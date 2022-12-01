Кроссовер Subaru Crosstrek: теперь и с передним приводом

На данный момент свежая компактная «пятидверка» представлена только на родине марки, там модель пока доступна исключительно в виде гибрида, у которого две комплектации.

В новом, третьем по счету, поколении кросс Subaru сменил индекс XV на имя Crosstrek, которое прежде использовалось в основном в Штатах и Канаде. В Японии такой паркетник представили в сентябре, правда, тогда компания раскрыла не все характеристики. Теперь же модель полностью рассекречена, вдобавок на родине марки объявлены цены, а местные дилеры открыли прием заказов.

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Напомним, кроссовер сохранил «тележку» Subaru Global Platform (SGP), но ее доработали: например, были усилены крепления подвески, несущая основа кузова теперь более жесткая. Также в Subaru заявили о том, что перенастроен рулевой механизм (с электроусилителем на рейке), плюс на стыках панели крыши с боковинами используется новая мастика – она лучше гасит вибрации. Длина Subaru Crosstrek равна 4480 мм (на 5 мм меньше по сравнению с предыдущим японским XV), ширина – 1800 мм (у предшественника тот же показатель), высота (с рейлингами) – 1580 мм (-15 мм). Колесная база (2670 мм) и дорожный просвет (200 мм) не изменились.



Японцам паркетник пока предложен только в виде гибрида e-Boxer, вся техника прежняя: в состав установки входят атмосферный «оппозитник» FB20 2.0 (145 л.с., 188 Нм), клиноцепной вариатор Lineartronic и электромотор MA1 (14 л.с., 65 Нм; встроен в вариатор). При этом если прежний Subaru XV по умолчанию полноприводный, то новый Crosstrek имеет и переднеприводную версию. К слову, модель предыдущего поколения в Японии еще бывает с атмосферным мотором FB16 1.6 (115 л.с., 148 Нм). По неофициальным данным, позже новый кросс тоже получит «традиционный» вариант, но уже с турбодвижком 1.5 (его характеристики не озвучены).



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На домашнем рынке у Subaru Crosstrek две комплектации – Touring и Limited. Обе имеют рейлинги на крыше, климат-контроль и подогрев передних сидений. Кроме того, в списке стандартного оборудования значится система EyeSight нового поколения: к двум объективам под лобовым стеклом добавлена третья широкоугольная камера, она установлена по центру и, как заявили в компании, быстрее распознает велосипедистов и пешеходов. Базовый Crosstrek Touring – это также 17-дюймовые колеса, простенькая мультимедиа-система с 7-дюймовым экраном (над ним расположена черная пластиковая заглушка) и камера заднего вида. У Crosstrek Limited появляются 18-дюймовые диски, люк в крыше, металлические накладки на педалях, мультимедиа с вертикальным дисплеем диагональю 11,6 дюйма и полноценная система кругового обзора.



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Переднеприводный гибридный паркетник стоит от 19 500 долларов, полноприводный – от 21 100 долларов. «Живые» продажи начнутся в Японии в следующем году, всего марка планирует продавать на родине по 2600 кроссоверов ежемесячно.

