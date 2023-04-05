Ещё больше дичи: новый Subaru Crosstrek обзавёлся экстремальной версией Wilderness

Компания Subaru представали третью модель из оффроудной линейки Wilderness (переводится с английского как «дикая природа»), разработанной специально для североамериканского рынка. За основу взят компактный кроссовер Crosstrek третьего поколения: исходный облик стал ещё более брутальным, увеличен дорожный просвет, доработана подвеска.

Первая модель из линейки Wilderness была сделана в 2021 году на базе кросс-универсала Outback, её очень хорошо встретили клиенты и пресса, потому что Subaru не только снабдила оффроудную новинку эффектным декором, но и провела значительную техническую доработку машины. В прошлом году по тому же рецепту был состряпан Forester Wilderness, ну а теперь «дикую сущность» привили младшему кроссоверу Subaru Crosstrek третьего поколения, американская премьера которого состоялась всего два месяца назад.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Crosstrek Wilderness оснащается только 2,5-литровым бензиновым «оппозитником» (185 л.с. и 239 Нм) в паре с вариатором Lineartronic, причём последний перенастроен с учётом изменённого передаточного числа главной передачи (было 3,700, стало 4,111) и снабжён масляным радиатором. Перенастроенная трансмиссия улучшила способность кроссовера преодолевать подъёмы, допустимая масса буксируемого прицепа выросла более чем в два раза до 1588 кг. В фирменной системе X-Mode, отвечающей за ездовые настройки, есть два оффроудных режима — «снег/гряз» и «глубокий снег/мокрая грязь».



Дорожный просвет кроссовера в версии Wilderness увеличен с 221 до 236 мм за счёт установки более длинных пружин и амортизаторов, подвеска стала более длинноходной, плавность хода при езде по бездорожью улучшилась, угол въезда увеличился с 18 до 20 градусов, угол съезда — с 30,1 до 33 градусов, угол рампы — с 19,7 до 21,1 градуса. В передней части днища установлена металлическая защитная пластина. Чёрные литые колёса особого дизайна обуты во вседорожные шины Yokohama Geolandar A/T размерности 225/60 R 17.



1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

Со сменой поколений Crosstrek по умолчанию получил довольно брутальный облик с развитым защитным пластиковым обвесом, но в версии Wilderness площадь этого обвеса стала ещё больше: накладки на колёсных арках распухли, пластиковые пороги буквально наползли на двери, изменён дизайн обоих бамперов (у версии Wilderness они целиком выполнены из некрашенного пластика), сетка радиаторной решётки стала ещё крупнее, на капоте появилась матовая антибликовая наклейка, противотуманные фары с шестигранными светодиодными лампами расположены выше, чем у других версий Crosstrek. Синий цвет Geyser Blue — эксклюзивный для линейки Wilderness, но можно выбрать и другие цвета из общей для всех версий палитры. Рейлинги на крыше рассчитаны на максимальные 80 кг нагрузки при езде и 317 кг статической нагрузки.



1 / 3 2 / 3 3 / 3

Салон Crosstrek Wilderness обит водонепроницаемой синтетической кожей StarTex с контрастной прострочкой, логотип Wilderness появляется в центральном окошке щитка приборов при запуске двигателя. Экран мультимедийной системы у версии Wilderness только топовый, 11,6-дюймовый. На пол уложены всепогодные коврики, в багажнике есть корытце для мокрых сапог и грязного инвентаря, крышка багажника снабжена подсветкой. За доплату предлагаются люк в крышке с электроприводом, электрорегулировки кресла водителя и мощная аудиосистема Harman Kardon.



1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Subaru Crosstrek Wilderness появится у американских дилеров ближайшей осенью по цене от 33 290 долларов (в эту цену входит доставка), сборка будет локальной — на заводе SIA (Subaru of Indiana Automotive) в городе Лафейетт, штат Индиана.

