Новый Subaru Crosstrek для США: более мощные моторы и локальная сборка

В плане дизайна американский Subaru Crosstrek почти ничем не отличается от японского, зато имеет особенное техническое оснащение.

Мировая премьера Subaru Crosstrek третьего поколения состоялась в сентябре прошлого года в Японии. На домашнем рынке марка отошла от своих исторических канонов и теперь даёт возможность купить Crosstrek как с полным, так и с передним приводом. В США таких фокусов не будет, поскольку это главный рынок для Subaru и своей репутацией здесь компания очень дорожит — так что только полный привод. Имя Crosstrek, ранее использовавшееся только в Северной Америке, в третьем поколении кроссовера стало глобальным, литеры XV можно забыть.

Более того, в прошлом году «второй» Crosstrek на излёте карьеры стал самой популярной моделью Subaru в США и установил абсолютный для себя рекорд продаж: реализовано 155 142 экземпляра, что на 21,7% больше, чем в 2021-м. Второе место занял кросс-универсал Outback (147 262 шт., -4,8%), третье — кроссовер Forester (114 096 шт., -26,3%).



Разумеется, на новый Crosstrek компания возлагает большие надежды и впервые в истории эта модель будет производиться на заводе SIA (Subaru of Indiana Automotive) в США в городе Лафейетт, штат Индиана. Правда, здесь будут выпускать не полную гамму, а только старшие комплектации Sport и Limited и только с 2,5-литровым бензиновым «оппозитником».

Да-да, в отличие от японского Crosstrek, который предлагается только с гибридной силовой установкой на базе 2,0-литрового бензинового мотора, «американец» сохранил движок на 2,5 л от предшественника, его максимальная отдача — 185 л.с. и 241 Нм.



Гибридный Crosstrek для США не заявлен (во всяком случае, пока), младшие версии модели оснащаются 2,0-литровым мотором без гибридного довеска, причём его отдача у американского Crosstrek больше, чем у японского, — 154 л.с. и 197 Нм против 145 л.с. и 188 Нм.

Коробка передач теперь на все версии одна — вариатор Lineartronic с ручным режимом переключения фиксированных передаточных чисел. Crosstrek прошлого поколения в базе имел «механику», отказ от неё привёл к повышению начальной цены с 23 645 до 24 995 долларов, хотя подорожание произошло не только поэтому. Богаче стало базовое оснащение: в частности появилась усовершенствованная «трёхглазая» система EyeSight, на которую завязана работа электронных ассистентов водителя.



Габариты Subaru Crosstrek со сменой поколений практически не изменились, но наружный декор стал более брутальным, у американской версии в комплектации Sport на защитном пластиковом обвесе вдобавок появились контрастные вставки жёлтого цвета. Кузов и шасси в новом поколении кроссовера стали жёстче, дорожный просвет — 221 мм (на 21 мм больше, чем у «японца»). Колёсные диски — 17- либо 18-дюймовые.



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Показанный на промо-фотографиях салона вертикальный 11,6-дюймовый мультимедийный экран, куда зашито в том числе управление микроклиматом, положен только богатым комплектациям, а в базовой новый Crosstrek для США имеет два раздельных 7-дюймовых экрана на центральной консоли — верхний отвечает за мультимедийные функции, нижний — за «погоду» и ездовые настройки автомобиля. Объём багажника со сложенными задними сиденьями — 1549 л.



Новый Subaru Crosstrek японской сборки с 2,0-литровым двигателем появится у американских дилеров уже весной, а кроссоверы американского производства с 2,5-литровым мотором придётся подождать до лета.

