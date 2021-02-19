Рестайлинговый кросс Subaru XV доберется до России в марте. Позже привезут еще одну новинку

В местном представительстве пока поделились лишь датой начала продаж посвежевшего паркетника. Впрочем, моторную гамму нашей версии реформы вряд ли затронули.

Российский офис Subaru объявил о том, что рестайлинговый кросс XV стартует в нашей стране в марте текущего года. Местный потребительский сайт уточняет: в салонах дилеров машины появятся 30-го. Там же висит тизер с обещанием скоро раскрыть детали. К слову, пресс-релиз был без фото (на заглавном изображении версия для Японии), характеристик и цен. Хотя в плане дизайна предназначенный для РФ кросс вряд ли сильно отличается от модели, что сегодня представлена на родине марки.

Напомним, паркетник Subaru XV актуального поколения дебютировал в 2017-м: следом за Impreza, из которой был сделан и предыдущий кроссовер, он переехал на платформу Subaru Global Platform (SGP) и слегка подрос. С тех пор в Японии кросс успел обновиться дважды. Так, первую модернизацию он пережил в 2019-м, тогда у «пятидверки» подретушировали оптику, экран мультимедиа-системы стал больше. А год спустя Subaru XV обрел радиаторную решетку с крупными ячейками, как у американской версии (в Штатах паркетник зовется Crosstrek), и иной передний бампер. Видимо, именно такой паркетник и привезут в Россию.



Актуальный Subaru XV для Японии 1 / 5 Актуальный Subaru XV для Японии 2 / 5 Актуальный Subaru XV для Японии 3 / 5 Актуальный Subaru XV для Японии 4 / 5 Актуальный Subaru XV для Японии 5 / 5

Двигатели у нашего Subaru XV, скорее всего, прежние: дореформенный кросс доступен с четырехцилиндровыми «оппозитниками» 1.6 и 2.0 мощностью 114 и 150 л.с. соответственно, оба сочетаются с клиноцепным вариатором Lineartronic, полный привод – уже в «базе».



Дорестайлинговый XV сегодня стоит от 2 079 000 рублей, обновленный же, вероятно, окажется дороже. Кстати, минувший год паркетник завершил в России в «минусе»: реализовано 666 автомобилей против 1044 единиц в 2019-м.

Нынешний Subaru XV для России 1 / 2 Нынешний Subaru XV для России 2 / 2

Между тем ранее Subaru пообещала РФ более громкую премьеру – летом должны открыть прием заказов на внедорожный универсал Outback нового поколения. Такой «сарай» дебютировал еще в 2019-м в Штатах, его тоже перевели на «тележку» SGP. Универсал обрел еще более массивные бамперы, а главная «фишка» в салоне – мультимедийная система с вертикальным экраном. Кроме того, в США на смену шестицилиндровому мотору 3.6 пришел четырехцилиндровый турбированный «оппозитник» 2.4 (264 л.с.). Впрочем, не факт, что он достанется российской версии, подробности о нашем Outback появятся ближе к старту продаж.



Ну и еще под конец текущего года компания собирается «порадовать поклонников Subaru Forester», правда, чем именно, пока неизвестно. Не исключено, что кроссовер получит очередную спецверсию.