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Кроссовер Subaru XV нового поколения показался на видео, премьера в сентябре

01.09.2022 899 0 1

Судя по всему, у паркетника будет более солидный облик, а в салоне могут установить гигантский вертикальный планшет. Полностью модель раскроется уже через пару недель.

 

На японском потребительском сайте Subaru появился видеотизер нового кроссовера. Название SUV не раскрыто, при этом объявлено, что мировую премьеру проведут 15 сентября. Между тем еще в прошлом году шпионы ловили замаскированные тестовые прототипы нового Subaru XV, да и запечатленная в ролике машина по формату схожа именно с этой моделью. Стало быть, нас ждет презентация паркетника третьего поколения. Кстати, некоторые японские СМИ полагают, что марка переименует кросс: якобы глобальным станет имя Crosstrek, которое «пятидверка» носит в США.

Грядущий новый кроссовер Subaru
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Грядущий новый кроссовер Subaru
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Грядущий новый кроссовер Subaru
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Грядущий новый кроссовер Subaru
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Грядущий новый кроссовер Subaru
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Грядущий новый кроссовер Subaru
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Напомним, нынешний XV дебютировал в 2017 году, в его основе лежит «тележка» Subaru Global Platform (SGP). С тех пор в Японии кросс успел обновиться дважды: первую модернизацию он пережил в 2019-м, тогда подретушировали оптику, экран мультимедиа-системы стал больше; год спустя Subaru XV обрел радиаторную решетку с крупными ячейками, как у американской версии, и иной передний бампер.

Грядущий новый кроссовер Subaru
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Грядущий новый кроссовер Subaru
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Грядущий новый кроссовер Subaru
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У нового паркетника, судя по тизеру, будет более солидный дизайн экстерьера. Так, решетка станет шире, фары и задние фонари – «острее». Габариты пока не названы. Длина актуального Subaru XV (в японской спецификации) составляет 4485 мм, ширина – 1800 мм, высота – 1550 мм, колесная база – 2670 мм.

Интерьер еще не засвечен. Не исключено, что следом за остальным свежими моделями Subaru «третий» паркетник обретет вертикальный планшет мультимедиа-системы.

Нынешний Subaru XV
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Нынешний Subaru XV
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Нынешний Subaru XV
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Японцы прочат кроссу новый бензиновый турбомотор 1.5, но отдачу не приводят. Актуальный Subaru XV на родине марки предложен с «атмосферником» FB16 1.6 (115 л.с.), также там есть гибридная версия с двигателем FB20 2.0 (145 л.с.) и встроенным в вариатор скромным электромотором на 14 л.с. В России кроссовер представлен только с двухлитровым мотором (без довеска).

Все подробности о паркетнике  Subaru XV следующего поколения узнаем через пару недель.

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