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  • Mitsubishi готовит к премьере самый проходимый в истории Outlander Diamond Trail Edition

Mitsubishi готовит к премьере самый проходимый в истории Outlander Diamond Trail Edition

26.10.2026 4471 0 0
Mitsubishi готовит к премьере самый проходимый в истории Outlander Diamond Trail Edition

Mitsubishi Motors North America (MMNA) представит в начале ноября на выставке SEMA в Лас-Вегасе приключенческий кроссовер Outlander Diamond Trail Edition 2028 модельного года с улучшенной геометрической проходимостью, особой отделкой и «зубастыми» шинами.

В прошлом году актуальный Mitsubishi Outlander четвёртого поколения обзавёлся в США приключенческой версией Trail Edition, но в ней нет никаких технических доработок — только визуальный тюнинг.

В августе этого года компания Mitsubishi представила обновлённую стратегию развития своего автомобильного бизнеса в США, получившую название Momentum 2030, и в ней пообещала более серьёзно адаптированный к вылазкам на природу Outlander. Сегодня рассекречено имя этой машины и опубликованы первые фотографии. Итак, встречаем Mitsubishi Outlander Diamond Trail Edition.

Outlander Diamond Trail Edition — это ответ Mitsubishi на приключенческие модели Subaru из линейки Wilderness и модели Honda из линейки TrailSport. Популярность приключенческих кроссоверов в США в последние годы растёт, они вдобавок хорошо укрепляют имидж компаний-производителей. У Mitsubishi богатый опыт в разработке внедорожников и успешная раллийная карьера за плечами, но в США сейчас нет ни одной модели Mitsubishi, которая является отражением этого опыта.

Живая премьера Mitsubishi Outlander Diamond Trail Edition состоится в рамках тюнинг-шоу SEMA, которое в этом году пройдёт с 3 по 6 ноября. Компания Mitsubishi не приезжала на выставку SEMA с 2012 года, но в этом году решила вернуться. Конкретно Outlander Diamond Trail Edition там будет представлен в трёх экземплярах, обвешенных различными оффроудными аксессуарами.

В чисто заводском исполнении Mitsubishi Outlander Diamond Trail Edition получил новые скошенные бамперы, которые позволили увеличить угол въезда с 18,3 до 20,5 градуса, угол съезда — с 22,2 до 23,1 градуса. Другие внешние отличия — это новый брутальный дизайн радиаторной решётки, высокие рейлинги на крыше, более пухлые расширители колёсных арок и 18-дюймовые колёса уникального дизайна, обутые в «зубастые» шины Nexen Roadian ATX. Также для версии Diamond Trail Edition разработан уникальный землисто-зелёный цвет кузова Trail Green Metallic.

Салон Mitsubishi Outlander Diamond Trail Edition получил износостойкую обивку тёмно-серого цвета с прострочкой цвета хаки. На щитке приборов можно включить специальный режим, в котором отображаются угол поворота передних колёс и пробуксовка каждого колеса. Камеры кругового обзора системы Multi-View Camera System могут работать на скорости до 30 км/ч, тогда как на других версиях они работают только на скорости до 10 км/ч. Система полного привода S-AWC с межосевой муфтой дополнена режимом Rock (камни), максимально быстро подавляющим пробуксовки колёс.

О двигателе Mitsubishi Outlander Diamond Trail Edition в тексте анонса никакой информации нет, но, скорее всего, он стандартный, а именно 1,5-литровый бензиновый турбомотор 4B40 (176 л.с., 279 Нм), дополненный мягкогибридным довеском с 48-вольтовым стартер-генератором. «Турбополторашка» появилась на американском Mitsubishi Outlander только в 2026 модельном году, прежде кроссовер оснащался 2,5-литровым бензиновым «атмосферником» (184 л.с., 245 Нм). Коробка передач прежняя — вариатор Jatco, что, конечно, не лучший выбор для приключенческого кроссовера. Впрочем, конкретно о коробке передач версии Diamond Trail Edition официальной информации пока нет, так что нельзя исключать какой-нибудь сюрприз.

кроссовер США новинки Mitsubishi Mitsubishi Outlander
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