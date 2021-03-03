Паркетник Subaru XV после рестайлинга лишился базового мотора в России

Кросс 2021 модельного года доступен на нашем рынке в трех комплектациях и только с двухлитровым «оппозитником», хотя двигатель 1.6 в обновленном Одобрении типа транспортного средства (ОТТС) все же указан.

Кроссовер Subaru XV актуального, второго, поколения дебютировал в 2017-м: следом за Impreza, из которой была сделана и предыдущая модель, он переехал на платформу Subaru Global Platform (SGP) и слегка подрос. На родине марки паркетник в последний раз обновился в 2020-м, тогда он обрел радиаторную решетку, как у американской версии Crosstrek, доработанной в том же году. И вот, наконец, посвежевший XV добрался до России: местные дилеры принимают заказы с сегодняшнего дня, ну а «живые» продажи, судя по растиражированному ранее тизеру, стартуют в конце марта.

Как и прежде, к нам машины поставляют из Японии, так что нет ничего удивительного в том, что внешне предназначенный для РФ паркетник изменился так же. Это значит, что кроме решетки еще заменили передний бампер, появились диски нового дизайна, плюс расширена палитра цветов кузова. Салон нашего Subaru XV реформы не затронули.

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Моторная гамма в России урезана, у нас убрали базовый «оппозитник» FB16 1.6 (114 л.с.), и, как рассказали «Колёсам» в местном офисе Subaru, возвращение этого двигателя не планируется, хотя в ОТТС посвежевшего кросса он указан. Между тем, по данным Kolesa.ru, в прошлом году в РФ было продано лишь 13 паркетников XV с мотором 1.6 (общий тираж модели – 666 экземпляров). Рестайлинговый кросс доступен с двигателем FB20 2.0 мощностью 150 л.с., который сочетается с клиноцепным вариатором Lineartronic. Также в компании рапортуют о доработанной подвеске – изменены характеристики пружин и амортизаторов. Полный привод – уже «в базе».



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И еще одна потеря – у Subaru XV-2021 с двухлитровым мотором нет комплектации Standard, так что базовой стала Safety ES. Зато у всех версий теперь имеется комплекс EyeSight Safety Plus, в него входят: адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, предаварийного управления акселератором, предупреждения о начале движения идущего впереди автомобиля, удержания в полосе, мониторинга «слепых» зон, предупреждения о столкновении с перекрестным транспортом при движении задним ходом. В списке стандартного оборудования также значатся светодиодная оптика, семь подушек безопасности, кнопка запуска мотора, двухзонный климат-контроль, камера заднего вида с динамической разметкой, камера переднего обзора и «зимний» пакет (подогрев руля и передних кресел, обогрев зоны щеток стеклоочистителей).



Версия Safety ES – это еще однорежимная система помощи при движении по бездорожью X-Mode (регулирует параметры работы мотора, вариатора, полного привода и системы динамической стабилизации), 17-дюймовые колеса, мультимедиа-система с экраном диагональю 6,5 дюйма. Такой рестайлинговый Subaru XV обойдется в 2 459 000 рублей. В исполнении Elegance ES появляются 18-дюймовые диски, двухрежимная система X-Mode, 8-дюймовый экран мультимедиа и электропривод кресла водителя, на педалях есть легкосплавные накладки. Цена – 2 519 900 рублей. Наконец, у Subaru XV Premium ES кожаный салон, люк в крыше, функция памяти водительского сиденья и положения зеркал. Топовый паркетник обойдется в 2 629 900 рублей.



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Прайс-лист дореформенного кросса еще «висит» на официальном сайте марки: модель с мотором 1.6 стоит 2 079 000 рублей, с двигателем 2.0 – от 2 329 900 до 2 579 900 рублей. Причем прежний XV в комплектации Safety S, как ни странно, дороже, обновленного – 2 489 900 рублей.

