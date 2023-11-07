Пикап Honda Ridgeline слегка обновился и обзавёлся оффроудной версией TrailSport

Среднеразмерный пикап Ridgeline с несущим кузовом компания Honda разработала специально для североамериканского рынка, актуальное второе поколение выпускается на заводе Honda в Линкольне (США, штат Алабама) с 2016 года и, по идее, уже находится на излёте карьеры, ведь родственный семейный кроссовер Honda Pilot сменил поколение ещё в прошлом году, но дело в том, что только сейчас дела у Ridgeline пошли в гору, так что пока вместо нового поколения — новый комплект обновок.

Ridgeline ещё в первом поколении считался аутсайдером своего класса, «второй» Ridgeline тоже долгое время продавался вяло, но вот за первые три квартала этого года он разошёлся в США тиражом 39 568 шт. (+22,5% по сравнению с АППГ), обогнав Ford Ranger (31 503 шт., -31,9%), Hyundai Santa Cruz (29 083 шт., +8,5%) и GMC Canyon (19,351 шт., -9,6%). Заметим, что Ford Ranger сейчас находится под прессингом со стороны более доступного, но не менее практичного пикапа Ford Maverick с несущим кузовом: в январе-сентябре его продажи составили 66 430 шт. (+28,2%). В общем, несущий кузов более не помеха для успеха пикапа на рынке, оффроудная версия TrailSport должна лишний раз подчеркнуть, что Ridgeline готов к приключениям не хуже рамных аналогов.

Напомним, что Honda запустила суббренд TrailSport в 2021 году для оффроудных версий своих моделей, он направлен на борьбу с аналогичным по назначению суббрендом Wilderness компании Subaru, версии TrailSport уже есть у кроссоверов Pilot и Passport. Спереди Ridgeline TrailSport выглядит точно так же, как Passport TrailSport — крупноячеистая радиаторная решётка и чёрная поперечина над ней. Оконные рамки и корпуса зеркал также окрашены в чёрный цвет. 18-дюймовые колёса нового дизайна обуты в универсальные покрышки General Grabber A/T Sport. Двигатель снизу защищён стальной пластиной.



Ridgeline имеет кроссоверную, полностью независимую подвеску. В версии TrailSport пружины, амортизаторы и стабилизаторы поперечной устойчивости перенастроены и лучше, чем у других версий, приспособлены для езды по бездорожью. Фирменная система полного привода i-VTM4 с двумя индивидуальными муфтами отбора мощности на задние колёса имеет несколько режимов работы, в том числе для езды по снегу, грязи и песку. Силовой агрегат стандартный — бензиновый 3,5-литровый атмосферный V6 (284 л.с., 355 Нм) в паре с 9-ступенчатым «автоматом».



Общие для всех версий Ridgeline обновки — это позаимствованный у кроссовера Pilot нового поколения младший щиток приборов с многофункциональным 7-дюймовым экраном, пристыкованным к аналоговому спидометру, новый 9-дюймовый мультимедийный экран с более производительным процессором и беспроводной поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, улучшенное звучание аудиосистемы, новый бокс-подлокотник между передними креслами, расширенный центральный тоннель с беспроводной зарядкой и лотком для двух смартфонов, крупная надпись Ridgeline на откидном борту кузова.



Грузоподъёмность Ridgeline не изменилась — 718 кг, допустимая масса буксируемого прицепа – 2268 кг. Задний борт кузова можно откинуть вниз для перевозки габаритного груза или открыть в бок для более удобного извлечения тяжёлых вещей. В заднем свесе пикапа Honda под полом грузовой площадки есть дополнительный запираемый грузовой отсек объёмом 206 л.



Обновлённый Honda Ridgeline и версия TrailSport появятся у американских дилеров ближайшей зимой, цены пока не объявлены. Дореформенный пикап сейчас стоит в США от 38 800 долларов.

