Мало кто знает, но за несколько лет до появления гиперкара Bugatti Veyron с его фантастическими характеристиками и умопомрачительным ценником обладатели толстых кошельков могли купить столь же дорогие машины. И не только в Англии или Германии, но и в Японии. Причем у компании, которая всегда позиционировалась как производитель массовых автомобилей.

Японец с британскими генами



Несмотря на то, что в середине девяностых годов японский автопром уверенно покорял мир, а японские моторы заслужили хорошую репутацию в Формуле-1, в престижнейшем 24-часовом гоночном марафоне в Ле-Мане японцы добились весьма скромных успехов. В 1991 году роторная Mazda 787В одержала первую и последнюю на тот момент для японских команд победу, и, конечно же, такое положение дел японцев не устраивало.

В 1996 году руководство Nissan решило создать собственный спортпрототип категории LMGT-1 и вывести его на старт 24-часовой гонки в Ле-Мане уже в следующем году. Правда, тут же выяснилось, что разработка машины своими силами займет много времени и в установленные сроки можно не уложиться. А это было, мягко говоря, не очень хорошо, потому что «заклятые друзья» из Toyota также вовсю готовились покорять Ле-Ман.

Нельзя сказать, что с проблемой нехватки времени японцы никогда не сталкивались. Например, когда в конце восьмидесятых годов разрабатывали спортпрототип Nissan R89С, его создание было решено доверить британской фирме Lola Cars, пообещавшей уложиться в сжатые сроки. Обещание свое англичане сдержали. Правда, от подобного сотрудничества Nismo, заводская команда Nissan, осталась не в восторге, так как машина не показала те результаты, которых от нее ожидали. Тем не менее и в этот раз японцы решили искать партнеров в Англии, а точнее – доверили разработку автомобиля фирме Tom Walkinshaw Racing (TWR). В то время эта фирма могла похвастаться не только собственной формульной «конюшней» Arrows, но и отличными конструкторами, такими как Иэн Каллум и Тони Саутгейт. Первый принимал участие в разработке Aston Martin DB7, а в активе второго значились два спортпрототипа Jaguar – XJR-9 и XJR-12, одержавшие победы в Ле-Мане в 1988 и 1990 годах. Саутгейт считался одним из опытнейших конструкторов, в свое время работавшим над множеством гоночных болидов Формулы-1, IndyCar и других гоночных серий. Поэтому с полной уверенностью можно сказать: когда японцы избрали партнером фирму TWR, то однозначно обратились по правильному адресу и могли ожидать очень хорошего результата.

Aston Martin DB7, Фото: autowp.ru 1 / 3 Jaguar XJR-9, Фото: autowp.ru 2 / 3 Jaguar XJR-12, Фото: autowp.ru 3 / 3

Но если с финансированием и инженерными кадрами проблем не было, то дефицит времени ощущался заметно. Однако Саутгейту и Каллуму было не привыкать создавать автомобили в сжатые сроки, и они, не откладывая дело в долгий ящик, приступили к работе над спортпрототипом, получившим название Nissan R390 GT1.

Разработку машины вели в Англии, на базе TWR, а финальной доводкой занимался в Японии инженер Nismo Ютака Хагивара. Для экономии времени за основу взяли немного измененный монокок Jaguar XJR-15, двигатель – 3,5-литровую твин-турбо «восьмерку» VRH35L – нашли в закромах Nissan, от Jaguar позаимствовали шестиступенчатую секвентальную коробку передач Xtrac. В результате на свет появился среднемоторный заднеприводный спортпрототип с кузовом из углепластика, массой 1098 кг, длиной 4,58 м, шириной 2,00 м, высотой 1,09 м и с колесной базой 2,72 метра.

