiggo 2, также импортируемый из Китая, то он прибавил в цене относительно домашнего рынка от 200 до 300 тысяч рублей — но для его “домашней” стоимости в 500-700 тысяч рублей это добрые 40%. Если же Tiggo 8 “растолстеет” на те же 200-300 тысяч, его рыночная позиция точно останется вполне уверенной и у нас.

Chery Tiggo 8 сзади

Однако уже сейчас понятно, что для сегмента это будет весьма любопытное предложение: ведь, к примеру, за Hyundai Santa Fe просят как минимум 2 миллиона рублей, с кожаным салоном и хорошей мультимедийкой его цена подбирается к 2,5 миллионам, а топ-версия (хотя, стоит признать, и оснащенная лучше, чем у “китайца”) стоит 2,7 миллиона, при этом за панорамную крышу и третий ряд сидений придется доплатить еще 130 тысяч рублей. То есть, Chery предлагает во многом сравнимый автомобиль по цене вдвое ниже — а в условиях нашего восстанавливающегося рынка для многих это может стать ключевым аргументом при принятии решения.

Выражаем благодарность компании Xingyuan Auto за организацию тест-драйва.

Теги: Новые авто , Одиночные , китайские автомобили , китайские внедорожники , Chery , Tiggo 8
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36 комментариев

по рейтингу сначала новые по хронологии
diver alex

Китайцы окончательно оторвались от реальности. Мало того что цены подняли так теперь еще во всех машинах турбомоторы и роботы в качестве автоматической трансмиссии. Они всерьез рассчитывают что это будут покупать в России ??? 🙂

MLT

Это россияне думают, что их реальность распространяется автоматом на весь мир. Автомобили Китая прежде всего заточены под реалии рынка Китая, который, напомню, порядка 23 миллионов машин в год. Реальность россиян, которые пытаются получить престиж и пафос Бентли, надежность старых японцев и оснащение немцев за 500 000 рублей, как-то мало волнует китайцев. Они вообще всерьез не рассчитывают на российский рынок, потому что уверенно толкают полмиллиона машин в год на своем рынке уже 8 лет как.

diver alex

О каких 500 тыр идет речь? Китайцы нынче куда дороже, а их кроссоверы уже под лям и больше ляма, а за такие деньги эти поделки никому не нужны. Оставим в стороне Россию, все попытки китайцев пролезть в Европу или США так же с треском провалились. Не помогло ни создание отдельных брендов типа Кворуса ни продакт плейсмент в американском кино чем занимался Хавал.

Андрей Чепелев

На самом деле, ещё как рассчитывают. Объективно, в Европе им делать нечего, в США и Японии тоже. Слишком "красный океан". Остаются страны второго и третьего мира - Африка, ЛатАм, Ближний Восток, Азия Пасифик, вот это всё. Ну и Россия. Плюс обратите внимание, вот эти 23 миллиона машин - там же огромная доля Фольксвагена, Тойоты, Хонды, GM и тд. В топ-15 продаж по брендам - только 5 собственно китайцев. На сей момент это Geely, Haval, GAC, Changan и Baojun. Chery - на 21 месте, Lifan - на 49-м! Да ещё и с падением. В общем, самодостаточность китайских производителей - это миф. Им очень нужен экспорт.

dima24

я вот тоже поддержу вопрос, ибо не совсем ясно, чем(!) продиктована такая любовь именно к 1500 кубо-моторам, притом турбо? Вот тут в статье про пошлины сказано. Ну ок, а че не дизель? А где дизель? А почему не твинтурбо или компрессор?:) Али подайте гибрид.
Второй вопрос-кто сказал, что роботизированная КПП с двойным сцеплением-это хорошо? Ну, окей, говорят "мокрая" DCT еще боле-мене. А что мешает поставить 6АКП? Или хотя бы вариатор Jatco? Зачем такие сложные решения?
Третий вопрос-почему такая ужасная проборка? Еду я такой 160км/ч (хм, условные:) ), и мне че, всматриваться в приборы? Данные должны быть легко читаемы. Опять же слева, как понимаю, контролька температуры ОЖ. Вот за это спасибо. А то сейчас в моде лампочка.

