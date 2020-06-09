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  • Subaru обновила «американский» XV: «приподнятый» хэтчбек получил мотор от кроссовера Forester

Subaru обновила «американский» XV: «приподнятый» хэтчбек получил мотор от кроссовера Forester

09.06.2020 272 0 0

Японская компания представила «посвежевший» высокий хэтч, предназначенный для американского рынка. Продажи начнутся в конце лета.

 

На домашнем и глобальном рынке высокий хэтчбек Subaru имеет название XV (в том числе и в России), однако в США и Канаде у него другое имя – Crosstrek. Актуальное второе поколение автомобиля встало на конвейер в 2017 году. Осенью прошлого года мы писали о том, как обновилась японская версия автомобиля, а теперь пришло время обновок для хэтча, предлагаемого на североамериканском рынке.

На фото: обновлённый Subaru Crosstrek (версия Limited)

Обновлённый Subaru Crosstrek получил переработанные бамперы, решётку радиатора с более крупными ячейками, а также по-другому оформленные «противотуманки». Помимо этого, у модели появилась новая версия под названием Sport. Визуально её можно отличить по 17-дюймовым тёмно-серым дискам с оригинальным дизайном, большим накладкам на колёсных арках, другим бамперам и оформлению противотуманных фар. Палитра включает в себя семь цветовых вариантов для окраса кузова, включая пару новых – жёлтый и синий. Интерьер исполнения Sport имеет другую обивку кресел «под кожу» и элементы декора контрастного цвета. Кроме того, у «спортивной» комплектации ездовой режим X-Mode предусматривает движение по снегу и грунтовке или же по глубокому снегу и грязи (всего два режима на выбор).

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Мультимедийная система осталась прежней: с сенсорным экраном диагональю 6,5 дюйма, поддержкой Android Auto и Apple CarPlay (опционально доступен 8,0-дюймовый тачскрин). В ходе обновления Crosstrek фирменный комплекс безопасности EyeSight дополнили системой автоматического экстренного торможения, адаптивным круиз-контролем с системой удержания и центрирования автомобиля в полосе движения (им оснащаются только версии с бесступенчатым «автоматом»). 

Важнейшим из новшеств для высокой «пятидверки» Subaru стало обновление моторной гаммы. Теперь Crosstrek может оснащаться четырёхцилиндровым «атмосферником» Boxer с непосредственным впрыском топлива объёмом 2,5 литра (этот же двигатель находится под капотом кроссовера Forester). Его отдача составляет 182 л.с., а максимальный крутящий момент – 238 Нм. В комплект к нему предлагается только коробка передач CVT. Версии с этой «начинкой» идут только с полным приводом.

На фото: обновлённый Subaru Crosstrek (версия Sport)

Базовый мотор остался прежним – это 2,0-литровый четырёхцилиндровый «атмосферник» Boxer мощностью 152 л.с. (267 Нм). Такой двигатель предлагается как с шестискоростной «механикой», так и с бесступенчатой коробкой передач. В гамме останется и версия подзаряжаемого гибрида. Совокупная отдача его установки StarDrive составляет 150 л.с., она включает в себя два электромотора, CVT и 139-сильный двухлитровый безнаддувный мотор DOHC (182 Нм). Такой Crosstrek обновится позже.

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Напомним, моторную гамму японской версии высокого хэтчбека – XV – тоже обновили. В роли базового по-прежнему остался 115-сильный «атмосферник» объёмом 1,6 литра, идущий в паре с вариатором. Однако на домашнем рынке версии с 2,0-литровым 154-сильным бензиновым мотором дополнили 14-сильным электрическим довеском, который помогает машине тронуться с места и начать разгон.

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Вернёмся к североамериканскому «посвежевшему» Subaru Crosstrek. Продажи новинки начнутся на местном рынке в конце лета, стоимость компания пока не объявила. Стартовый ценник актуальной версии в Штатах равен 22 145 долларов, что эквивалентно примерно 1,52 млн рублей по текущему курсу. Вероятно, обновление поможет повысить интерес к модели, ведь в прошлом году продажи «приподнятого» хэтчбека в США сократились, пусть и меньше, чем на 10% (за 2019-ый реализовано 131 152 шт.).

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