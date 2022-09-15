Кроссовер Subaru XV сменил имя и стал безопаснее в новом поколении

Пока свежий компактный паркетник представлен только в виде гибрида, но «традиционные» варианты тоже, скорее всего, будут. На родине марки старт продаж новинки намечен на следующий год.

Как и предполагал Kolesa.ru, анонсированный две недели назад компанией Subaru новый SUV оказался XV третьей генерации. Впрочем, не совсем так: кроссовер переименовали, глобальным стало название Crosstrek, которое прежде использовалось лишь в Штатах и Канаде. Мировую премьеру паркетника провели в Японии, так что пока модель представлена только в спецификации для домашнего рынка. Ну и напомним, что предыдущий кросс в строю с 2017-го, последний более-менее серьезный рестайлинг он пережил в 2020 году.

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Паркетник сохранил «тележку» Subaru Global Platform (SGP), однако ее доработали: в частности, были усилены крепления подвески, несущая основа кузова теперь более жесткая. При этом колесная база осталась прежней – 2670 мм. Также в Subaru заявили о том, что перенастроен рулевой механизм (с электроусилителем на рейке), вдобавок на стыках панели крыши с боковинами используется новая мастика – она лучше гасит вибрации.



Габариты почти не изменились. Длина нового Subaru Crosstrek равна 4480 мм (-5 мм по сравнению с уходящим японским XV), ширина – 1800 мм (у предшественника тот же показатель), высота (с рейлингами) – 1580 мм (-15 мм). Дорожный просвет – прежние 200 мм.



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Паркетник сохранил форм-фактор предыдущей модели, и все же у Crosstrek более солидный облик: радиаторная решетка стала шире, диодные фары и задние фонари – «острее», кросс также получил более внушительные бамперы. В Японии новинке положены 17- или 18-дюймовые колеса.



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Главная «фишка» в салоне – вертикальный планшет мультимедийной системы, как у других последних моделей Subaru. Еще переделали крепление передних кресел: полозья теперь крепятся к кузову, без промежуточных опор. Виртуальная «приборка», которая имеется у родственного универсала Subaru Levorg, паркетнику не досталась. Зато Crosstrek стал первой моделью марки в Японии с системой EyeSight нового поколения: к двум объективам под лобовым стеклом добавлена третья широкоугольная камера, она установлена по центру и, как заявили в компании, быстрее распознает велосипедистов и пешеходов. Список оборудования еще пополнила полноценная система кругового обзора (раньше были камеры спереди и сзади).



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Новый Subaru Crosstrek пока представлен только в виде гибрида e-Boxer, в состав установки входят атмосферный «оппозитник» 2.0, клиноцепной вариатор Lineartronic и электромотор (встроен в вариатор). Отдача еще не озвучена. У прежнего Subaru XV аналогичная система, на старом кроссовере «атмосферник» выдает 145 л.с., электродвигатель – всего 14 л.с. Паркетник предыдущего поколения в Японии также доступен с атмосферным мотором 1.6 мощностью 115 л.с. У Crosstrek «традиционная» версия тоже будет, но при этом некоторые местные СМИ прочат такому SUV турбодвижок 1.5. Как и предшественник, новый кроссовер полноприводный по умолчанию.



В Японии продажи Subaru Crosstrek начнутся в следующем году. После того, как модель освоит домашний рынок, ее отправят на экспорт.