Евгений

Думаю дело не в налогах, а дело в том, что в своё время китайцы напокупали лицензий на Toyota/Mitsubishi двигатели этого объема и продолжают выкручиваться ими, куда дешевле на готовый двигатель поставить турбину, нежели разрабатывать новый собственный или покупать новую лицензию.
К слову, корейцы, в целом, занимаются тем же самым, основные их двигатели - эволюция лицензионных двигателей Mitsubishi.

Андрей Чепелев

М-м-м-м, нет, я думаю, что вы не правы. Не готов сейчас лезть сравнивать показатели хотя бы диаметров цилиндра и хода поршня, смотреть схемы размещения навесного и тд и тп, но берусь утверждать, что наследие японцев как у китайцев, так и у корейцев давно в прошлом. Посмотрите сами, наверняка вы убедитесь в том, что нет ничего общего уже. Дело всё же в налогах. Косвенное тому подтверждение - серия турбовых фольксмоторов ИМЕННО объёма 1.5. Выпущенных первым делом именно в Китае, а уже потом в Европе. Совпадение? Не думаю.

Андрей Чепелев

К уже опубликованным комментариям остаётся добавить только, что ходимость до капремонта у современных гидромеханических автоматов на 6-8 ступеней и роботов дуал-клатч - вполне сравнимая, в пределах 150-200 ткм. Не говоря уже о том, что производителей вообще не так уж интересует пост-гарантийный период 🙂 В Китае сейчас вообще хотят наладить господдержку экспорта своих бэушек по примеру Японии - мы об этом будем писать в октябре после посещения соответствующей конференции. Не удивлюсь, если слив бэушной машины после первого владельца на аукцион станет добровольно-принудительной.

diver alex

Роботы нынче выхаживают 150-200 тыс км??? По моему вы излишне оптимистичны... Ни для кого не секрет что роботы быстро дохнут при толкотне в пробках. Все тест драйвы гонявшие поделки Фольца никогда не убивали их в городе, а все камменты что это не тестирование, а фигня игнорируются или удаляются.

Андрей Чепелев

Выхаживают-выхаживают. Страх и ненависть в отношение даже сухих DSG не актуальны уж скоро 5 лет как, после большого обновления в конце 2013-го. А мокрые и до того ходили ок. Разве что масло засирали (и продолжают это делать) мега-интенсивно, отчего межсервисный интервал по уму надо сокращать вообще до 30 тысяч, т.е. менять на каждом втором ТО. Ну допустим до 200 - это скорее экстремум при спокойной езде, 150 до капремонта - цифра более близкая к реальности. Можно и за 100 ушатать, особенно если масло не менять. Но примерно то же самое можно сказать про современную гидромеханику, в которой из-за проскальзывания фрикциона блокировки тоже загрязнение идёт весьма интенсивно и гидроблоки очень навороченные.

dima24

ждем отчет?:)
инсайдерка-огонь.
будет бомба-материал

Андрей Чепелев

Я надеюсь, что удастся оттуда привезти интересные цифры, да 🙂

MLT

"любовь именно к 1500 кубо-моторам" - налоги и еще раз налоги. Налог на машины (который, кстати платит покупатель в течение 60 дней после покупки) с двигателем 1.5 литра на 25% ниже.
"притом турбо" а как еще заставить ехать 1.5 литра на кроссовере? весом в полторы тонны?
"Ну ок, а че не дизель? А где дизель?" - в китае легковые дизели непопулярны. Коммерческая техника и внедорожники, все.
"почему не твинтурбо или компрессор" - а что у нас так много примеров использования привожных нагнетателей и их сочетания с турбонадувом? Пальцев одной руки многовато будет, чтобы сосчитать.
"кто сказал, что роботизированная КПП с двойным сцеплением-это хорошо" - экономисты сказали.
"А что мешает поставить 6АКП?" - цена и рост выбросов
"Или хотя бы вариатор Jatco" - покупные узлы дороги, еще раз. Чери старались умять машину в определенный лимит цены.
"Зачем такие сложные решения" - робот - это просто, учите матчасть, проще вариатора и АКПП
"почему такая ужасная проборка" - вот такое у них представление о красоте, увы.