Фото: Morio, Wikipedia.org 1 / 3 Фото: Morio, Wikipedia.org 2 / 3 Фото: autowp.ru 3 / 3

Заслуга бюрократов: гражданский Nissan R390 GT1



Так как Nissan R390 GT1 входил в категорию спортпрототипов LM-GT1, то по существующим правилам он должен был иметь не только гоночную, но и гражданскую модификацию. Это правило всегда сильно раздражало автопроизводителей, так как было откровенно бессмысленным и на пользу автоспорту явно не шло. Видимо, чиновники пытались таким образом придерживаться неких «незыблемых устоев» и «духа Ле-Мана», пытаясь доказать всему миру, что участвовать в автогонках могут не только аристократы и богатенькие владельцы заводов, газет и пароходов, но и простые люди. Все это, может, и было актуально до середины шестидесятых годов ХХ века, но затем, когда автоспорт превратился не столько в спорт, сколько в многомиллиардный бизнес, это правило стало отдавать откровенной архаикой, а местами и глупостью. Спортпрототипы по своим характеристикам и по степени уникальности мало в чем уступали формульным болидам, однако требовать от команд Формулы-1 создавать еще и дорожные версии никому бы не пришло в голову. Все это осталось далеко в прошлом, в эпохе Тацио Нуволари или Джека Брэбема, но в середине девяностых годов абсурдное по своей сути правило, предписывающее обязательно иметь дорожную версию, никто отменять не думал.

Правила есть правила, и Nissan, вернее, TWR, сначала создала гоночный спортпрототип Nissan R390 GT1, а затем представила его дорожную версию, решив ограничится единственным экземпляром. Благо в правилах не указывалось, сколько именно машин надо изготовить. Вот японцы и решили воспользоваться этой лазейкой, да и бюджет проекта был не безграничным.

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У спортпрототипа демонтировали огромное заднее антикрыло, заменили зеркала, убрали из бампера фары, в салоне установили кожаные сидения, переднюю панель также облагородили кожей. Максимальную скорость ограничили электронным «ошейником» на отметке 270 км/ч, что было на 50 км/ч меньше, чем у гоночной версии, а мотор дефорсировали с 641 до 550 л.с. Снижение мощности позволило машине уложиться в действовавшие тогда экологические нормы. Однако, несмотря на все ухищрения, одного взгляда на этот автомобиль высотой 1,09 м и с дорожным просветом 90 мм было достаточно, чтобы понять: это все что угодно, но только не машина для дорог общего пользования. Если в ней и было что-то гражданское, то только головная оптика от Nissan 300ZX. Впрочем, японские сертифицирующие органы так не посчитали. Формально все требования для сертификации автомобиля были соблюдены, и машине выдали необходимые документы, позволяющие ей ездить по дорогам общего пользования. Стоит отметить интересный момент: Nissan R390 GT1 стал третьим гражданским спорткаром после Porsche 911 GT1 Strassenversion и McLaren F1, цена которого составляла миллион долларов. Правда, если британский суперкар смог найти 71 покупателя, то гражданская версия Nissan R390 GT1 так и была изготовлена в единственном экземпляра. С годами у него появился еще один гражданский брат, но об чуть позже.



Первый блин комом

14 мая 1997 года стартовал 65-й суточный марафон в Ле-Мане, в котором приняли участие три спортпрототипа Nissan R390 GT1. Еще на тестовых заездах машина показала неплохие результаты, но особых восторгов это не вызвало, так как команда Nismo и создатели спортпрототипа знали, что в Ле-Мане победит тот автомобиль, который проявит фантастическую надежность, и чьи пилоты совершат как можно меньше ошибок. Обычно перед гонкой многие машины выглядят неплохо, а многие так и вовсе отлично, вот только до финиша добираются далеко не все.

Фото: Nissan

Но даже пессимисты тогда не подозревали, какие сюрпризы готовит им Nissan R390 GT1. После первых десяти кругов выяснилось, что у машин перегревается коробка передач, причем у всех трех. Налицо был явный конструкторский просчет, а после того как к середине гонки два из трех Nissan 390 GT1 прекратили борьбу, команда Nismo приготовилась к фиаско мирового масштаба. Одно дело потерять один спортпрототип, максимум – два, но когда сходят все машины, не пройдя и середину дистанции, это действительно фиаско. Правда, третья машина под номером 23 и под управлением японских гонщиков Кадзуеси Хосино, Масахико Кагеямы и экс-пилота Формулы-1 француза Эрика Кома пока оставалась на трассе, но постоянно находилась на грани схода. Спасало то, что в самый критический момент машину зазывали в боксы, где ей меняли коробку передач. Таких замен было две, и сказать, что механики в боксах совершили настоящий трудовой подвиг, значит не сказать ничего.

