Кроссовер Subaru XV нового поколения показался на видео, премьера в сентябре

На японском потребительском сайте Subaru появился видеотизер нового кроссовера. Название SUV не раскрыто, при этом объявлено, что мировую премьеру проведут 15 сентября. Между тем еще в прошлом году шпионы ловили замаскированные тестовые прототипы нового Subaru XV, да и запечатленная в ролике машина по формату схожа именно с этой моделью. Стало быть, нас ждет презентация паркетника третьего поколения. Кстати, некоторые японские СМИ полагают, что марка переименует кросс: якобы глобальным станет имя Crosstrek, которое «пятидверка» носит в США.
Напомним, нынешний XV дебютировал в 2017 году, в его основе лежит «тележка» Subaru Global Platform (SGP). С тех пор в Японии кросс успел обновиться дважды: первую модернизацию он пережил в 2019-м, тогда подретушировали оптику, экран мультимедиа-системы стал больше; год спустя Subaru XV обрел радиаторную решетку с крупными ячейками, как у американской версии, и иной передний бампер.
У нового паркетника, судя по тизеру, будет более солидный дизайн экстерьера. Так, решетка станет шире, фары и задние фонари – «острее». Габариты пока не названы. Длина актуального Subaru XV (в японской спецификации) составляет 4485 мм, ширина – 1800 мм, высота – 1550 мм, колесная база – 2670 мм.
Интерьер еще не засвечен. Не исключено, что следом за остальным свежими моделями Subaru «третий» паркетник обретет вертикальный планшет мультимедиа-системы.
Японцы прочат кроссу новый бензиновый турбомотор 1.5, но отдачу не приводят. Актуальный Subaru XV на родине марки предложен с «атмосферником» FB16 1.6 (115 л.с.), также там есть гибридная версия с двигателем FB20 2.0 (145 л.с.) и встроенным в вариатор скромным электромотором на 14 л.с. В России кроссовер представлен только с двухлитровым мотором (без довеска).
Все подробности о паркетнике Subaru XV следующего поколения узнаем через пару недель.
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