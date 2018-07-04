В Сети появились снимки с тестов нового «паркетника» Baojun. Бренд создан концернами General Motors и SAIC специально для китайского рынка.

Фотографии закамуфлированного автомобиля опубликовало «поднебесное» издание Autohome. Судя по снимкам, новый кросс Baojun получит массивную радиаторную решетку. Задние фонари «паркетника» соединены перемычкой – это модное сегодня среди автопроизводителей решение в нынешних моделях Baojun не применяется.

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Информации о «начинке» кроссовера пока нет. Предполагается, что новинку предложат с бензиновым турбомотором, который сочетается с «роботом» с двойным сцеплением. Привод же, скорее всего, как и у других «паркетников» Baojun, будет только передним.

Премьера новой модели, вероятно, состоится в следующем году.

Напомним, бюджетная марка Baojun была создана концернами GM и SAIC для рынка Поднебесной в 2010 году. Сегодня в линейке бренда три кроссовера: Baojun 510, Baojun 560 и стартовавший в марте этого года Baojun 530. Первая модель доступна с полуторалитровым «атмосферником» мощностью 112 л.с. Кроссы Baojun 530 и Baojun 560 оснащаются «турбочетверкой» 1.5 (150 л.с.) и «атмосферником» 1.8 (137 л.с.). Для всех «паркетников» Baojun предусмотрены «механика» или роботизированная трансмиссия.

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Цена «младшего» кроссовера с индексом 510 начинается с отметки в 54 800 юаней, что в пересчете на наши деньги составляет около 520 000 рублей по актуальному курсу. Baojun 560 обойдется минимум в 69 800 юаней (примерно 662 000 рублей), а Baojun 530 стоит от 75 800 юаней (около 719 000 рублей).

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В Китае продажи Baojun растут: в 2017-м было реализовано 1 021 307 автомобилей марки (все модели) – это на 34,3% больше по сравнению с 2016-м. Самой популярной моделью марки по итогам прошлого года стал кроссовер Baojun 510 (358 877 единиц). Более того, в феврале и марте 2018-го этот «паркетник» занимал первую строчку в рейтинге самых востребованных SUV китайского рынка, оставляя позади прежнего лидера – Haval H6.

Кстати, недавно стало известно о том, что кроссовер Baojun 530 будут выпускать под другим брендом: в Индии эта модель появится под маркой MG, которая принадлежит концерну SAIC.