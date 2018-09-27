Chery пытается реанимировать продажи Tiggo 7: «костюм» от старого концепта и урезанные цены

Chery пытается реанимировать продажи Tiggo 7: «костюм» от старого концепта и урезанные цены

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На домашний рынок выходит новая версия некогда флагманского кроссовера Chery. У модели подправили дизайн экстерьера, при этом у «паркетника» урезали моторную гамму.

Кроссовер Tiggo 7 выпускают с 2016 года, до появления в модельном ряду Chery семиместного Tiggo 8 (стартовал в Китае в июне 2018-го) он являлся флагманом марки. Впрочем, продажи «семерки»начали падать еще до того, как старший SUV добрался до дилеров. Так, в январе-августе этого года в Поднебесной было реализовано 18 573 кроссовера Tiggo 7, что почти вдвое меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Причем в июле и августе 2018-го дилеры продали всего по 1500 таких машин, хотя в прошлом году Tiggo 7 расходился тиражом в 4 000 – 5 000 единиц ежемесячно. Чтобы подстегнуть интерес к модели в Чери решились на ее рестайлинг, но при этом прежний кросс остался в строю.

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Chery Tiggo 7 FLY. Фото: autohome.com.cn
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Chery Tiggo 7 FLY. Фото: autohome.com.cn

Посвежевший «паркетник» получил к названию приставку FLY – это аббревиатура, она расшифровывается как Fun (веселье), Lite (легкость) и Young (молодость). То есть новинку позиционируют как модель, предназначенную для молодежи. Внешний облик Tiggo 7 FLY выполнен в стиле прошлогоднего концепта  Model Young: прототип был представлен под брендом Qoros, совладельцем которого тогда еще являлась Chery (китайцы владели Коросом на пару с фирмой Kenon, подразделением Israel Corporation). Шоу-кар построили как раз на базе «семерки», но в серию его так и не отправили. А в начале 2018-го Чери объявила о продаже контрольного пакета акций Qoros китайскому холдингу Baoneng Group.

Chery Tiggo 7 FLY. Фото: autohome.com.cn

Chery Tiggo 7 FLY. Фото: autohome.com.cn

От концепта кроссоверу Tiggo 7 FLY достались передний бампер, противотуманки и расположенная на радиаторной решетке массивная хромированная плашка. Сама решетка – тоже новая. У задних фонарей изменился рисунок. Салон такой же, как у дореформенной «семерки», поменяли лишь обивку кресел – она теперь из темно-коричневой «кожи».

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Chery Tiggo 7 FLY
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Chery Tiggo 7 FLY

Двигатель также прежний – бензиновая «турбочетверка» 1.5 (заводской индекс SQRE4T15B) мощностью 147 л.с. (210 Нм), которая сочетается с шестиступенчатой «механикой» или роботизированной трансмиссией. Для дорестайлингового «паркетника» в Китае еще были предусмотрены 152-сильная версия двигателя 1.5T, а также двухлитровый «атмосферник» 2.0 (122 л.с.) с вариатором, но их из гаммы убрали (хотя у некоторых местных дилеров версии с мотором 2.0 еще имеются). Полного привода у модели нет.

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Концепт Qoros Model Young
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Концепт Qoros Model Young

Ценник у Tiggo 7 FLY более привлекательный, чем у дореформенного кроссовера: модель с новым дизайном обойдется в 85 900 – 113 900 юаней (около 822 000 – 1 090 000 рублей по актуальному курсу), тогда как прежний «паркетник» стоит от 97 900 до 150 900 юаней (примерно 937 000 – 1 444 000 рублей). В арсенале Chery Tiggo 7 FLY значатся камеры кругового обзора, климат-контроль, мультимедиа-система, ESP, система контроля давления в шинах, панорамный люк. Из опций, не доставшихся обновленному кроссу, но имеющихся у дорестайлинговой модели: системы мониторинга «слепых» зон и предупреждения о выходе из занимаемой полосы, шторки безопасности.

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Дореформенный Chery Tiggo 7
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Дореформенный Chery Tiggo 7
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Дореформенный Chery Tiggo 7

В России Tiggo 7 пока не продают. Ранее предполагалось, что «семерка» доберется до нашего рынка в этом году, однако, по информации Kolesa.ru, эта модель должна появиться в РФ в начале 2019-го. А в этом году к нам планируют привезти другой новый «паркетник» Chery – Tiggo 4 (в Китае модель продают под именем Tiggo 5x). Отметим, ни «четверку», ни «семерку» для российского рынка пока не сертифицировали.

 

Теги: Авторынок , Новинки , китайская компания , китайские автомобили , китайские кроссоверы , кроссоверы , Chery , Tiggo 7
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