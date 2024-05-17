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Mitsubishi засветила новинки: кроссоверы и внедорожный минивэн

17.05.2024 124 0 0

Главным рынком для анонсированных моделей станет Северная Америка. Впрочем, скорее всего, в том или ином виде новинки появятся и в других регионах.

В опубликованной несколько лет назад стратегии развития альянса Renault-Nissan-Mitsubishi приоритетными рынками для компании Mitsubishi были заявлены Юго-Восточная Азия и Океания (Австралия и Новая Зеландия). В собственном плане, который презентовали в прошлом году, фирма это «закрепление» подтвердила. Впрочем, от других регионов Mitsubishi все же не отказывается. Так, в Европе под японским брендом уже продают свежие модели Renault. А теперь Mitsubishi представила отдельную стратегию для Северной Америки под названием Momentum 2030, она рассчитана на 2026 – 2030 финансовые годы.

В указанный период компания намерена ежегодно выводить на североамериканский рынок как минимум по одной новой или рестайлинговой модели. Причем этот план предусматривает появление в Америке машин Mitsubishi в тех сегментах, в которых марка сегодня не представлена. Отказа от ДВС не последует, однако про электрификацию тоже, разумеется, не забудут: готовятся гибриды (включая подзаряжаемые) и полноценные электрокары. Кроме того, в США расширят дилерскую сеть.

Будущий модельный ряд Mitsubishi для Северной Америки

Пресс-релиз, посвященный стратегии Momentum 2030, сопровождает картинка, намекающая на будущие модели. На тизере запечатлены семь машин. Два кроссовера на переднем плане – это, возможно, рестайлинговый Mitsubishi Outlander и его «внедорожная» версия. Да, американские профильные медиа считают, что марка решила пойти по стопам Subaru и Honda, которые запустили в Штатах оффроудные линейки Wilderness и TrailSport соответственно.

Возможно, это рестайлинговый Mitsubishi Outlander
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А это — его внедорожный вариант
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По центру мы видим довольно крупный автомобиль, который очень похож на концептуальный кроссвэн Mitsubishi D:X, представленный в прошлом году на выставке в Токио. Слева от условного минивэна стоят компактный паркетник с оптикой в стиле одной из грядущих моделей Nissan и довольно брутальный SUV. Справа – еще два кроссовера. Кстати, ранее сообщалось о том, что Mitsubishi сделает для Америки пикап вместе с Ниссаном, так что не исключено, что один из автомобилей на заднем плане и не кроссовер вовсе. Ну и еще рискнем предположить, что новые модели с «тремя бриллиантами» впоследствии появятся и в других регионах.

Этот автомобиль очень похож на концепт кроссвэна Mitsubishi D:X
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Модель Mitsubishi с оптикой в стиле грядущего Nissan
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Будущая модель Mitsubishi
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Будущая модель Mitsubishi
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Будущая модель Mitsubishi
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Между тем в Штатах линейка Mitsubishi сегодня включает лишь четыре модели: упомянутый кроссовер Outlander, паркетники Eclipse Cross и Outlander Sport (он же старый ASX), хэтчбек и седан Mirage. В США марка пока «в плюсе»: в прошлом году там продано 87 340 автомобилей (+1,8%), результат первого квартала 2024-го – 28 403 шт. (+35,6%).

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