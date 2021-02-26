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  • Обновлённый Subaru XV приедет в Россию с прежними моторами. И раньше, чем ожидалось

Обновлённый Subaru XV приедет в Россию с прежними моторами. И раньше, чем ожидалось

26.02.2021 309 0 0

В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на посвежевший паркетник японской марки. Судя по всему, нашей версии лишь подправили дизайн. Впрочем, не исключено, что еще перетряхнули комплектации.

 

Неделю назад российский офис Subaru объявил о том, что обновленный кросс XV доберется до дилеров в следующем месяце. Тогда же мы обнаружили на местном потребительском сайте марки тизер, который гласил, что в салонах модель появится 30 марта. А теперь там висит картинка с другой датой – 25 марта. Увы, полноценных фото с рестайлинговым Subaru XV для РФ все еще нет (на заглавном изображении – вариант для Японии). Впрочем, в плане дизайна наша версия наверняка повторила паркетник, доступный на родине марки, ведь, как и прежде, машины будут поставлять с японского завода.

Напомним, в Стране восходящего солнца модель второго поколения (ее выпускают с 2017-го) успела обновиться дважды. Первую модернизацию она пережила в 2019-м, тогда у «пятидверки» подретушировали оптику, экран мультимедиа-системы стал больше. А год спустя Subaru XV обрел радиаторную решетку с крупными ячейками, как у американской версии (в Штатах паркетник зовется Crosstrek, его обновили в 2020-м же), и иной передний бампер. Кстати, в США кросс после рестайлинга еще обзавелся 185-сильным мотором 2.5 от Forester. А вот нашему XV такой не достался – в России паркетник сохранил прежние двигатели, об этом мы знаем благодаря ОТТС, выданному посвежевшей модели.

Обновленный Subaru XV для Японии
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Обновленный Subaru XV для Японии
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Обновленный Subaru XV для Японии
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Обновленный Subaru XV для Японии
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Итак, в РФ рестайлинговый кроссовер Subaru будет предложен с четырехцилиндровыми «оппозитниками» FB16 1.6 и FB20 2.0 мощностью 114 и 150 л.с. соответственно (150 и 196 Нм). Оба сочетаются с клиноцепным вариатором Lineartronic, оба же «питаются» бензином АИ-95. Полный привод – уже «в базе».

Нового оборудования в сертификате не обнаружено, хотя не исключено, что комплектации перетряхнули. Ну а так для Subaru XV по-прежнему предусмотрены климат-контроль, подогрев руля и передних кресел, люк в крыше, мультимедиа-система с навигатором, камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль (с двумя камерами для контроля дистанции до впереди идущего автомобиля), системы мониторинга «слепых» зон и автоматического переключения света фар.

Дореформенный Subaru XV для России
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Дореформенный Subaru XV для России
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Дореформенный кроссовер сегодня стоит от 2 079 000 рублей, рестайлинговый, видимо, окажется дороже. Минувший год Subaru XV завершил в России в «минусе»: реализовано 666 автомобилей против 1044 единиц в 2019-м.

Между тем в 2021-м Subaru готовит для РФ еще одну премьеру – летом должны открыть прием заказов на внедорожный универсал Outback нового поколения, который дебютировал аж два года назад.

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