Рассекречен самый мощный серийный кроссовер Lamborghini – Urus SE Performante

На разгон с места до «сотни» этому SUV итальянской марки требуется 3,3 секунды. Он оснащается гибридной установкой, совокупная отдача которой равна 810 л.с.

Итальянский бренд Lamborghini, входящий в состав концерна Volkswagen, продолжает изучать возможности своего единственного на сегодняшний день кроссовера в линейке. Напомним, Urus дебютировал в 2017 год, а в 2022-м он пережил техническое обновление и обзавёлся топовой версией с прибавкой Performante к названию. Весной 2024 года семейство пополнила plug-in гибридная модификация – Urus SE. Теперь компания подготовила ещё одно исполнение – Lamborghini Urus SE Performante.

На фото: Lamborghini Urus SE Performante 1 / 2 На фото: Lamborghini Urus SE Performante 2 / 2

Этот кроссовер стал самым мощным Lamborghini Urus за всю историю модели. Его подключаемая гибридная силовая установка мало чем отличается от «начинки» стандартного Urus SE. В её основе лежит тот же 4,0-литровым битурбомотор V8, работающий в тандеме с единственным асинхронным электромотором с постоянными магнитами, который интегрирован в восьмиступенчатую автоматическую коробку передач.

За счёт перенастроенного ПО разработчикам удалось увеличить совокупную отдачу системы Lamborghini Urus SE Performante до 810 л.с. (596 кВт), которые достигаются при при 6000 об/мин, а максимальный крутящий момент – до 1000 Нм (при 2000-5500 об/мин). Эти показатели на 144 л.с. и 150 Нм больше по сравнению с предыдущим Urus Performante. Однако они лишь на 10 «лошадок» и 50 Нм превышают показатели стандартного гибрида Urus SE.

В состав модернизированной PHEV-системы входит прежняя литий-ионная тяговая батарея ёмкостью 25,9 кВт*ч, расположенная под полом багажника. Дальнобойность при движении только на электротяге тоже не изменилась – те же максимальные 60 км (при расчёте по циклу WLTP).

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Максимальная скорость Urus SE Performante равна 312 км/ч, первую «сотню» он набирает за 3,3 секунды (показатель аналогичен предыдущему Performante, но на 0,1 секунды меньше, чем у SE), а от 0 до 200 км/ч он способен разогнаться за 10,8 секунды (против 11,5 секунды у «старого» Performante). Ещё в компании отметили, что мощность торможения увеличилась на 10%, а скорость реакции системы – на 12%, при этом тормозной путь на скорости с 200 до 0 км/ч у такого кроссовера составляет менее чем 130 метров.

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Снаряженная масса Lamborghini Urus SE Performante составляет 2473 кг, что на 32 кг меньше по сравнению с Urus SE. Как отметили в пресс-службе итальянской марки, этому способствовало расширенное использование углеволокна – для капота, крыши, колёсных арок, боковых юбок и диффузора на корме. Также разработчикам удалось сделать легче выхлопную систему и снизить вес за счёт иной отделки салона.

На фото: салон Lamborghini Urus SE Performante 1 / 5 На фото: салон Lamborghini Urus SE Performante 2 / 5 На фото: салон Lamborghini Urus SE Performante 3 / 5 На фото: салон Lamborghini Urus SE Performante 4 / 5 На фото: салон Lamborghini Urus SE Performante 5 / 5

Новой модификации модели достались увеличенные воздухозаборники, интегрированные в нижнюю часть переднего бампера, дополнительные воздуховоды в капоте, шины размером либо 22, либо 23 дюйма. Lamborghini Urus SE Performante достались двухкамерная пневмоподвеска и двухклапанные адаптивные амортизаторы. В салоне изменений нет, на передней панели такие же два дисплея диагональю 12,3 дюйма.

Как сообщалось ранее, сейчас итальянский производитель уже занимается разработкой Lamborghini Urus следующего поколения. По плану, новинка появится в 2029 году.