В результате до финиша Nissan R390 GT1 все же добрался, но только лишь двенадцатым. После чего руководство Nissan призадумалось: а стоит ли продолжать спортивную программу при таких удручающих результатах и такой надежности машины? Однако Том Уокиншоу убедил японцев позволить его инженерам без суеты и спешки доработать машину, ведь в целом все работало нормально. А если довести до ума аэродинамику, то в следующем году Nissan R390 GT1 вне всякого сомнения покажет хорошие результаты. Может, даже победит.

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Реабилитация и пенсия



К счастью для руководства Nissan, там нашлись умные люди, которые не стали пороть горячку и делать далеко идущие выводы. Финансирование автоспортивной программы продолжилось, Тони Саутгейт доработал машину, уделив особое внимание охлаждению тормозов и трансмиссии. Немного вперед было сдвинуто заднее антикрыло, изменилась форма боковых воздухозаборников, заднюю часть удлинили на 13 сантиметров, а формульная команда Williams поделилась трэкшн-контролем.

Попутно, чтобы не придирались бюрократы из Западного автомобильного клуба (АСО), отвечавшие за организацию гонки в Ле-Мане, доработке подверглась и гражданская версия, также получившая удлиненную заднюю часть. Более того, японцы пошли еще дальше: они перекрасили машину из красного в синий цвет и поменяли таблички с серийными номерами.

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И хотя улучшения гоночной модификации были, на первый взгляд, незначительные, именно они превратили хороший спортпрототип в по-настоящему конкурентоспособный. Что и подтвердилось 7 июня 1998 года в Ле-Мане, когда все четыре участвовавшие в гонке Nissan R390 GТ1 добрались до финиша. Причем машина под номером 32, которой управляли все те же Хосино, Кагеяма и приданная им в усиление легенда японского автоспорта Агури Сузуки, финишировала третьей. Уступив при этом только Porsche 911 GT1-98, но зато обогнав McLaren F1 GTR и, что немаловажно, заклятых «друзей» из Toyota. Остальные три Nissan R390 GT1 финишировали на пятом, шестом и десятом местах.

К сожалению, на этом гоночная карьера Nissan R390 GT1 завершилась. В 1999 году в действие вступали новые правила АСО, которым машина уже не соответствовала. Единственный автомобиль для дорог общего пользования, как и семь гоночных машин, отправились в заводской музей Nissan. И спать бы им там вечным сном долгие десятилетия, но произошло невозможное: французский гонщик Эрик Кома, имея более чем тесные отношения с топ-менеджерами Nissan, попросил продать ему один спортпрототип. Японцы всегда относились к Кома очень хорошо, помня его былые заслуги, поэтому пошли ему навстречу. И француз за некую неназванную сумму обзавелся машиной, занявшей пятое место в Ле-Мане 1998 года.

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Еще два года ушло у Кома на то, чтобы переделать гоночный Nissan R390 GT1 в гражданский автомобиль. Правда, как он сам утверждает, на машине было заменено всего 5% оригинальных деталей, однако этого хватило для получения разрешения передвигаться по дорогам общего пользования. Чем Кома изредка пользуется – например, он выставлял машину на Concorso d'Eleganza Villa d'Este в 2022 году. То есть, продемонстрировал единственный в мире гражданский Nissan R390 GT, который можно купить. Разумеется, если только Кома решится его продать, что кажется маловероятным.

Фото: newnissanz.com

Изредка Nissan также показывает публике свой музейный Nissan R390 GT1. То на одну выставку машину привезут, то на другую, то разрешат ей погостить некоторое время в лос-анджелесском автомобильном музее Петерсена. И пусть этот автомобиль не стал покорителем Ле-Мана, но все же с ним связаны весьма теплые воспоминания команды Nismo. Как-никак, а оказаться в тройке сильнейших спортпрототипов планеты – это дорогого стоит.