diver alex

Робот ГАВНО хоть с двумя сцепами и тем более с одной. То что это дешево может радовать только производителя, но никак не покупателя которому придется мучится с этим дерганым ломучим хламом.

Андрей Чепелев

По-моему, малообъёмные компрессорные моторы делали только Даймлер с их М111. Больше из современных что-то вообще не вспоминается.

Олег Полажинец

Я не фанат и не особый знаток прулек, но... у тойоты была компрессорная версия 1G-GZEU/GZE. Всякие там Toyota Chaser X80, Mark 2 X80, Cresta X80, Crown S130 и Soarer Z20. Два литра, 160-170 лошадок.

Андрей Чепелев

Да, точно! Хотя это 20-й век, но тем не менее, старушки-японки с этим мотором ещё коптят это небо 😀

Борис Игнашин

Роботы в разы дешевле классических автоматов ступеней на 6, в стоимости машины это не так существенно, но заметно. И одно дело заплатить самому себе 80% стоимости агрегата, и другое дело, порядка 90% лицензионному производителю акпп

diver alex

Что толку от его дешевизны покупателю ??? Дерготня, и поломки перечеркивают все и экономию топлива и экологию и дешевизну.

jarni ordet

"А кто вас спрашивает?! Касса - там!"

diver alex

Покупатель голосует кошельком. Откройте статистику продаж... где-то в самом низу вы найдете китайские поделки.

jarni ordet

Многие поделки других марок выезжают на чуть лучшем качестве, но куда более продвинутом маркетинге. Короче ссут в уши лучше. Но при этом косяки годами не исправляют))

makskorelsky

Skoda Kodiaq можно вполне рассмотреть как вариант. Российской сборки.

dima24

разве это не Киа СпортЭйджьиз Китая?
Вот с ним он и сойдется в битве.
Сейчас Киа стоит мильон 250 тыр минимум в России.
Вот, ценник близок.
Про Киа мы знаем многое.
А 1500 да с DCT-ничего.
Раунд!

Андрей Чепелев

Sportage проигрывает Тигго 8 округлённо 20 см по длине и 10 см по колёсной базе, это достаточно существенно. Плюс третий ряд - у Киа этого нет. Но вы правы в том, что косвенная конкуренция между ними будет 100%. PS: скажу крамольную вещь, но Тигго 8 лично мне не как профессиональному журналисту, а как просто наблюдателю, кажется значительно более гармоничным. На мой взгляд, Киа очень сильно подмочили свою репутацию стилистическим плагиатом светотехники Porsche. Но это, повторюсь, частное мнение и любопытное наблюдение: в корейской машине плагиата больше, чем в китайской, лол.

Евгений

Я один в этом Chery вижу Volvo? А это уже некий плагиат на братский Geely-Volvo... Боковой профиль очень уж напоминает XC60. А торпедо передаёт привет S60.

Андрей Чепелев

Дефлектор похож, да, в центральной части. Но не думаю всё же, что это плагиат. У Киа - это ж прямо калька. Четыре точки, форма и т.д. Здесь если и оглядывались, то тоньше интерпретировали. ИМХО.

