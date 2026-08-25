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  • Mitsubishi обновила план развития в США: подтверждены пикап и хардкорный Outlander

Mitsubishi обновила план развития в США: подтверждены пикап и хардкорный Outlander

25.08.2026 319 0 0
Mitsubishi обновила план развития в США: подтверждены пикап и хардкорный Outlander

Компания Mitsubishi рассчитывает остановить падение продаж в США с помощью новых моделей, в том числе разработанных в сотрудничестве с Nissan. Уже в 2027 году модельный ряд Mitsubishi в США увеличится с нынешних четырёх позиций до шести.

Весной 2024 года Mitsubishi представила план развития своего бизнеса в США, получивший имя Momentum 2030. В этом плане в виде затенённых тизеров были заявлены семь безымянных новинок, три из которых так и не были разгаданы средствами массовой информации. Теперь о загадках 2024 года можно забыть, так как сегодня представлен обновлённый план Momentum 2030 — в нём свои загадки.

Сначала скажем о том, что уже известно от самой компании Mitsubishi. Сейчас её модельный ряд в США составляют четыре кроссовера — Outlander Sport, Eclipse Cross, Outlander и Outlander PHEV. Кроссоверы Outlander и Outlander PHEV — это по сути одна модель, но Mitsubishi их разделяет, чтобы создать у покупателей иллюзию разнообразия при нынешнем скудном ассортименте. В 2027 году к этим четырём кроссоверам присоединятся ещё два — уже частично рассекреченный Eclipse Sportback EV (клон нового Nissan Leaf) и новый, ориентированный на бездорожье вариант Outlander, полное имя которого будет объявлено в ближайшие месяцы.

Mitsubishi Eclipse Sportback EV
Mitsubishi Eclipse Sportback EV
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Mitsubishi Eclipse Sportback EV
Mitsubishi Eclipse Sportback EV
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Наши постоянные читатели помнят, что в прошлом году Mitsubishi Outlander обзавёлся в США приключенческой версией Trail Edition, но в ней нет никаких технических доработок — только визуальный тюнинг. Для полноценной конкуренции с моделями Subaru из линейки Wilderness и моделями Honda из линейки TrailSport компания Mitsubishi готовит более серьёзно доработанный Outlander с увеличенным дорожным просветом. На новом групповом тизере хардкорный Outlander — это вторая машина слева в нижнем ряду. Крайняя слева машина в нижнем ряду — это Eclipse Sportback EV.

Крайняя слева машина в верхнем ряду — это среднеразмерный рамный пикап, сделанный на базе Nissan Frontier. Сроки появления этого пикапа в пресс-релизе не указаны. Скорее всего, за основу будет взят уже новый Nissan Frontier четвёртого поколения, который предположительно выйдет на рынок в 2028 году.

В верхнем ряду справа от пикапа показан некий новый внедорожник Mitsubishi, о котором пока нет никакой официальной информации. 2 сентября Mitsubishi представит новый флагманский глобальный внедорожник Pajero, но в пресс-релизе Mitsubishi Motors North America честно сказано, что решение о его выходе на рынок США пока не принято. В таком случае внедорожник на тизерном снимке может оказаться клоном нового Nissan Pathfinder, который, как известно, будет рамным автомобилем. У Nissan также запланирован более компактный рамный внедорожник Xterra — он тоже может стать базисом для новой модели Mitsubishi.

На новом тизерном снимке есть ещё два кроссовера Mitsubishi справа в нижнем ряду. О них тоже пока нет никакой официальной информации — это могут быть более компактные члены грядущего семейства Pajero или клоны будущих моделей Nissan.

В любом случае ясно, что дилерам Mitsubishi в США скоро станет полегче, а то сейчас они грустят и разбегаются, так как торговать особо нечем — нынешний модельный ряд Mitsubishi откровенно устарел. В первой половине 2026 года японская марка продала в США только 50 011 автомобилей, что на 7% меньше, чем в январе-июне 2025 года.

пикап внедорожник кроссовер электромобиль новинки Mitsubishi
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