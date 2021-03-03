Рестайлинг ×
  • Паркетник Subaru XV после рестайлинга лишился базового мотора в России

Паркетник Subaru XV после рестайлинга лишился базового мотора в России

03.03.2021 336 0 0

Кросс 2021 модельного года доступен на нашем рынке в трех комплектациях и только с двухлитровым «оппозитником», хотя двигатель 1.6 в обновленном Одобрении типа транспортного средства (ОТТС) все же указан.

 

Кроссовер Subaru XV актуального, второго, поколения дебютировал в 2017-м: следом за Impreza, из которой была сделана и предыдущая модель, он переехал на платформу Subaru Global Platform (SGP) и слегка подрос. На родине марки паркетник в последний раз обновился в 2020-м, тогда он обрел радиаторную решетку, как у американской версии Crosstrek, доработанной в том же году. И вот, наконец, посвежевший XV добрался до России: местные дилеры принимают заказы с сегодняшнего дня, ну а «живые» продажи, судя по растиражированному ранее тизеру, стартуют в конце марта.

Как и прежде, к нам машины поставляют из Японии, так что нет ничего удивительного в том, что внешне предназначенный для РФ паркетник изменился так же. Это значит, что кроме решетки еще заменили передний бампер, появились диски нового дизайна, плюс расширена палитра цветов кузова. Салон нашего Subaru XV реформы не затронули.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Моторная гамма в России урезана, у нас убрали базовый «оппозитник» FB16 1.6 (114 л.с.), и, как рассказали «Колёсам» в местном офисе Subaru, возвращение этого двигателя не планируется, хотя в ОТТС посвежевшего кросса он указан. Между тем, по данным Kolesa.ru, в прошлом году в РФ было продано лишь 13 паркетников XV с мотором 1.6 (общий тираж модели – 666 экземпляров). Рестайлинговый кросс доступен с двигателем FB20 2.0 мощностью 150 л.с., который сочетается с клиноцепным вариатором Lineartronic. Также в компании рапортуют о доработанной подвеске – изменены характеристики пружин и амортизаторов. Полный привод – уже «в базе».

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

И еще одна потеря – у Subaru XV-2021 с двухлитровым мотором нет комплектации Standard, так что базовой стала Safety ES. Зато у всех версий теперь имеется комплекс EyeSight Safety Plus, в него входят: адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, предаварийного управления акселератором, предупреждения о начале движения идущего впереди автомобиля, удержания в полосе, мониторинга «слепых» зон, предупреждения о столкновении с перекрестным транспортом при движении задним ходом. В списке стандартного оборудования также значатся светодиодная оптика, семь подушек безопасности, кнопка запуска мотора, двухзонный климат-контроль, камера заднего вида с динамической разметкой, камера переднего обзора и «зимний» пакет (подогрев руля и передних кресел, обогрев зоны щеток стеклоочистителей).

Версия Safety ES – это еще однорежимная система помощи при движении по бездорожью X-Mode (регулирует параметры работы мотора, вариатора, полного привода и системы динамической стабилизации), 17-дюймовые колеса, мультимедиа-система с экраном диагональю 6,5 дюйма. Такой рестайлинговый Subaru XV обойдется в 2 459 000 рублей. В исполнении Elegance ES появляются 18-дюймовые диски, двухрежимная система X-Mode, 8-дюймовый экран мультимедиа и электропривод кресла водителя, на педалях есть легкосплавные накладки. Цена – 2 519 900 рублей. Наконец, у Subaru XV Premium ES кожаный салон, люк в крыше, функция памяти водительского сиденья и положения зеркал. Топовый паркетник обойдется в 2 629 900 рублей.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Прайс-лист дореформенного кросса еще «висит» на официальном сайте марки: модель с мотором 1.6 стоит 2 079 000 рублей, с двигателем 2.0 – от 2 329 900 до 2 579 900 рублей. Причем прежний XV в комплектации Safety S, как ни странно, дороже, обновленного – 2 489 900 рублей.

кроссовер Россия авторынок новинки рестайлинг Subaru Subaru XV

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Land Rover Defender с пробегом: кузов негерметичен, алюминий гниёт, зато электрика простая Мало про какую машину можно столь же обоснованно сказать, что она технически уникальная. А про Дефендер – можно. Где еще у машины 2010-х годов выпуска вы увидите конструкцию, прямиком взятую... 607 0 0 03.03.2021
Статьи / Тесты Тест: стоит ли вам купить новый Renault Duster или лучше старый, пока ещё не поздно Долгожданная смена поколений у Renault Duster – событие, которое мало кто сочтет негативным. Ведь мы не просто получили машину, которая уже 4 года продается в Европе, но и ощутили внимание... 2625 1 1 03.03.2021
Статьи / Авто недели Заморские запчасти и автомат, как у УАЗ Патриот: стоит ли покупать Cadillac CTS II за 900 тысяч У любителей американских машин в России свой путь – сложности вроде большого расхода топлива и заказа запчастей из-за океана им компенсируют мощные мотор и удовольствие от вождения. Об одном... 3064 3 1 02.03.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Цвет кабачка, 6.6 литра и полупрозрачный руль: опыт владения Pontiac Catalina 1968 года за $2000 Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леон... 115757 28 25 08.01.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, новый салон и старые дорожные повадки: первый тест Renault Duster 2 Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборк... 110538 27 18 15.02.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Капсула-лайт: опыт владения Иж Ода с пробегом 4900 км за 20 000 рублей Многие любители автомобилей мечтают найти «капсулу времени» – машину, сохранившуюся за много лет практически без пробега в первозданном виде. Один из наших читателей обзавелся подобной «капс... 64578 26 20 18.12.2020
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
83 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings