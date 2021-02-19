Рестайлинг ×
  • Рестайлинговый кросс Subaru XV доберется до России в марте. Позже привезут еще одну новинку

Рестайлинговый кросс Subaru XV доберется до России в марте. Позже привезут еще одну новинку

19.02.2021 291 0 0

В местном представительстве пока поделились лишь датой начала продаж посвежевшего паркетника. Впрочем, моторную гамму нашей версии реформы вряд ли затронули.

 

Российский офис Subaru объявил о том, что рестайлинговый кросс XV стартует в нашей стране в марте текущего года. Местный потребительский сайт уточняет: в салонах дилеров машины появятся 30-го. Там же  висит тизер с обещанием скоро раскрыть детали. К слову, пресс-релиз был без фото (на заглавном изображении версия для Японии), характеристик и цен. Хотя в плане дизайна предназначенный для РФ кросс вряд ли сильно отличается от модели, что сегодня представлена на родине марки.

Напомним, паркетник Subaru XV актуального поколения дебютировал в 2017-м: следом за Impreza, из которой был сделан и предыдущий кроссовер, он переехал на платформу Subaru Global Platform (SGP) и слегка подрос. С тех пор в Японии кросс успел обновиться дважды. Так, первую модернизацию он пережил в 2019-м, тогда у «пятидверки» подретушировали оптику, экран мультимедиа-системы стал больше. А год спустя Subaru XV обрел радиаторную решетку с крупными ячейками, как у американской версии (в Штатах паркетник зовется Crosstrek), и иной передний бампер. Видимо, именно такой паркетник и привезут в Россию.

Актуальный Subaru XV для Японии
1 / 5
Актуальный Subaru XV для Японии
2 / 5
Актуальный Subaru XV для Японии
3 / 5
Актуальный Subaru XV для Японии
4 / 5
Актуальный Subaru XV для Японии
5 / 5

Двигатели у нашего Subaru XV, скорее всего, прежние: дореформенный кросс доступен с четырехцилиндровыми «оппозитниками» 1.6 и 2.0 мощностью 114 и 150 л.с. соответственно, оба сочетаются с клиноцепным вариатором Lineartronic, полный привод – уже в «базе».

Дорестайлинговый XV сегодня стоит от 2 079 000 рублей, обновленный же, вероятно, окажется дороже. Кстати, минувший год паркетник завершил в России в «минусе»: реализовано 666 автомобилей против 1044 единиц в 2019-м.

Нынешний Subaru XV для России
1 / 2
Нынешний Subaru XV для России
2 / 2

Между тем ранее Subaru пообещала РФ более громкую премьеру – летом должны открыть прием заказов на внедорожный универсал Outback нового поколения. Такой «сарай» дебютировал еще в 2019-м в Штатах, его тоже перевели на «тележку» SGP. Универсал обрел еще более массивные бамперы, а главная «фишка» в салоне – мультимедийная система с вертикальным экраном. Кроме того, в США на смену шестицилиндровому мотору 3.6 пришел четырехцилиндровый турбированный «оппозитник» 2.4 (264 л.с.). Впрочем, не факт, что он достанется российской версии, подробности о нашем Outback появятся ближе к старту продаж.

Ну и еще под конец текущего года компания собирается «порадовать поклонников Subaru Forester», правда, чем именно, пока неизвестно. Не исключено, что кроссовер получит очередную спецверсию.

кроссовер Россия авторынок новинки рестайлинг Subaru Subaru XV

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Интересно Дилеры и покупатели: кто страдает больше и нужны ли дилеры вообще? Интернет наводнен историями о том, как дилеры пытаются заработать за счет покупателей новых автомобилей: кредиты, страховки, дополнительные опции, навязанные услуги… При этом многие считают,... 292 0 0 19.02.2021
Статьи / Практика Чтобы не запороть колесо: как отличить хорошего мастера шиномонтажа от профана Все мы очень любим, чтобы наши машины обслуживали грамотные специалисты, а не угрюмые гоблины с запахом перегара со стороны небритого лица. И оно бы ещё ничего, если бы эти гоблины хорошо ра... 563 3 1 19.02.2021
Статьи / Авто с пробегом Chery Tiggo T11 с пробегом: коррозия неизбежна, а электрика полна сюрпризов Chery Tiggo – пожалуй, одна из двух первых китайских моделей, наряду с Great Wall Hover, к которой относились всерьёз и даже с определенным уважением. Дешёвый кроссовер, который выглядел «по... 5533 2 2 17.02.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Цвет кабачка, 6.6 литра и полупрозрачный руль: опыт владения Pontiac Catalina 1968 года за $2000 Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леон... 104467 27 25 08.01.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Кожа, V6 и постоянный (!) полный привод: опыт владения Toyota Sienna 2007 года Найти минивэн на 7-8 полноценных посадочных мест, с богатейшей комплектацией, полным приводом, да который при этом не тошнит, а отлично едет – задача непростая. Toyota Sienna – один из редки... 79447 3 31 25.09.2020
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, новый салон и старые дорожные повадки: первый тест Renault Duster 2 Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборк... 76346 23 14 15.02.2021
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
83 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings