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Новый кроссовер McLaren: первые изображения

23.09.2026 820 0 1
Новый кроссовер McLaren: первые изображения

На прошлой неделе компания McLaren подтвердила планы по созданию своего первого серийного кроссовера, и мы представили, что из этого может получиться.

Слухи о возможном появлении кроссовера британской марки ходили достаточно давно, и в течение этого же времени компания отрицала вероятность создания подобной модели. На прошлой же неделе ситуация изменилась: паркетник McLaren официально подтверждён. Стоит отметить, что McLaren фактически является последним из более менее крупных брендов спортивных автомобилей, до сих пор не имеющего в своём модельном ряду кроссовера. Porsche стал первым со своим Cayenne в 2002 году, в 2018-м свой вариант представила Lamborghini, ещё через два года появился Aston Martin DBX, наиболее свежая новинка — Ferrari Purosangue.

Aston Martin DBX
Aston Martin DBX
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Aston Martin DBX
Aston Martin DBX
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Ferrari Purosangue
Ferrari Purosangue
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Ferrari Purosangue
Ferrari Purosangue
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Lamborghini Urus
Lamborghini Urus
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Lamborghini Urus
Lamborghini Urus
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Porsche Cayenne Coupe
Porsche Cayenne Coupe
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Porsche Cayenne Coupe
Porsche Cayenne Coupe
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Пока нет никакой информации о возможном облике будущего SUV от McLaren, поэтому при создании рендеров мы ориентировались на нынешние модели компании. Передняя часть сделана в стилистике одного из самых ярких спорткаров в линейке — 765LT. У паркетника схожие фары, дизайн переднего бампера, а также пластика боковин. Задняя же часть вдохновлена самой свежей новинкой компании — суперкаром McL 6GT, который стал также первой дорожной моделью компании с механической коробкой передач со времён легендарного McLaren F1. Кроме того, кроссовер изображён с новым логотипом бренда, являющимся отсылкой к вывеске на фасаде семейной автозаправочной станции в Новой Зеландии, которой управляли родители Брюса Макларена (основатель гоночной команды McLaren, ставшей одной из самых успешных в Формуле-1). 

Рендер нового кроссовера McLaren

Одной из самых интересных особенностей новинки должна стать конструкция, и в McLaren пока не решили, будет ли она выполнена из алюминия или карбона, характерного для спорткаров компании. Ожидается, что платформа будет полностью разработана британской маркой, а не позаимствованной, силовая установка будет гибридной и также собственной разработки.

Рендер нового кроссовера McLaren

Премьера кроссовера McLaren должна состояться до 2030 года. Напомним, летом показали самый мощный спорткар 700-й серии — лимитированный 788 H﻿S.

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