Олег Полажинец

Но семь мест на полтора литра объема - это так же сурово, как в Logan MCV, он же Ларгус. ))

Максим Ромаданов

2000 год - какие нафиг корейцы! Машины умеют делать только в Японии и Германии! А это шлак, а не машины.
2018 год - в России корейцев продано больше, чем российских машин. Япония и Германия (прям серьезно Япония и Германия?) плетутся где-то очень далеко. Какие нафиг китайцы! Вон корейцы делают нормальные машины, дешево и надежно! А китайцы - это шлак, а не машины.
20?? год - ???

Андрей Чепелев

Одна поправка: российский рынок настолько специфичен своей низкой покупательской способностью и госрегулированием, а также весьма мал, чтобы отражать мировые тренды. На самом деле, слухи о тотальном превосходстве корейцев на развитых рынках слегка преувеличены 🙂 Однако же, да, перераспределение идёт.

Максим Ромаданов

Андрей, так я и говорю о России)) В 2000 году, правда, я был юн и безус, но о тачках у нас было много разговоров дома и подписки "За рулем" с 70-х годов имеются))

Вот эти все разговоры, мол, кореец не машина, я очень хорошо помню. И они очень напоминают нынешние разговоры о китайцах.

А что мировой и российский рынок - это практически взаимоисключающие вещи, согласен полностью 🙂

Олег Полажинец

Удивительно, но после прочтения я впервые взглянул на китайский автомобиль как на полноценного конкурента тем же корейцам. Не забывая, конечно, о том, что это - продукт, нацеленный, прежде всего, на родной рынок. Примерно как многие модели Xiaomi. Но если сяомишники смогли, то и чери рано или поздно сможет. Как Хюндай. Или Киа.

diver alex

Фиговый телефон можно выкинуть через 1-2 года, что я уже не один раз проделывал с поделками Сяоми отдавая их убивать детям.
А вот машина это совсем другое. Там и цена не сотни долларов, а тысячи точнее десятки тысяч долларов. Машине нужно обслуживание, сервис, запчасти, а ничего этого у китайцев в России фактически нет по сей день.

Андрей Чепелев

Ну, тут надо отметить, что производство смартфонов и производство автомобилей - это две разных вселенных. В мир смартфонов Китай вошёл с небольшим отставанием от США, Японии и Кореи, плюс изначально стал "сборочным цехом". Автопром живёт по иным законам, но таки да, прогресс идёт.

Олег Полажинец

Я понимаю, инженерная школа, драйвинг плеже и всё такое. Но за 10 лет по тем же Chery наблюдаю большой прогресс - от пародийных копий Toledo и RAV4 до вполне себе автомобилей (по крайней мере, снаружи и внутри). Но понятно, что дешево уже не будет (как и у корейцев).

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Кондиционер, усилитель рулевого управления, антиблокировочная система тормозов и подушки безопасности давно стали привычными элементами оборудования «иномарок», включая представителей так называемого бюджетного сегмента.…

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Выбор подержанных авто Смотреть все
Статьи / Эксперт выбирает авто
Правильная оппозиция: покупаем Subaru Forester III за 800 тысяч

Знаете, что общего у любителя Субару, вегетарианца и уфолога? Всепоглощающая вера в правильность своего выбора, доходящая иногда до фанатизма. При этом ожидать рациональных доводов в случае веры обычно не приходится. Эта…

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Выбор авто / Подержанные авто
Toyota Corolla E120 с пробегом: мотор сказал “прощай”, автомат долго смотрел ему вслед

Поклонников у Тойоты всегда было много, за что спасибо 90-м годам прошлого века, когда ещё не сильно побитые жизнью “праворукие” японские автомобили рекой хлынули в нашу страну. Конечно, современные Тойоты от тех машин…

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Выбор авто / Подержанные авто
Toyota Corolla E120 с пробегом: антикор не защищает, тормоза не тормозят

Corolla всегда была машиной простой, надежной и по-своему желанной. Тот, кто боялся купить вместе с машиной лишние хлопоты, всегда мог купить Toyota Corolla. Обычно ожидания оправдывались, но в отношении Е120 это уже не…

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Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Тот самый момент: тест-драйв LADA 4×4 с мотором LADA Priora

Так и хочется воскликнуть: «Ну вот же, АВТОВАЗ, какого чёрта нельзя было сделать этого самим?!» Но мы кричать не будем. Ибо, во-первых, примерно знаем, какого чёрта (около миллиарда разнообразных причин), а во-вторых, не…

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Редкие авто
На трёх русских буквах: тест-драйв трактора СТЗ-1 «Сталинец»

Картер КПП вместо рамы, отсутствие педали газа, керосин вместо бензина и максимальная скорость 7,4 км/ч… Как на такой машине стать стахановцем? Сейчас узнаем.

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Тест-драйвы / Одиночные
Два носа и шум дороги: тест-драйв обновленной Kia Optima

Марку Kia не зря считают одной из самых, если не самой динамичной компанией на автомобильном рынке. Судите сами: только недавно, в позапрошлом году, мы встречали новое поколение седана бизнес-класса Kia Optima. И вот…

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Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Проекция на лобовое стекло из смартфона: как сделать по уму?

Сегодня любой автовладелец может скачать HUD-приложения для смартфона и сделать проекцию на лобовое стекло в своем автомобиле. Но изображение будет мутным, двоящимся и практически невидимым в солнечный день. Для того,…

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Статьи / Практика
Подогреватель масла и не только: гаджеты советских автолюбителей

Массовость однообразных советских машин, число моделей которых можно было пересчитать по пальцам двух рук, порождала у большинства автолюбителей страстное желание заняться «улучшайзингом» своих автомобилей. А дефицит…

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Статьи / Практика
Пить нельзя ехать: можно ли верить приложениям-алкотестерам?

Лето на пороге… Сакраментальное «займи, но выпей!» звучит в голове даже у некоторых автолюбителей. Как и выпить, и при этом проконтролировать свое состояние, дабы гаишный замер не оставил вас без права управления…

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Военная техника
Статьи / Интересно
А царь-то ненастоящий: как и из чего делают автомобили для кино и парадов

Представьте любой фильм о Великой Отечественной войне, особенно современный. В голове обязательно возникнет образ взрыва и кусков искорёженного металла – иначе сейчас снять не могут. Само собой, взрываются там не…

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Статьи / Военная техника
Тигры, Тайфуны, Катраны и Ураны: новинки и классика российской армейской техники на параде Победы

Парад Победы на 9 мая — это не только важное патриотическое событие, но ещё и редкая возможность увидеть живьём сразу множество новинок автобронетехники Российской армии и Войск национальной гвардии. В этом году…

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Статьи / Военная техника
Секреты первых советских трехосок: мирные и военные судьбы автомобиля ГАЗ-ААА

В довоенный период важнейшей задачей советского автопрома стало освоение серийного выпуска отечественных трехосных грузовиков с двумя задними ведущими мостами, которые тогда относили к разряду автомобилей высокой…

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История автомобилестроения
Статьи / История
Феномен Bose: почему лучшая в мире подвеска до сих пор не стала серийной

Предназначение автомобильной подвески – обеспечивать комфорт и постоянное сцепление с дорогой. Предназначение выдающейся автомобильной подвески – обеспечивать беспрецедентный комфорт, полностью изолируя кузов от того,…

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Статьи / История
Последняя удача АЗЛК: как и зачем создали Москвич-2140 «Люкс»

Об этом автомобиле приходилось слышать пренебрежительные высказывания. Мол, навесили на старый кузов «какой-то нелепый пластик». Подобный подход говорит только о незнании специфики автомобильного производства и его…

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Статьи / История
Автоматический провал: почему сняли с производства «Волгу» с АКП?

Сегодня все знатоки истории советской автомобильной промышленности отлично знают, что первым советским автомобилем с автоматической коробкой передач, выпускавшимся серийно, была «Волга» ГАЗ-21. Пусть тираж вышел…

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