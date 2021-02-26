Обновлённый Subaru XV приедет в Россию с прежними моторами. И раньше, чем ожидалось

Неделю назад российский офис Subaru объявил о том, что обновленный кросс XV доберется до дилеров в следующем месяце. Тогда же мы обнаружили на местном потребительском сайте марки тизер, который гласил, что в салонах модель появится 30 марта. А теперь там висит картинка с другой датой – 25 марта. Увы, полноценных фото с рестайлинговым Subaru XV для РФ все еще нет (на заглавном изображении – вариант для Японии). Впрочем, в плане дизайна наша версия наверняка повторила паркетник, доступный на родине марки, ведь, как и прежде, машины будут поставлять с японского завода.
Напомним, в Стране восходящего солнца модель второго поколения (ее выпускают с 2017-го) успела обновиться дважды. Первую модернизацию она пережила в 2019-м, тогда у «пятидверки» подретушировали оптику, экран мультимедиа-системы стал больше. А год спустя Subaru XV обрел радиаторную решетку с крупными ячейками, как у американской версии (в Штатах паркетник зовется Crosstrek, его обновили в 2020-м же), и иной передний бампер. Кстати, в США кросс после рестайлинга еще обзавелся 185-сильным мотором 2.5 от Forester. А вот нашему XV такой не достался – в России паркетник сохранил прежние двигатели, об этом мы знаем благодаря ОТТС, выданному посвежевшей модели.
Итак, в РФ рестайлинговый кроссовер Subaru будет предложен с четырехцилиндровыми «оппозитниками» FB16 1.6 и FB20 2.0 мощностью 114 и 150 л.с. соответственно (150 и 196 Нм). Оба сочетаются с клиноцепным вариатором Lineartronic, оба же «питаются» бензином АИ-95. Полный привод – уже «в базе».
Нового оборудования в сертификате не обнаружено, хотя не исключено, что комплектации перетряхнули. Ну а так для Subaru XV по-прежнему предусмотрены климат-контроль, подогрев руля и передних кресел, люк в крыше, мультимедиа-система с навигатором, камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль (с двумя камерами для контроля дистанции до впереди идущего автомобиля), системы мониторинга «слепых» зон и автоматического переключения света фар.
Дореформенный кроссовер сегодня стоит от 2 079 000 рублей, рестайлинговый, видимо, окажется дороже. Минувший год Subaru XV завершил в России в «минусе»: реализовано 666 автомобилей против 1044 единиц в 2019-м.
Между тем в 2021-м Subaru готовит для РФ еще одну премьеру – летом должны открыть прием заказов на внедорожный универсал Outback нового поколения, который дебютировал аж два года назад.
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