Пятиместный «паркетник» Baojun 510 вышел на китайский рынок в феврале 2017-го. В апреле того же года кросс становится бестселлером бренда – этот титул он удерживает и по сей день. В феврале и марте 2018-го модель даже занимала первую строчку в общем рейтинге самых продаваемых SUV Поднебесной, обойдя прежнего лидера – Haval H6. Впрочем, в апреле-мае этого года продажи 510-го довольно серьезно просели: 33 007 и 24 003 машины соответственно против 40 061 экземпляра в феврале и 41 158 единиц в марте 2018-го. Так что рестайлинг все же кстати.

Снимки закамуфлированного кроссовера распространили китайские СМИ. Правда, в этом году посвежевший «паркетник» до дилеров все же вряд ли доберется: по информации местных медиа, старт продаж запланирован на 2019-й. Судя по фотографиям, дизайн передней части Baojun 510 изменится незначительно – появятся иной бампер да модернизированные фары. Главное новшество – сзади: кросс получит фонари в стиле Lexus LS последней генерации. Фото интерьера рестайлингового 510-го пока нет, так что неизвестно, поменяли ли что-то в салоне.

Ожидается, что двигатель у «паркетника» будет прежним: полуторалитровый «атмосферник» мощностью 112 л.с. (147 Нм), который работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой или роботизированной трансмиссией. Полный привод Baojun 510 не положен.

Цена дореформенного кроссовера начинается с отметки в 54 800 юаней, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 510 000 рублей по актуальному курсу.

1 / 3 На фото: дорестайлинговый Baojun 510 2 / 3 На фото: дорестайлинговый Baojun 510 3 / 3 На фото: дорестайлинговый Baojun 510

Напомним, марка Baojun была создана концернами GM и SAIC в 2010 году специально для китайского рынка. Помимо 510-го в кросс-линейку бренда еще входят модели Baojun 560 и Baojun 530. А недавно стало известно о том, что Baojun готовится запустить в производство еще один кроссовер.